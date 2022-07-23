 В свете аномальной жары британцы требуют от политиков решить климатический кризис | Новости из Германии о Европе | DW | 23.07.2022

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Европа

В свете аномальной жары британцы требуют от политиков решить климатический кризис

Климатические активисты устроили в Лондоне и Глазго акции протеста, требуя от британского правительства срочных мер по борьбе с изменением климата.

Сидячий протест в Лондоне

"Сидячий протест" в Лондоне

Протестующие вышли в субботу, 23 июля, на улицы Лондона и шотландского города Глазго, чтобы потребовать от политиков ускорения действий против изменения климата. Поводом для выступлений стали рекордно высокие температуры, зафиксированные в Великобритании на этой неделе.

Активисты, включая представителей групп Just Stop Oil и Insulate Britain, устроили "сидячий протест" на Парламентской площади в Лондоне, требуя от консервативного правительства прекратить выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа, обложить налогом крупные компании, вносящие ощутимую лепту в изменение климата, и помочь людям в установке более энергоэффективного отопления в домах.

Небывалая жара в Соединенном королевстве

Во вторник британская метеорологическая служба зафиксировала в Англии 40,3 градуса по Цельсию - самую высокую температуру за всю историю наблюдений в стране, не готовой к столь экстремальной жаре. Лето в Великобритании обычно довольно умеренное, и лишь немногие жилые дома, школы и небольшие предприятия оборудованы кондиционерами.

Жара нарушила работу железнодорожного транспорта, высокие температуры повредили покрытие взлетно-посадочных полос аэропортов, а 15 пожарных служб по всей стране были задействованы в подавлении очагов крупных возгораний. Как заявила лондонская пожарная бригада, минувший вторник стал для пожарных самым напряженным днем со времен Второй мировой войны.

В Глазго климатические активисты устроили акцию протеста, требуя принятия срочных действий по борьбе с изменением климата. Протестующие легли на землю в одном из самых оживленных торговых районов города, накрывшись белыми простынями, на которых фигурировали надписи, указывавшие "причины смерти": тепловой стресс, голод и нехватка воды. Ряд климатических активистов предупредили, что осенью они проведут еще более многочисленные демонстрации.

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    Холодное пиво, вопреки существующему мнению, в жару не спасет. Сегодня пиво считается напитком номер 1 по потреблению в мире. Но в жару от него лучше отказаться - содержащийся в нем алкоголь обезвоживает организм. Это касается и кофе - он "выгоняет" жидкость, повышая риск возникновения спазма сосудов и гипертонического криза.

  • Женщина с прозрачным платком в руках на берегу моря смотрит на закат

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    Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше одежды хочется с себя сбросить. И напрасно! От экстремальной температуры можно защититься, надев на себя вещи свободного покроя, с длинным рукавом, из натуральных, "дышащих" материалов, таких как хлопок и лен. Свободная одежда позволяет воздуху циркулировать и не мешает испарению пота, охлаждающего наш организм.

  • Женщина в черной абайе и с малиновым хиджабом фотографирует что-то на песчаном берегу в Катаре

    Как выжить в жару: полезные советы

    В "черном" жара переносится легче, главное - свободный покрой

    В 1980 году в журнале Nature опубликовали результаты исследования, проведенного в пустыне с целью выяснить, влияет ли цвет одежды на восприятие человеком жары. Оказалось, что светлые цвета на самом деле лучше отражают свет, а черный лучше поглощает тепло собственного тела. Но независимо от цвета, самое важное, чтобы одежда сидела свободно, способствуя хорошей циркуляции воздуха.

  • Женщина укрывается от солнца под розовым зонтиком

    Как выжить в жару: полезные советы

    Зонт - универсальная защита от дождя и солнца

    Раньше под зонтами в солнечные дни прогуливались, в основном, только азиатские туристы. А сегодня их примеру следуют все больше европейцев. Для защиты от солнечных лучей появились даже специальные теплоотражающие модели зонтиков. Впрочем, во время жары лучше все же оставаться в помещении, особенно с 12 до 16 часов.

  • Женщина в обтягивающем серебряном платье в большим веером, прикрывающем ее лицо до глаз

    Как выжить в жару: полезные советы

    Веер - охладит и украсит

    Отлично помогает справиться с жарой веер. Дешево и сердито, особенно в условиях стремительного роста цен на электроэнергию в Европе. Веер в привычном для нас виде появился в Древнем Египте 4 тысячи лет назад. А истоки идут из Японии или Китая, где веер долго считался символом статуса. На показе одной из коллекций Dior модели шли по подиуму с веерами в испанском стиле.

  • Вода, льющаяся в ладони

    Как выжить в жару: полезные советы

    Холодная вода на запястьях принесет облегчение

    Еще один способ охладиться - облизывать кисти рук. Звучит странно, выглядит еще более странно, но работает. На наших запястьях есть пульсирующие точки, при облизывании которых благодаря слюне имитируется эффект испарения пота, в результате чего кожа охлаждается. Но все же более гигиенично погрузить запястья в воду или прикладывать к ним бутылку с холодной водой. То же самое касается висков и шеи.

  • Женщина сидит на лавочке перед огромной картиной Дэвида Хокни The Arrival of Spring in Woldgate

    Как выжить в жару: полезные советы

    В музей - за вдохновением и прохладой

    Зимой, чтобы согреться, нам приходится больше двигаться, а в летнюю жару, наоборот, лучше вырабатывать как можно меньше тепловой энергии. В более жарких регионах в самое жаркое время дня люди устраивают сиесту и избегают напряженных занятий, игр на свежем воздухе, спортивных нагрузок. В городе также можно отдохнуть от жары в прохладных общественных зданиях: музеях, кинотеатрах, магазинах.

  • Огромные зеленые деревья в лесу

    Как выжить в жару: полезные советы

    Спасительная прохлада в лесу

    Леса работают как гигантские кондиционеры: деревья и растения дают нам спасительную тень, прохладу и свежий воздух. Деревья поглощают своими корнями воду, а затем она испаряется через листья, охлаждая окружающую среду. Исследования показали, что в населенных пунктах со взрослыми деревьями на 2-3 градуса холоднее, чем в местностях без деревьев.

  • “Дом Хундертвассер“ с растущими на нем деревьями и кустарниками

    Как выжить в жару: полезные советы

    "Зеленый дом" сохраняет прохладу внутри помещения

    Одна из достопримечательностей Вены - "дом Хундертвассера", названный по имени австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, - может стать образцом для подражания для всех домовладельцев. В нем гармонично сочетаются архитектура и природа. Подобные "зеленые дома" могут стать хорошим решением проблемы сохранения прохлады в жилых помещениях на фоне глобального потепления климата.

    Автор: Бренда Хаас, Елена Дожина


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