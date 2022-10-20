Эксперт: У Китая не нейтральная позиция по войне в Украине

Зависимость РФ от Китая будет сильно расти в результате войны в Украине, говорит эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев. В этой войне КНР занимает не нейтральную позицию, а ту, которая отвечает ее интересам.

В интервью DW аналитик Московского центра Карнеги, эксперт по Китаю Александр Габуев в кулуарах Берлинского внешнеполитического форума ( Berliner Forum Außenpolitik) рассказал о влиянии войны в Украине на российско-китайские отношения, о плюсах и минусах этой войны для Китая, о проблемах, с которыми столкнется РФ, пытаясь переориентироваться на Азию в торговле энергоресурсами, а также о возможности военного конфликта КНР с Тайванем.

DW: Какую роль война в Украине играет для российско-китайских отношений?

Александр Габуев: Война для российско-китайских отношений - это ускоритель тех тенденций, которые мы уже видели. Россия и Китай - страны с очень разным потенциалом, разные по размерам ВВП, научно-техническому потенциалу. Между ними отношения симбиоза, они выгодны и той, и другой стране, но асимметричные. Китай - все более мощная страна, в то время как Россия до войны топталась на месте. С войной, конечно, РФ становится меньшей экономикой с меньшим демографическим потенциалом. И очень многие связи разрушены, что страну ослабляет. Поэтому в этой паре Китай получает гораздо больший вес, и зависимость России от Китая в результате этой войны будет нарастать очень быстро.

- Можно ли однозначно сказать, что Китай в этой войне оказывает поддержку России?

Александр Габуев Фото: Carnegie-Zentrum Moskau

- Китай не занимает нейтральную позицию. Китай занимает позицию, которая отвечает его интересам. Хорошие отношения с Россией это, безусловно, приоритет для Китая. Китай хочет, чтобы в России сохранялся скептичный по отношению к Западу режим, и режим Владимира Путина Китай вполне устраивает. Потому что превращение России в прозападную страну - это стратегический кошмар. Появление в тылу у Китая страны, которая скептически относится к КНДР и его политике - это плохо, с одной стороны. С другой стороны, Китай очень заинтересован в том, чтобы получить российские ресурсы, получить российские новейшие оружейные технологии. И эта война отчасти Китаю выгодна.

В то же время Китай очень сильно зависит и от западных рынков, и от западных технологий, и от доступа к капиталу. И он понимает, что если он будет однозначно поддерживать Россию, то вторичные санкции нанесут очень сильный удар по китайскому экономическому потенциалу, поэтому он балансирует. И говорит то, что от него хотят услышать партнеры. Западу он говорит, что для него важны суверенитет Украины, что Крым - это Украина, что он не признает новые референдумы. России он говорит, что во всем виноват, конечно же, блок НАТО, и односторонние санкции мы не поддерживаем.

- Незадолго до начала войны Китай и Россия сделали заявление о так называемой дружбе без границ. Есть ли сейчас у этой дружбы предел, например, когда Путин угрожает всему миру ядерным оружием? Может ли это быть границей для Китая?

- Я не думаю, что все, что говорит Си Цзиньпин или Владимир Путин, или то, что они говорят вместе, следует воспринимать буквально и верить этому. Путин несколько лет назад говорил, что Россия не собирается ни в коем случае забирать Крым; говорил, что уважает территориальную целостность Украины. Поэтому я думаю, что когда Россия и Китай говорят о том, что у их дружбы нет границы, это тоже стоит воспринимать как некую фигуру преувеличения, которая призвана показать, что отношения очень важны для обеих сторон.

Но, тем не менее, границы, безусловно, были и до войны, и война их очень хорошо показала. Китай, конечно же, не встает на позицию полной поддержки России, не поставляет ей оружие, любые материалы для этой войны, не заявляет о том, что признает новые территории. Если Россия применит ядерное оружие, мы не знаем, будет ли эта граница для Китая, потому что здесь очень важно то, что китайско-американские отношения тоже ухудшаются.

США пытаются привлечь Китай в коалицию стран, которые бы убедили Путина не применять ядерное оружие. Но для этого Китай должен России чем-то угрожать, то есть использовать свой переговорный рычаг: например, если Россия расстреляет Украину тактическим ядерным оружием, то ни капли российской нефти не попадет больше на китайский рынок. Но Китай делать это не готов. Поэтому без того, чтобы американо-китайские отношения улучшились, мы не увидим более зубастой китайской политики по предотвращению использования Россией ядерного оружия.

- Россия переориентировалась на Азию, в том числе и на китайский рынок после того, как Европа ввела санкции из-за войны в Украине. Можно ли сказать, что сейчас Россия превращается в сырьевой придаток Китая?

- Россия раньше была сырьевым придатком Евросоюза, и ничего зазорного в этой роли не было. Сейчас Россия вынуждена будет переориентироваться, по крайней мере, в газовой торговле на Китай. Использовать заводы по производству СПГ не получится, потому что существующие мощности полностью загружены, а технологии для того, чтобы строить новые заводы СПГ, у России нет. То есть ответ - это только трубы в Китай. Нужно лет шесть для того, чтобы протянуть трубу с Ямала и из Западной Сибири до Китая, вывести ее на полную мощность в 50 миллиардов кубометров, которые обсуждаются.

И, придя на китайский рынок, Россия столкнется с тем, что она будет в зависимости от него. Китай будет диктовать и формулу цены, выгодную для себя. Сейчас он покупает газ по газопроводу "Сила Сибири". Это самая низкая цена, которую Китай платит вообще за импортный газ. Обычно газпромовские контракты содержат условие "бери или плати", которое обосновано инвестициями в долгосрочную инфраструктуру, - обычно это примерно 80%. То есть не важно, купили вы газ или нет, вы все равно должны заплатить как за 80%. Я думаю, что в случае с Китаем этот уровень будет снижен до 20% или 30%. И Россия ничего сделать не сможет, потому что никаких альтернатив у нее нет.

- Получается, что Китай от войны России с Украиной только выигрывает?

- Китай действительно в чем-то выигрывает и в энергетическом плане, и в плане растущей зависимости России от КНР. Другой вопрос, что общий фон из-за войны сильно меняется, цены на углеводороды растут, и это для Китая плохо. Есть продовольственный кризис. Это тоже для Китая не очень хорошо. Плюс на него постоянно показывают пальцем США. Европейцы говорят: "Ну как же быть с этим Путиным?" И Китай вынужден отвечать: "Да нет, мы не с ним. Он наш партнер и сосед, поэтому мы так просто от него избавиться не можем. Мы вообще за мир, может быть, вы как-то уже договоритесь?". Есть и некие негативные моменты, которые Китай беспокоят. Иначе бы Китай не передавал Путину по закрытым каналам, что, мол, давайте поскорее заканчивать, на что Путин реагировал во время саммита ШОС в Самарканде, встречаясь с Си Цзиньпином. Но, тем не менее, я вижу много плюсов от этой войны для Китая.

- Насколько реальна перспектива конфликта Китая с Тайванем, и какую роль в этом может сыграть война в Украине?

- Ситуация в Украине никак не влияет на конфликт между различными берегами Тайваньского пролива. Китай смотрит на развитие ситуации в Украине и извлекает какие-то уроки для себя. Но поскольку война, к сожалению, не закончилась, эти уроки он еще будет извлекать долго, и непонятно, что будет происходить дальше. Си Цзиньпин, насколько мы знаем из данных американской разведки, дал указание своей армии быть готовым технически к возвращению Тайваня к 2027 году. Это не указание на срок, когда Тайвань должен быть включен в состав КНР, а некая веха в военном строительстве Народно-освободительной армии, но не политический сигнал. Очень много будет зависеть от поведения властей острова, от линии, которую будут проводить США.

- В Европе, в частности, в Германии сейчас пересматривают политику в отношении России, а также говорят о формировании новой политики в отношении Китая. Какие уроки, извлеченные из отношений с Россией, могут им пригодиться?

- У немецких политиков сейчас очень сложный период, потому что благосостояние германской экономики во многом зависело от дешевых энергоресурсов из России и огромного рынка в Китае, который рос и все больше открывался для немецких компаний. Сейчас экономическая взаимозависимость с Россией уничтожается довольно быстро, и это конкурентное преимущество немецкой экономики исчезнет. А китайский рынок становится все более зависим от геополитической напряженности, включая отношения Китая с Евросоюзом, с США, со все большим технологическим национализмом и стремлением закрыть свой рынок от иностранцев.

Поэтому, наверное, совет - думать о том, как максимально выжать выгоду из того, что у вас уже с Китаем есть, это правильно. Скорее всего, не стоит повышать свою зависимость как экспортера, увеличивая количество производственных мощностей, исследовательских центров в Китае. То есть нужно думать о диверсификации, не ломая то, что есть, пытаться строить что-то новое с другими партнерами типа Индии, стран Латинской Америки и так далее.

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