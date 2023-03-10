Как закончится война в Украине: вероятные сценарии

9 ч. назад 9 ч. назад

Спустя год после вторжения российский войск в Украину окончания войны все еще не видно. В том или ином виде его хотят самые разные страны, как на Западе, так и на Востоке, где Китай недавно представил мирный план из 14 пунктов. Что будет дальше? Военный перелом? Смена власти в Москве? Мирные переговоры? Мы обсуждаем самые вероятные и невероятные сценарии исхода войны в нашем новом выпуске.