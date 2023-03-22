Итоги визита Си Цзиньпина: РФ все более зависима от Китая

Китай формирует имидж крупного мирового игрока, независимого от США. По мнению экспертов, приоритетом для Пекина является не окончание войны в Украине, а сохранение российского режима у власти.

Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин завершили в среду, 22 марта, трехдневную встречу в Москве, во время которой обращались друг к другу - "дорогой друг". Они обсудили ряд региональных и международных вопросов, и подчеркнули важность "стратегического партнерства" между Китаем и Россией, а также обменялись мнениями о "мирном плане" по войне в Украине, опубликованном китайским правительством в прошлом месяце.

В целом Китай и Россия еще больше укрепили двусторонние отношения: Си и Путин признали важность того, чтобы обе стороны поддерживали друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов, и "совместно противостояли вмешательству внешних сил во внутренние дела".

Некоторые эксперты считают, что встреча в Москве еще больше ободрила Си и Путина, поскольку пара находит все больше общих оснований для углубления "безграничного партнерства".

К визиту китайского лидера в Москве появились матрешки с его изображением Фото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

"В интересах Си углублять партнерство с Россией, так как это защищает внутренние и международные стратегические интересы Пекина", - считает Сари Аро Хаврен, эксперт из Университета Хельсинки.

Сдвиг в динамике отношений между Москвой и Пекином

По данным китайского государственного информационного агентства Синьхуа, Си заявил, что Китай готов расширять сотрудничество с Россией в таких областях, как торговля, инвестиции, логистика, энергетика и инновации. Лидеры двух стран также подписали два соглашения об углублении стратегического партнерства и планах развития экономического сотрудничества.

Одним из итогов поездки стало неизбежное изменение динамики развития отношений между Россией и Китаем, уверены аналитики. Москва становится все более зависимой от Пекина в экономическом и политическом плане, а Китай не против оказать поддержку своему соседу.

"Китай хочет сохранить свой имидж миротворца, но он склоняется на сторону России, - говорит Ян Чонг, политолог из Национального университета Сингапура (NUS). - Создается впечатление, что Пекин не готов отпустить Россию и готов поддерживать ее до определенного момента".

Предложение Пекина о прекращении огня может дать РФ передышку

До поездки Си в РФ Китай представлял себя в роли миротворца, но его позиция по войне,изложенная в документе из 12 пунктов, а также в публичных высказываниях высокопоставленных китайских чиновников, вызвала сильный скептицизм у США и других западных стран.

Во время переговоров Путин заявил, что предложение Китая может быть использовано в качестве "основы для мирного урегулирования в Украине". По словам российского президента, Москва стремится "как можно скорее возобновить мирные переговоры". Пекин поддерживает эту позицию.

Однако Хаврен отметила, что содержащееся в мирном плане Китая прекращении огня, пока российские войска остаются на оккупированных территориях Украины лишь "заморозит войну" и даст Москве больше времени для "подготовки к новому наступлению".

Китай заинтересован в сохранении российского режима Фото: Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency/dpa/picture alliance

По ее словам, если Киев не согласится на прекращение огня до тех пор, пока Россия не выведет войска с украинской территории, китайские и российские пропагандисты выставят США и их западных союзников "поджигателями войны", а Китай охарактеризуют как "делающего все возможное миротворческого посредника".

Другие эксперты расценивают попытки Китая представить себя в роли посредника как его острое желание "подтвердить свое международное влияние". "Это будет приветствоваться в некоторых уголках мира, но точно не в Соединенных Штатах и не в странах-союзниках США. Крупные европейские страны также с подозрением отнесутся к усилиям Китая", - считает Ши Иньхун, профессор международных отношений в Китайском народном университете в Пекине.

20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя визит Си Цзиньпина в Москву, раскритиковал Пекин за нежелание привлечь Москву к ответственности за "зверства, совершенные в Украине". "Вместо того чтобы осудить их, Китай, скорее, обеспечивает дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать эти самые преступления", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Китай - самый большой бенефициар конфликта в Украине

В то время как Си продолжает свое дипломатическое наступление, опираясь на успешное посредничество при заключении ирано-саудовского соглашения об установлении дипломатических отношений, и дальнейшее укрепление двусторонних связей с Россией, Пекин пытается создать имидж крупного мирового игрока, независимого от США.

"Они пытаются установить контакт с другими государствами, особенно на Глобальном Юге, которые склонны рассматривать США и их союзников как потенциальную проблему", - считает Ян Чонг. По его мнению, целью Пекина является укрепление отношений с этими государствами.

Несмотря на усилия Си представить Китай в качестве миротворца в войне России в Украине, некоторые наблюдатели говорят, что приоритетом для Пекина является вовсе не окончание конликта. Вместо этого, главное для Китая - обеспечить сохранение российского режима у власти.

"Крах российского режима и создание прозападного правительства в Москве было бы катастрофическим сценарием для Китая, - полагает Темур Умаров, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. - В то же время Китай не хочет, чтобы война переросла в нечто гораздо большее, чем сейчас".

Пекин может смириться с продолжением войны, поскольку это не оставит России другого выбора, кроме как склониться в сторону Китая, говорит Умаров в беседе с DW. "Кроме того, [продолжающаяся война] отвлечет США от конфронтации с Китаем. Пекин - самый большой бенефициар нынешней ситуации", - заключает эксперт.

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