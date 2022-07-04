На севере Италии из-за засухи объявлено чрезвычайное положение

Из-за установившейся на севере Италии засухи правительство страны в понедельник, 4 июля, объявило режим чрезвычайного положения сроком до конца года в пяти областях: Венето, Ломбардии, Пьемонте и Эмилии-Романье, а также автономной области Фриули - Венеция-Джулия. Это позволит местным властям, не теряя времени, прибегнуть к экстренным мерам - таким, как нормирование распределения воды.

Засуха в районах, расположенных в долине реки По, стала самой сильной за последние 70 лет. От нее сейчас страдают регионы, в которых производится около трети всей сельскохозяйственной продукции Италии, в том числе - знаменитая пармская ветчина.

По данным крупнейшего в стране объединения фермеров Coldiretti, засуха представляет собой угрозу для более чем 30 процентов сельскохозяйственного производства и половины животноводческих хозяйств в долине По.

Сокращение производства энергии на ГЭС

На данный момент уровень воды в озерах Лаго-Маджоре и Гарда значительно ниже, чем обычно в это время года. Тибр, протекающий через Рим, также маловоден. Некоторые города, например, Верона, из-за засухи уже ограничивают потребление жителями питьевой воды.

Еще одним последствием катаклизма стало сокращение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях, расположенных в горах на севере страны. Обычно они обеспечивают почти пятую часть электроэнергии, потребляемой в Италии.

Чтобы компенсировать ущерб от засухи, правительство в Риме выделило региональным властям 36,5 млн евро на экстренную помощь. Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Италии Марио Драги рассматривает вопрос о назначении комиссара по борьбе с засухой по примеру того, как это было сделано во время пандемии COVID-19. Тогда в стране была создана должность комиссара по борьбе с инфекцией.

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