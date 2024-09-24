Упреки в двойных стандартах Запада: прав ли глобальный Юг?

Глобальный Юг все чаще критикует двойные стандарты Запада. Софи Айзентраут из MSC в своей новой работе предупреждает, что международный порядок, основанный на правилах, находится под угрозой.

Многие западные политики удивлены тем, что страны глобального Юга не разделяют точку зрения Запада на то, каким должен быть миропорядок, а также, в частности, на войну России против Украины. Софи Айзентраут (Sophie Eisentraut), глава исследовательского отдела Мюнхенской конференции по безопасности (Münchener Sicherheitskonferenz, MSC), проанализировала эту растущую проблему Запада в своей новой работе под названием "Стандартное отклонение - мнение о двойных стандартах Запада и ценности международных правил".

По ее оценке, в мире растущего геополитического соперничества западная модель миропорядка, основанного на правилах, все больше страдает от потери доверия - в то время, когда сам Запад теряет относительную силу.

Запад потерял доверие среди стран глобального Юга?

"Куда бы я ни приехал, я сталкиваюсь с обвинениями в двойных стандартах", - посетовал, выступая в мае в Оксфордском университете, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году признался, что "потрясен тем, насколько мы потеряли доверие глобального Юга".

Цинь Ган заявил Анналене Бербок: "В чем Китай нуждается меньше всего, так это в учителях с Запада" Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

А министр иностранных дел ФРГ Анналена Баербок (Annalena Baerbock) была вынуждена выслушать нелестный ответ своего тогдашнего китайского коллеги Цинь Гана после того, как раскритиковала ситуацию с правами человека в КНР. "В чем Китай нуждается меньше всего, так это в учителях с Запада", - парировал ей Цинь.

Обвинения в том, что Запад поддерживает миропорядок, основанный на правилах, только тогда, когда это выгодно ему, уже давно выдвигаются странами глобального Юга. Однако в последнее время они стали звучать все чаще, особенно после начала войны России против Украины и войны Израиля против террористов ХАМАС в секторе Газа.

Индия: проблемы Европы не являются проблемами всего мира

Прежде всего вторжение России в Украину главы западных государств пытались представить как битву за сохранение мирового политического порядка. Президент США Джо Байден подчеркивал, что победа Москвы "может означать конец международного порядка, основанного на правилах", и что защита Украины - это защита принципов этого порядка.

Субраманьям Джайшанкар Фото: Johannes Simon/Getty Images

Однако попытки Запада убедить демократические страны глобального Юга, которые на самом деле близки к нему, встать на его сторону в вопросе санкций против России часто терпели неудачу. Так, в частности, случилось с Индией, Бразилией и ЮАР. Все они продолжают торговать с Россией - в некоторых случаях даже активнее, чем до войны, - даже если при этом не хотят, чтобы это воспринималось как их одобрение российского вторжения.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в связи с войной России против Украины отметил, что европейцы, видимо, считают, что "проблемы Европы - это проблемы всего мира, но проблемы мира - это не проблемы Европы". А быший министр обороны, объявивиший себя президентом Индонезии по итогам выборов в стране в начале года, Прабово Субианто заявил, что, когда речь идет об отстаивании мира, у западных правительств, очевидно, "один набор принципов для Украины и другой - для палестинцев".

Правила для всех или же "разнообразие цивилизаций"?

Между тем свою альтернативу западному представлению об устройстве мира предлагает, например, Китай. Вместо глобально применимых правил Пекин говорит об "абсолютном суверенитете", то есть о невмешательстве во внутренние дела государств, и об уважении к "разнообразию цивилизаций". КНР, как и Россия, продвигает эту концепцию по всему миру.

Владимир Путин выступает на саммите Россия - Африка, 27 июля 2023 года Фото: Pavel Bednyakov/POOL/AFP/Getty Images

Российский президент Владимир Путин летом 2023 года, через полтора года после начала войны против Украины, на саммите с лидерами стран Африки объявил о возникновении "по-настоящему многополярного мирового порядка" и о том, что "эпоха правления одной страны или группы стран подходит к концу". Эти его слова были встречены с пониманием многими руководителями африканскими государств.

Широко распространено мнение, что ныне существующий порядок международных правил и институтов, созданный Западом, выгоден, прежде всего, ему самому и что западные государства не придерживаются своих собственных стандартов. Об этом свидетельствует и опрос, проведенный MSC в девяти странах глобального Юга, с самым многочисленным населением. При этом исследование выявило, что многие люди в этих странах верят в ценность существующих международных правил.

Критика Запада часто бывает оправданной

В этой связи Софи Айзентраут, глава исследовательского отдела Мюнхенской конференции по безопасности, констатирует: критика двойных стандартов, демонстрируемых Западом, часто является оправданной. Например, страны глобального Юга указывают на то, что США и другие западные государства настаивают на принципе территориальной целостности Украины, но проигнорировали его во время вторжения в Ирак, совершенного в 2003 году под руководством Соединенных Штатов.

Западные государства, по словам Айзентраут, пренебрегали правами человека, проводя незаконные аресты в рамках борьбы с терроризмом. А европейцы вступили в сговор с автократами в Северной Африке, чтобы предотвратить миграцию в Европу.

При этом Айзентраут указывает, что критики Запада из таких стран, как Китай и Россия, часто используют свои обвинения для снижения значимости собственных нарушений. Или же для оправдания внешнеполитического подхода, который больше не основывается ни на каких моральных принципах и преследует только свои интересы. В результате всего этого ценность универсальных правил ставится под сомнение во всем мире.

Мир вообще без правил был бы кошмаром

По мнению руководителя исследовательского отдела MSC, западные государства стоят перед дилеммой. С одной стороны, они боятся, что самокритичное отношение к собственной непоследовательности сыграет на руку их глобальным соперникам. С другой - если они проигнорируют критику, их справедливо сочтут уверенными в собственной непогрешимости и, как однажды выразился президент Макрон на MSC, пропагандирующими "новый цинизм, разрушающий миропорядок".

Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

В качестве ответа в данной ситуации Софи Айзентраут рекомендует три вещи: во-первых, западным государствам, конечно, следует минимизировать подобные противоречия между заявлениями и собственными действиями.

Во-вторых, они должны более честно говорить о том, где "последовательность имеет свои границы". К этому также относится отказ от черно-белого восприятия мира, в котором есть только государства, соблюдающие правила и нарушающие их, поскольку реально существует множество оттенков серого. Правильное взаимодействие, по выражению Айзентраут, также включает в себя указание на то, что автократические системы вовсе не признают открытой дискуссии о собственных противоречиях и, следовательно, возможной самокоррекции.

Наконец, в третьих, Софи Айзентраут полагает, что Запад должен противостоять тому, что часто подразумевает критика западных двойных стандартов, не говоря об этом открыто: а именно, "что порядок, характеризующийся двойными стандартами, ничем не лучше порядка без каких-либо стандартов". Не только страны Запада, но и многие государства глобального Юга могут многое потерять в мире без общепринятых правил поведения, резюмировала Айзентраут.