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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в феврале 2022 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в феврале 2022 годаФото: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Пересмотрит ли Киев отношения с КНР из-за ее сближения с РФ?

Уильям Ян
46 мин. назад

На протяжении ряда лет Китай поддерживает "стратегическое партнерство" с Украиной. Однако из-за расширения связей Пекина и Москвы на фоне продолжающейся войны Киев задается вопросом о будущем этого партнерства.

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Все более тесные отношения Китая с Россией ставят для Киева под сомнение его стратегическое партнерство с Пекином. Так, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник во время панельной дискуссии по вопросам внешней политики, проходившей в январе в Киеве, назвал позицию Китая "все менее и менее приемлемой".

С 2011 года Украина поддерживает стратегическое партнерство с Китаем, которое привело к расцвету отношений между странами в сферах торговли и обороны. Сегодня Китай - крупный импортер украинского зерна и кукурузы. Кроме того, Украина является крупным поставщиком оружия в КНР. Первый авианосец Пекина "Ляонин" - судно советского образца, строительство которого завершил Китай, приобретя его у Украины. 

И все же на фоне продолжающейся уже около года войны России против Украины в Киеве обсуждают необходимость пересмотреть двусторонние отношения с Китаем.

"В течение многих лет Украина воспринимала Китай только с точки зрения возможностей, но после российского вторжения украинские эксперты стали гораздо более критично относиться к Китаю и просчитывать, какие риски и вызовы может представлять Китай для национальных интересов Украины", - констатирует Юрий Пойта, эксперт по Украине в Институте исследований национальной обороны и безопасности (INDSR) на Тайване.

"Безграничное" партнерство России и Китая

Хотя Пекин и не поддержал однозначно позицию России в войне, он продолжает укреплять связи с Москвой, в то время как ЕС и США работают над изоляцией России.

2 февраля первый замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После этого китайский дипломат заявил, что Пекин хочет в 2023 году развивать двусторонние отношения с Россией.

В конце января российские СМИ сообщили, что весной Москву посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Хотя Пекин и указал, что точная дата визита не определена, министерство иностранных дел России заявило, как сообщает агентство ТАСС, что визит Си станет "центральным событием в двусторонних отношениях в 2023 году".

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином (фото из архива)
Китай не осудил однозначно российское вторжение в УкраинуФото: Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin/REUTERS

Между тем эксперт по Украине Пойта, отмечает, что ведущиеся в Киеве дискуссии об изменении отношений с Пекином постепенно перекочевали из украинских аналитических центров и комментариев СМИ в министерство иностранных дел. Во время январской панельной дискуссии в Киеве замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что позиция Китая по продолжающейся войне больше не может считаться "нейтральной", как об этом заявляет Пекин. "Я не уверен, что эти отношения все еще могут быть стратегическими", - сказал тогда Мельник, подразумевая отношения его страны с КНР.

Как пояснила в беседе с DW депутат Верховной рады Кира Рудик, Китай помогает Москве обойти некоторые западные санкции, открывая для России рынки. "Никто не остается нейтральным. Либо вы поддерживаете нас, либо ведете игру с людьми, которые хотят нас уничтожить. То, что мы видим сейчас со стороны Китая, крайне прискорбно. Каждая страна, которая поддерживает Россию, по сути, поддерживает ведение боев. Это крайне болезненно", - поделилась она.

Осторожная дружба Украины с Тайванем

Вторжение России на территорию меньшего по площади соседа вызвало спекуляции о параллелях с воинственной позицией Китая по отношению к Тайваню и о возможности осуществления Пекином аналогичного нападения. Пекин считает Тайвань частью китайской территории и поклялся "воссоединить" остров с материком, применив при необходимости силу. 

При этом война сблизила Тайбэй и Киев. За последние два месяца, на фоне российских атак на важнейшие объекты украинской инфраструктуры Тайвань подписал несколько меморандумов о взаимопонимании с целью помочь ряду городов Украины приобрести оборудование для отопления и производства электроэнергии. Кроме того, Тайвань выразил готовность помочь Украине модернизировать ее цифровую инфраструктуру в рамках усилий по послевоенному восстановлению.

Демонстрация в поддержку Украины на Тайване, март 2022 года
Население Тайваня выражает поддержку УкраинеФото: Jose Lopes Amaral/NurPhoto/picture alliance

"Они пожертвовали 1 млн долларов (около 1 млн евро. - Ред.) на генераторы, и я думаю, что это очевидная позиция: они являются нашим союзником, - комментирует Кира Рудик помощь Украине со стороны Тайваня. - Это люди, которые поддерживают нас, и я думаю, что Украина должна рассматривать Тайвань как партнера".

Между тем, хотя переоценка Украиной своих отношений с Китаем и дает Киеву возможность наладить более тесные связи с Тайванем, эксперты предупреждают, что здесь следует проявлять осторожность.

"В преддверии следующей фазы эскалации Украине не нужно настраивать против себя Китай. Если в ближайшие несколько месяцев она начнет открыто налаживать дружеские связи с Тайванем, это, безусловно, выйдет ей боком и еще больше подтолкнет Китай к поддержке России", - отмечает в беседе с DW Велина Чакарова, директор Австрийского института европейской политики и политики безопасности (AIES).

По оценке Юрия Пойты из Института исследований национальной обороны и безопасности, Украина понимает, что ей не стоит подталкивать Китай к сближению с Россией, и поэтому она ведет себя очень осторожно. "Украина очень осторожно относится к налаживанию отношений с Тайванем, однако среди украинских экспертов и в парламенте все еще укрепляется мнение, что Украине необходимо развивать отношения с Тайванем", - поясняет он. 

"Если Украина не увидит проукраинских шагов со стороны Пекина, это покажет Киеву, что Китай не является стратегическим партнером, и он должен будет провести определенные красные линии в плане своего сотрудничества с КНР", - добавляет эксперт.

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