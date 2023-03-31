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Си Цзиньпин и Джо Байден на саммите G20 на Бали, ноябрь 2022 года
Си Цзиньпин и Джо Байден на саммите G20 на Бали, ноябрь 2022 года Фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images
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Могут ли США и Китай остановить войну России против Украины

Кристоф Хассельбах | Наталья Позднякова
1 ч. назад

Российская агрессия не в интересах Китая, говорят некоторые эксперты, В США растет усталость от войны в Украине, отмечают другие. Объединят ли усилия Вашингтон и Пекин для установления мира?

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Вероятно, единственный человек на свете, который действительно может оказать влияние на Владимира Путина, это Си Цзиньпин, которого российский президент называет "другом". Китайского лидера перед его визитом в Москву не остановил даже ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС). 

Россия экономически зависит от Китая, КНР - вторая в мире экономика. И при этом  - страна, которая до сих пор не осудила российское вторжение в Украину. И в то время как Запад вводит в отношении России все более жесткие санкции, Китай, наоборот, расширяет торговлю с РФ.

Совместная цель Китая и России - ослабить Запад

"Вообще, жестокая война России против Украины - не в интересах Китая, - говорит в интервью DW Хеннинг Хофф (Henning Hoff), главный редактор онлайн-издания Internationale Politik Quarterly. - Война мешает экономическому восстановлению Китая после трех лет его политики "нулевого ковида". На фоне развития событий на фронте в Украине Пекин грозит оказаться на стороне проигравших". Тем не менее КНР пытается "извлечь свои экономические выгоды от войны и ее последствий", например, тем, что покупает у России подешевевшие газ и нефть. В то же время Китай может увеличить экспорт в  Россию, поскольку его отношения с Западом становятся все сложнее. США предполагают, что речь идет и о товарах двойного назначения, которые могут использоваться для ведения войны.

Следствием этого является все большая зависимость России от Китая. Хотя и без того Пекин сегодня имеет такое влияние на Москву, как никто другой. Си мог бы уговорить Путина начать переговоры о мире, если бы захотел. Но пока Пекин указал российскому президенту лишь на одну красную линию: применение ядерного оружия Китай считает недопустимым.

Применение ядерного оружия неприемлемо, считают в КНР. На фото: испытание российской ракеты
Применение ядерного оружия неприемлемо, считают в КНР. На фото: испытание российской ракеты "Сармат"Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Но у Китая есть к РФ и стратегический интерес. Пекин нуждается в Москве как партнере для изменения мирового порядка с целью окончания доминирования Запада. Поэтому, с точки зрения КНР, Россия не должна проиграть эту войну. Для Си было бы плохим вариантом и падение путинской системы, потому что это стало бы ударом по авторитарной системе правления, которую предпочитает и сам Си.

Слабость России - в интересах Китая  

На международной арене Китай пытается выступать посредником-миротворцем в вопросе войны в Украине. Но мирный план, который Пекин представил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года, провалился на Западе. Он был слишком нечеткий и, главное, в нем не было требования вывода российских войск из Украины, что является непременным условием для Киева и его западных союзников.

Визит Си в Москву в китайских СМИ сопровождался обилием мирной риторики, хотя китайский лидер публично вообще не упомянул о войне. А Путин выглядел так, будто является главным миротворцем: "Россия открыта для разрешения конфликта политически-дипломатическими средствами", - написал он в гостевой статье в китайской газете "Жэньминь жибао" перед визитом Си.

Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве, март 2023 года
Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве, март 2023 годаФото: SERGEI KARPUKHIN/AFP

В своей статье Путин настаивал на том, что Киев должен признать российскую аннексию Крыма в 2014 году и украинских регионов в 2022 году как "новую геополитическую реальность". При этом в тексте не было ни слова из его привычной риторики о том, что Украина якобы вообще не является настоящим государством, что ею якобы правят нацисты и  что ее нужно присоединить к России.

Чего же вообще можно ожидать от Китая, если речь идет о попытках достичь мира? В данный момент немногого, считает Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности. В одном из интервью DW Ишингер сказал: "Из-за обоюдно напряженной атмосферы между США и КНР у Китая нет стимула ограничивать свою близость к России". Если война продлится еще дольше и Россия еще ослабнет в военном, экономическом и политическом плане, она станет еще более зависимой от Китая. "С точки зрения Китая, это было бы неплохим развитием", - резюмировал Ишингер.

Пекин, Киев и Москва не стремятся к скорым переговорам

В настоящий момент Пекин не оказывает давления на международной арене ради скорого установления мира в Украине. Что касается Москвы и Киева, то их позиции в войне на истощение не изменились - обе стороны по-прежнему уверены, что могут победить военным путем.

Разрушенные дома в Бахмуте, февраль 2023 года
Разрушенные дома в Бахмуте, февраль 2023 годаФото: Yevhen Titov/AP Photo/picture alliance

Давление ради скорейшего заключения перемирия оказывают скорее западные союзники Украины. Их население столкнулось с экономическими последствиями войны - с резким удорожанием энергоносителей, инфляцией и с тем, что в госбюджетах стало меньше денег.

Кроме того, у жителей Германии растет страх оказаться втянутыми в войну. В недавно опубликованных результатах соцопроса , проведенного страховой компанией R+V, 63 процента респондентов опасаются, что Германия не способна к обороне в случае войны. В то же время 55 процентов опрошенных боятся, что ФРГ может оказаться стороной какого-либо военного конфликта. Это на 13 процентных пунктов больше, чем в 2022 году.

Политически рискованное высказывание Байдена

В США, которые являются важнейшим союзником Украины, готовность и среди населения, и у республиканцев в Конгрессе продолжать щедрую помощь Киеву, судя по всему, снижается - если нет скорой возможности достичь мира. Для президента Джо Байдена, который во время визита в Киев заявил, что США будут поддерживать Украину "так долго, как необходимо", в долгосрочной перспективе это может быть рискованным.

Американский политолог Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy написал, что Байден тем самым связал свое политическое будущее с исходом войны в Украине: "Учитывая обещания Байдена, все, что будет меньше, чем абсолютная победа, будет выглядеть как поражение". В случае, если Китай будет еще сильнее поддерживать Россию, Байдену вероятно придется вводить дополнительные санкции в отношении КНР, что, в свою очередь, навредит  восстановлению американской экономики. И затем, пишет Уолт, претенденты на пост президента от республиканцев будут потирать руки и надеяться на свою победу на президентских выборах в США в 2024 году.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве, февраль 2023 года
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве, февраль 2023 годаФото: Dimitar Dillkoff/AFP

Идея американо-китайской инициативы исходит от Европы

Как для Вашингтона, так и для Пекина война в Украине - лишь часть большого противостояния между ними и между двумя системами, автократической и демократической. И в этой растущей конфронтации, считает Хеннинг Хофф, "Германия и Европа должны сильнее себя позиционировать и искать сотрудничества с американцами по гораздо большему числу вопросов". Европейцам "необходим в срочном порядке большой европейский договор по вопросам военной безопасности, что позволило бы и Америке сфокусироваться на Тихоокеанском регионе".

США как важнейший союзник оказывает самое большое влияние на Украину, а Китай - единственный, кто может повлиять на РФ. Политики всего мира связывают с этим определенные надежды. На одном из саммитов ЕС Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга, призвал Джо Байдена вместе с Си Цзиньпином разработать мирный план по Украине. "С этим бы согласились другие страны", - сказал Беттель. Похоже, что для многих в ЕС именно такое решение является заветной мечтой -  чтобы две крупнейшие мировые державы между собой решили проблему России и Украины.

Смотрите также:

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