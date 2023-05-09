Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

В Пекине отменили встречу с министром финансов Германии, но в Берлине прошли переговоры с главой МИДа Китая. Разногласия из-за России и Тайваня играют все более важную роль.

Это откровенно недружественный жест Пекина в адрес Германии или всего лишь протокольная нестыковка? То, что власти КНР в минувшие выходные неожиданно отменили намеченный на среду визит в китайскую столицу министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner), выглядит как откровенный демарш. То, что в понедельник столь же неожиданно было объявлено о приезде в Берлин, причем уже во вторник, 9 мая, главы МИДа КНР Цинь Гана для встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), явно противоречит версии о преднамеренном обострении отношений.

Министр ФРГ призывает "меньше ходить на цыпочках" перед Пекином

Скорее, это похоже на то, что китайский гость срочно вылетел в Европу (после Германии он посетит Францию и Норвегию) в том числе и для того, чтобы загладить неприятное впечатление от отказа принять одну из ключевых фигур правящей в ФРГ коалиции. Тем более, что в Пекине всячески подчеркивают: это вовсе не отмена, а всего лишь перенос переговоров, и Кристиану Линднеру сразу же назвали возможные альтернативные даты.

Так, первоначально планировалось, что он приедет в Пекин по дороге в Японию на встречу министров финансов G7, а ему предложили сделать остановку в столице КНР на обратном пути. На что немецкий политик, однако, тут же дал понять китайской стороне, что не может столь краткосрочно вносить изменения в свой график.

Министр финансов Германии и лидер немецких либералов Кристиан Линднер Фото: Oliver Berg/dpa/picture-alliance

А затем Кристиан Линднер озвучил свои политические выводы из случившегося. В отношениях с Китаем, заявил он 9 мая в интервью немецкому изданию The Pioneer, "следует проявлять больше уверенности в себе и реализма" и "меньше ходить на цыпочках", чем это делали предыдущие правительства ФРГ. "Мы не пойдем на распродажу своих либеральных ценностей ради успешного бизнеса", - подчеркнул 44-летний лидер немецких либералов, которого 88% делегатов съезда СвДП только что вновь избрали председателем партии.

Таким образом, министр финансов и его однопартийцы усматривают в переносе визита, в ходе которого стороны должны были сосредоточиться на подготовке предстоящих в июне в Берлине германо-китайских правительственных консультаций, политическую подоплеку. А именно: демонстративную реакцию Пекина на недавнее посещение Тайваня политиком СвДП, министром образования ФРГ Беттиной Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), уже тогда вызвавшее резкую критику со стороны китайских властей. Это был первый визит на Тайвань члена правительства Германии за 26 лет. В ходе него было подписано соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.

Анналена Бербок хвалит "высокие темпы" в отношениях с Китаем

Нет, тут возник чисто технический вопрос, министру финансов КНР пришлось срочно уделить внимание другой задаче, китайская сторона будет рада вскоре приветствовать господина Линднера, заверил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отвечая 9 мая в Берлине на соответствующий вопрос во время совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок.

14 апреля 2023 Анналена Бербок и Цинь Ган вели переговоры в Пекине Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

На ней оба политика указали на главную задачу своей встречи - подготовку первых после "ковид-паузы" двусторонних межправительственных консультаций. Открывая встречу с журналистами, Анналена Бербок напомнила, что менее месяца назад во время визита в Китай она вместе Цинь Ганом совершила поездку на сверхскоростном поезде, что, по ее словам, было очень символично для наблюдающегося сейчас "возвращения к высоким темпам" в двусторонних отношениях. Гость из Пекина подхватил эту мысль, в свою очередь напомнив, что это уже его третья встреча с коллегой из Берлина за три месяца.

По тону зачитанных в начале пресс-конференции заявлений чувствовалось, что обе стороны явно стремятся сделать упор на том, что сближает, а не разъединяет. Так, германский министр указала на большое значение Китая для защиты глобального климата и отметила лидерство КНР при внедрении возобновляемых источников энергии. На широкие возможности для сотрудничества в климатической сфере и в области высоких технологий указал и гость из Пекина. По его словам, Китаю следует стать ключевым партнером для Европы.

Пекин грозит жестким ответом на санкции ЕС против китайских фирм

Тем не менее основное время на длившейся почти час пресс-конференции было уделено двум разъединяющим темам, в том числе и потому, что именно им были посвящены вопросы журналистов. Это война России против Украины и вопрос Тайваня. Оба министра повторили известные позиции своих правительств, которые они в весьма полемической форме изложили еще во время совместной пресс-конференции в Пекине 14 апреля.

Фото: DW

Самым актуальным заявлением можно считать реакцию Цинь Гана на вероятное внесение в 11-й пакет санкций ЕС против России ряда китайских фирм, подозреваемых европейцами в поставках продукции российским производителям вооружений в обход санкций. Министр иностранных дел КНР заверил, что его страна не поставляет оружие в страны или регионы с военными конфликтами. В то же время он подчеркнул, что Китай категорически против того, чтобы другие государства по своим законам вводили санкции против него или других стран.

"Если это произойдет, наша реакция будет четкой и жесткой. Мы будем защищать законные интересы нашей страны и наших предприятий", - предупредил гость из Пекина. Так что следующий виток обострения европейско-китайских и, соответственно, германо-китайских отношений, похоже, уже не за горами.

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