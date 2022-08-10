Как страны ЕС готовятся экономить газ и пережить зиму

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Хотя Евросоюз одобрил единый план экономии газа, страны-члены ЕС принимают и на национальном уровне меры, чтобы обезопасить себя на случай прекращения поставок из РФ. Подробнее - у DW.
Вступивший в силу во вторник, 9 августа, чрезвычайный план Евросоюза по сокращению потребления природного газа предусматривает, что все страны-члены ЕС добровольно с начала августа до марта следующего года сократят его использование на 15% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет в этот период.
Цель плана - снизить риски, которые могут возникнуть в случае полного прекращения поставок газа из России, которые в последнее время резко сократились. Между тем государства-члены ЕС принимают соответствующие меры и на национальном уровне.
Вероятно, наилучший совет по энергосбережению жителям Германии, которая зависит от поставок российского газа сильнее, чем кто-либо другой в ЕС, дала Греция. Как насчет того, чтобы немецким пенсионерам, многие из которых с тревогой ждут новых счетов за коммунальные услуги, просто отправиться на зиму на Крит, предложил греческий министр туризма Василис Кикилиас.
Или еще лучше: почему бы им вообще сразу не осесть в Греции? Солнце, море, пляжи и греческая кухня - и все это вместо того, чтобы выкладывать огромные суммы за отопление и горячую воду в Германии во время ее сырой и унылой зимы.
Предыстория предложения, которое было озвучено Кикилиасом вполне серьезна: Афины гораздо лучше Берлина подготовлены к выполнению чрезвычайного плана ЕС по добровольному сокращению потребления газа на 15%. Все греческие острова, кроме Эвбеи, не имеют централизованного газоснабжения, отопление домов осуществляется с использованием солярки или электричества. А если похолодает, то во многих квартирах есть и камины.
Испания, как и Португалия с Грецией, первоначально выступила против предложенного Еврокомиссией плана жесткой экономии газа. Испанский министр энергетики Тереза Рибера так снисходительно резюмировала отношение к нему государств ЕС с юга континента: "В отличие от многих других стран, испанцы не живут не по средствам, когда дело касается энергоснабжения".
Мадрид мог позволить себе такой язвительный намек, обращенный Германии: в последние годы правительство Испании вложило много средств в инфраструктуру, необходимую для приема крупных танкеров со сжиженным газом (СПГ) из США и других регионов мира.
Крупнейший в Европе завод по регазификации СПГ находится в Барселоне, а треть всех таких установок, имеющихся сейчас в ЕС, расположены в Испании. Тем не менее Рибера объявила, что в случае чрезвычайной ситуации Испания добровольно сократит потребление лишь на 7-8%.
Франция также имеет четыре терминала для приема СПГ. С середины июня она больше не получает трубопроводный газ напрямую из РФ, но при этом стала крупнейшим в мире импортером российского сжиженного газа. Месяц назад руководители трех крупнейших местных компаний-поставщиков электроэнергии обратились к населению с просьбой ее экономить. Париж также объявил так называемый "оранжевый уровень" в энергообеспечении, который означает наличие напряженной ситуации.
А президент Эмманюэль Макрон пошел еще дальше: 14 июля, в день национального праздника, он назвал французский план энергосбережения "всеобщей мобилизацией".
Власти Франции планируют и далее диверсифицировать энергоснабжение, быстрее наращивать использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и заполнять газохранилища. При этом французов призывают включать посудомоечную машину только раз в день и не забывать гасить свет.
Италия, которая до российского вторжения в Украину получала 48% импортируемого газа из РФ, откладывает, как и Германия, запланированный поэтапный отказ от использования угля. В стране есть семь угольных электростанций, некоторые из них ранее были остановлены или работают в экономном режиме.
А вот в общественных зданиях в Италии с 1 мая стало немного теплее: решено, что с помощью кондиционеров больше нельзя охлаждать воздух в помещениях ниже 27 градусов по Цельсию (плюс-минус два градуса). Зимой же они будут отапливаться так, чтобы температура не превышала 19 градусов. Нарушителям указанных норм грозят штрафы от 500 до 3000 евро.
Со своей стороны, Бельгия материально стимулирует своих сограждан и компании, экономящие электроэнергию. С марта там снижены ставки НДС (с 21% до 6%) для стройматериалов и оказания услуг, таких как снос и реконструкция зданий, а также установка солнечных панелей, тепловых насосов и водогрейных котлов, которые работают на солнечной энергии. Лозунг бельгийского правительства звучит так: "Теплоизолируя свои дома, вы изолируйте Путина".
На долю импортируемого из РФ газа приходится всего 6% потребляемого в Бельгии этого вида топлива, а в порту Зебрюгге построен огромный терминал для приема СПГ. Несмотря на это, бельгийские власти решили не останавливать в 2025 году два атомных реактора Tihange 3 и Doel 4, а оставить в эксплуатации их еще на десять лет.
Нидерланды также отходят от принципов, которые, как и в Германии, еще несколько месяцев назад казались незыблемыми: угольные электростанции, мощность которых из-за климатического кризиса была снижена на треть, теперь должны работать на полную мощность до 2024 года.
А в Австрии закрытая электростанция компании Verbund будет переоборудована для возобновления работы на каменном угле, в то время как электростанции, использующие газ, могут быть переведены на жидкое топливо.
А что Юго-Восточная Европа? Хорватия увеличивает свои мощности по приему СПГ, Болгария ищет нефть и газ в Черном море, а парламент Румынии одобрил представленный правительством законопроект, который облегчает добычу газа на черноморском шельфе и должен сделать ее прибыльной.
Страны-члены ЕС, похоже, осознали всю серьезность складывающейся ситуации. Чего точно не скажешь о британской энергетической компании SSE, которая разослала своим клиентам электронное письмо с перечислением "простых и экономичных способов согреться зимой" и не разориться на отоплении.
Среди них - пара прыжков на месте, наваристая овсянка, обнимашки с домашними животными или членами семьи, соревнования с детьми по вращению хулахупа (спортивного обруча большого диаметра. - Ред.) и поедание имбиря.
Советы вызвали бурю негодования в стране, где, по данным благотворительных организаций, до 6 млн домохозяйств, вероятно, придется делать крайне неприятный выбор - потратить зимой те небольшие деньги, которые у них есть, на продукты питания или же на газ и электричество. Извинения от SSE последовали незамедлительно, письмо было признано "позорным" - в том числе, и содержавшаяся в нем рекомендация согреться во время наведения порядка и уборки жилья.
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