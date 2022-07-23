В свете аномальной жары британцы требуют от политиков решить климатический кризис

Протестующие вышли в субботу, 23 июля, на улицы Лондона и шотландского города Глазго, чтобы потребовать от политиков ускорения действий против изменения климата. Поводом для выступлений стали рекордно высокие температуры, зафиксированные в Великобритании на этой неделе.

Активисты, включая представителей групп Just Stop Oil и Insulate Britain, устроили "сидячий протест" на Парламентской площади в Лондоне, требуя от консервативного правительства прекратить выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа, обложить налогом крупные компании, вносящие ощутимую лепту в изменение климата, и помочь людям в установке более энергоэффективного отопления в домах.

Небывалая жара в Соединенном королевстве

Во вторник британская метеорологическая служба зафиксировала в Англии 40,3 градуса по Цельсию - самую высокую температуру за всю историю наблюдений в стране, не готовой к столь экстремальной жаре. Лето в Великобритании обычно довольно умеренное, и лишь немногие жилые дома, школы и небольшие предприятия оборудованы кондиционерами.

Жара нарушила работу железнодорожного транспорта, высокие температуры повредили покрытие взлетно-посадочных полос аэропортов, а 15 пожарных служб по всей стране были задействованы в подавлении очагов крупных возгораний. Как заявила лондонская пожарная бригада, минувший вторник стал для пожарных самым напряженным днем со времен Второй мировой войны.

В Глазго климатические активисты устроили акцию протеста, требуя принятия срочных действий по борьбе с изменением климата. Протестующие легли на землю в одном из самых оживленных торговых районов города, накрывшись белыми простынями, на которых фигурировали надписи, указывавшие "причины смерти": тепловой стресс, голод и нехватка воды. Ряд климатических активистов предупредили, что осенью они проведут еще более многочисленные демонстрации.

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