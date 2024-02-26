Боррель: ЕС должен готовиться к периоду напряженности с РФ

Глава европейской дипломатии призвал западные страны значительно укрепить потенциал в области безопасности и обороны на фоне возможных "политических и военных провокаций" со стороны России.

Страны Европейского Союза должны быть готовы к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией, которая может захотеть "усилить свои политические и военные провокации против стран НАТО в ближайшие месяцы". Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 25 февраля.

"Нам необходимо значительно укрепить наш потенциал в области безопасности и обороны", - написал Боррель в своем блоге , подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 16-18 февраля.

Вместе с тем он призвал европейские страны разрабатывать стратегию отношений с Глобальным Югом. Если текущая геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении "Запад против остального мира", то "Европу ждет мрачное будущее", предупредил глава европейской дипломатии.

Эпоха западного доминирования завершилась

"Эпоха доминирования Запада действительно окончательно завершилась. Хотя теоретически это было понятно, мы не всегда делали практические выводы из этой новой реальности", - указал Боррель. По его словам, российская агрессия против Украины и война в секторе Газа "значительно усилили этот риск" противостояния Запада с Глобальным Югом, что уже "можно увидеть в Сахеле и других частях Африки".

Дипломат отметил, что многие страны Глобального Юга обвиняют Запад в "двойных стандартах", а "России удалось воспользоваться ситуацией". "Мы должны бороться с этим нарративом и делать это не только словами. В ближайшие месяцы мы должны приложить огромные усилия, чтобы вернуть себе доверие наших партнеров", - подчеркнул он.

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