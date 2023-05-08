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ПекинФото: Jade Gao/AFP
ПолитикаЕвропа

FT: ЕС впервые собирается наказать КНР за помощь России

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Брюссель впервые включил китайские фирмы в санкционный список, который, однако, еще должны одобрить все страны Евросоюза, пишет FT.

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Еврокомиссия впервые внесла в санкционный список 7 компаний из Китая, поставляющие в Россию оборудование, которое может быть использовано в военных целях. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило издание Financial Times. По его данным, перечень в ближайшие дни рассмотрят страны-члены ЕС. Некоторые из этих фирм уже попали под санкции США, однако Евросоюз до сих пор избегал конфронтации с Пекином, соглашаясь с тем, что доказательств прямых поставок КНР оружия Москве, нет, пишет издание.

"Учитывая ключевую роль электронных компонентов для использования военно-промышленным комплексом России с целью поддержки агрессивной войны против Украины, уместно также включить (в санкционный перечень. - Ред.) некоторые субъекты в третьих странах, занимающиеся обходом торговых ограничений, а также отдельные российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", - цитирует FT предложение Брюсселя по штрафным мерам.

Санкционный список требует единогласного одобрения 27 государств Евросоюза, прежде чем его можно будет ввести в действие. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести санкции в отношении некоторых иранских компаний, занимающихся производством и поставкой беспилотных летательных аппаратов в Россию, отмечает издание. В то же время Брюссель, препятствуя нелегальному экспорту нефти, предлагает запретить нефтяным танкерам, которые без уважительной причины скрывают свой порт приписки, заходить в порты ЕС.

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