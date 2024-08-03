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Экспорт нефти из РФ упал до минимума за 19 месяцев

Кирилл Шестаков
3 августа 2024 г.

Экспорт сырой нефти российской марки Urals находится на самом низком уровне с декабря 2022 года, подсчитал Bloomberg.

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Работа станков-качалок на Ямашинском нефтяном месторождении в России
Работа станков-качалок на Ямашинском нефтяном месторождении в РоссииФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Морской экспорт российской сырой нефти марки Urals находится на самом низком уровне с декабря 2022 года. Об этом сообщает в пятницу, 2 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. В июле экспорт нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск снизился почти до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее этот показатель составлял 2,2 миллиона баррелей, подсчитало агентство.

Мировые поставки нефти в прошлом месяце сократились примерно на 586 тысяч баррелей в сутки, указывает Bloomberg. Показатели экспорта нефти в июле упали не только у РФ, но и у Бразилии, Венесуэлы и Катара. В то же время у Саудовской Аравии и США объемы экспорта увеличились - до 5,8 млн и 4,4 млн баррелей в сутки соответственно.

Общий объем поставок нефти в Китай в июле сократился более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что стало самым серьезным падением в 2024 году, отмечает Bloomberg. По данным группы LSEG Oil Research, в июле импорт сырой нефти в Азию упал до самого низкого уровня за два года в связи со слабым спросом на нее в Китае и Индии. 

Страны ОПЕК+ снизили план добычи нефти

Реагируя на падение спроса на нефть, члены организации ОПЕК+, в которую входит и Россия, договорились в июне прошлого года снизить уровень добычи. В июне текущего года картель экспортеров нефти решил продлить действующие ограничения до конца 2025 года. 

Более 50 нефтяных танкеров РФ простаивают из-за санкций

Западные в отношении России "вывели из строя" более 50 российских танкеров, при помощи которых страна ранее экспортировала нефть по всему миру, сообщало агентство Bloomberg. Сам факт простаивания кораблей доказывает, что у Запада есть рычаги, способные нарушить транспортировку российской нефти, делает вывод Bloomberg. Так, почти все из 53 судов, подпавших под санкции с октября 2023 года, не смогли забрать ни одного нового груза.

В то же время журналисты отмечают, что санкционные помехи для танкеров не приводят к реальному увеличению расходов России на перевозку отдельных грузов, так как ставки фрахта снижаются.

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