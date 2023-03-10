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Как закончится война в Украине: вероятные сценарии

9 ч. назад

Спустя год после вторжения российский войск в Украину окончания войны все еще не видно. В том или ином виде его хотят самые разные страны, как на Западе, так и на Востоке, где Китай недавно представил мирный план из 14 пунктов. Что будет дальше? Военный перелом? Смена власти в Москве? Мирные переговоры? Мы обсуждаем самые вероятные и невероятные сценарии исхода войны в нашем новом выпуске.

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Гости эфира: 
🔵 Максим Трудолюбов, журналист издания “Медуза” 
🔵 Мария Снеговая, политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS)
🔵 Роман Гончаренко, обозреватель DW 

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