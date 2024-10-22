"Театр Путина": что говорят в ФРГ о саммите БРИКС в Казани

Серьезный вызов Западу или шоу, которое устроил президент Путин? Немецкие эксперты и комментаторы очень по-разному оценивают саммит в Казани и роль самой группы стран БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани - всего лишь театр, устроенный Путиным для западного зрителя. Путину удается все лучше избегать внешнеполитической изоляции. Так по-разному оценивают в Германии начавшийся 22 октября в Казани трехдневный саммит стран БРИКС, в котором участвуют не только их лидеры, но и делегации из еще трех десятков государств.

У стран БРИКС противоречивые интересы

Политолог Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) из Фонда Бертельсмана не склонен придавать группе БРИКС особое значение. В казанском саммите он видит, в первую очередь, театр, устроенный Путиным для западных зрителей, с тем, чтобы показать, что сам он не изолирован.

Кристиан Мёллинг Фото: DGAP

У стран же, которые принимают участие в этом саммите, заявил эксперт в интервью немецкому телеканалу ARD, очень разные индивидуальные интересы: "Одни хотят быть противовесом Западу, другие ищут свое место, свой курс между старым Западом и новым Востоком. Среди них есть и некоторые страны, которые не в ладах друг с другом".

В качестве примера Мёллинг привел Иран, уже присоединившийся к этой группе стран, и Саудовскую Аравию, которая в нее только собирается. "Это две страны-антагониста регионального конфликта, - напоминает политолог, - также, как соперничают Китай и Индия, которые вносят существенный вклад в суммарный ВВП стран БРИКС. Это не идет ни в какое сравнение, например, с Европейским Союзом".

Растущая угроза Западу?

О разных интересах входящих в БРИКС стран говорит и Хериберт Дитер (Heribert Dieter), эксперт из берлинского Фонда науки и политики (SWP). "Но при всех различиях, - указывает он, - страны БРИКС объединяет их критическое отношение к господствующему мировому и финансовому порядку, в первую очередь, к засилью доллара". Но что еще важнее, по его мнению, это тот факт, что все больше стран рвутся в эту группу: "Это примечательно и может развить внутреннюю институциональную динамику, что является опасной тенденцией с западной точки зрения".

Уже сейчас, поясняет Дитер, почти половина населения Земли проживает в странах БРИКС, а после присоединения всех желающих, считает он, эта группа станет могущественным экономическим и политическим противовесом странам G7. В Брюсселе, Вашингтоне и Берлине, по его словам, это недооценивают.

А вот международную изоляцию российского президента, наоборот, переоценивают. Саммит в Казани, считает Хериберт Дитер, отчасти возвращает Путина на мировую арену. "Путину удается все лучше избегать внешнеполитической изоляции, он хоть еще и не совсем встал из-за приставного дипломатического столика, - заявил политолог, - но он все меньше тот глобальный пария, в роли которого его хотел бы видеть Запад".

Путину важен элемент шоу

"Вместе с Китаем Москва хочет превратить БРИКС в конкурента G7 и G20, - указывает обозреватель еженедельника Dеr Spiegel Кевин Хаген (Kevin Hagen). - Путин и китайский лидер Си мечтают сломить политическое и экономическое превосходство США. Для этого они хотели бы оттеснить доллар в качестве главной международной валюты".

Вопрос в том, отмечает Хаген, насколько это реалистично, учитывая то обстоятельство, что страны БРИКС далеки от единства на этот счет, и далеко не все партнеры по этой группе стран разделяют антиамериканский и антизападный курс Путина и Си.

Так встречали премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казани Фото: Maksim Blinov/REUTERS

Так что главное для Путина, приходит к выводу Кевин Хаген, - картинки, кадры, на которых он красуется среди своих зарубежных коллег: "Элемент шоу на саммите группы стран БРИКС в этом году для Путина особенно важен, поскольку он хочет доказать миру, что вовсе не изолирован на мировой арене, несмотря на его идущую уже третий год войну против Украины".

Российское сырье по бросовым ценам

Автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер (Katharina Wagner), в свою очередь, считает, что саммит БРИКС в Казани призван показать, что "Россия является неотъемлемой частью глобального Юга, который даже сейчас, не говоря уже о будущем, экономически успешнее, чем западные индустриальные страны, недаром Владимир Путин то и дело подчеркивает, насколько велик экономический рост в странах БРИКС".

При этом, продолжает Вагнер, конкретная экономическая выгода России от членства в БРИКС не особенно велика. Да, отмечает она, "после нападения России на Украину двухсторонняя торговля РФ с некоторыми странами, в первую очередь с Китаем и Индией, процветает, но так было бы и без БРИКС".

Российские же усилия уговорить партнеров создать совместную финансовую архитектуру и отказаться от доллара пробуксовывают. "Нерешительность многих зарубежных, в особенности китайских банков, вести бизнес с Россией из страха перед санкциями представляет собой проблему для российской экономики, - пишет FAZ. - Большинство крупных китайских банков избегают риска лишиться доступа на западный финансовый рынок".

На другой аспект в российско-китайских экономических отношениях обращает внимание уже упомянутый Кристиан Мёллинг из Фонда Бертельсмана. Да, признает он, после введения западных санкций против России за ее войну против Украины, Москва нашла альтернативные рынки сбыта.

"У него (Путина - Ред.) есть покупатели на его товары, но он не может продавать их так же дорого, как он продавал их на Западе, - говорит эксперт. - Ему приходится продавать свой газ, свою нефть, свои природные ресурсы по бросовым ценам. И его клиенты это знают. Китай в этом отношении - не самый щедрый покупатель, Пекин очень тщательно подсчитывает, сколько максимум надо потратить денег, чтобы купить в России то, что ему нужно".