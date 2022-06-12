"Дракрон" - тандем Драги и Макрона. Новый мотор Евросоюза?

В последнее время французский президент Эмманюэль Макрон и итальянский премьер Марио Драги демонстрируют завидное единство в вопросах европейской политики. Драги, который с 2021 года возглавляет итальянское правительство технократов, в состав которого входят все партии, намерен снова сделать Италию центром европейской политики и вновь наладить отношения с Францией. Некоторые СМИ уже стали называть дуэт Драги и Макрона - "Дракроном".

Как на Драги и Макрона повлияла война в Украине

Макрон и Драги - оба в прошлом банкиры - синхронизировали свои представления о Европе после начала войны России против Украины. В мае Макрон предложил создать "Европейское политическое объединение", в которое должны войти все страны, претендующие на вступление в ЕС, в том числе Украина, Грузия и Молдова. Италия тут же поддержала идею такого "членства второго разряда".

Макрон и Драги - политический дуэт

Итальянский министр по европейским делам Винченцо Амендола заявил в Европарламенте о том, что предложение Франции приведет к укреплению сотрудничества в сфере энергетики, внешней политики и обороны. "Только путем сплоченности в ЕС мы можем защитить себя от войны в этот судьбоносный момент", - сказал Амендола. Италия и Франция едины в том, что договоры ЕС должны быть изменены таким образом, чтобы в вопросах внешней политики и других важных сферах решение могло принимать большинство стран-членов ЕС. Премьер Драги выступает за "прагматичный федерализм".

Шольц против?

Со стороны Берлина, который до сих пор считался на пару с Парижем мотором ЕС, такие однозначные сигналы не слышны. Французско-итальянскую инициативу об изменении договоров ЕС здесь считают сложной задачей. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал предложение Макрона "интересным", но однозначной поддержки, как из Рима, оно не получило. Шольц напомнил Макрону о том, что 6 странам Западных Балкан уже было обещано начать переговоры о вступлении в ЕС.

Макрон, как и Драги, скептически относится к полноценному членству этих стран в Евросоюзе. Итальянская газета Corriere della Sera в одном из комментариев о выступлении Шольца в Давосе указала на то, что у немецкого канцлера отсутствует широкий европейский взгляд. Поэтому, мол, на предложения Макрона и Драги он никак не отреагировал.

Единого мнения придерживаются Драги и Макрон также в том, что касается финансов. Еще до войны в Украине они высказывались за выпуск общеевропейских совместных государственных облигаций (бондов) для преодоления последствий пандемии коронавируса. Такой курс Драги и Макрона отвергал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц и Марио Драги на саммите ЕС по Украине

Что касается политики в отношении России, то в этом Шольц, Макрон и Драги придерживаются единой позиции. Они хотят добиться окончания войны путем переговоров. Драги даже внес в ООН свой план мирного урегулирования, предусматривающий достижение некоего компромисса между Россией и Украиной. Макрон вызвал ажиотаж своими высказываниями о том, что Путина нельзя унижать. А Шольц со своей стороны очень осторожно подбирает слова и не говорит о том, что Россия должна потерпеть поражение.

Все это вызвало жесткую критику со стороны президента Польши Анджея Дуды. "Кто-нибудь так говорил с Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-нибудь говорил о том, что он должен сохранить лицо? Нет, все знали, что его нужно победить", - цитирует польского президента немецкая газета Bild. Она со ссылкой на украинские и французские источники сообщает, что Олаф Шольц еще до саммита G7 в конце июня может посетить Киев вместе с Макроном и Драги. Таким образом политическое трио желает продемонстрировать сигнал европейского единства и сплоченности. Украина надеется на то, что 23-24 июня на саммите ЕС будет принято решение о ее статусе кандидата на вступление в ЕС.

Новый центр силы в ЕС?

Станет ли в ЕС итальянско-французский тандем более мощным и политическим значимым, чем германо-французский? Образуются ли в ЕС два центра силы? Французский историк Марк Лазар считает, что нет. В интервью французской газете Les Echos он отметил, что для Франции отношения с Германией всегда являются более фундаментальными и важными, чем с любыми другими странами. Но сейчас их можно сравнить с супругами, которые давно в браке и устали друг от друга. Поэтому неудивительно, что Макрон ищет новых партнеров. "Французские дипломаты всегда сначала смотрят на Германию", - говорит Лазар. - Италия же мечтает об отношениях в треугольнике Париж-Берлин-Рим, потому что в силу исторических причин страдает от комплекса неполноценности на фоне германо-французских отношений".

Эмманюль Макрон и Олаф Шольц

В ходе предстоящего в конце июня саммита ЕС Драги и Макрон хотят совместно призвать к реформам внутри ЕС. Об этом они договорились в ходе неформального ужина в Елисейском дворце. Раньше такого рода договоренности достигались между президентом Франции и канцлером Германии.

Но и Шольц, в свою очередь, стремится укрепить контакты с Драги. В начале апреля была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере обороны и инноваций. Правда, много времени для осуществления своих планов относительно Европы у Драги нет. На предстоящих выборах в Италии весной следующего года он вряд ли будет переизбран. Ему дышат в затылок правые популисты, в то время как Макрон борется с своими соперниками из левого лагеря.

В первом туре парламентских выборов левый союз "Nupes" под руководством Жан-Люка Меланшона набрал 25,7 процентов голосов, а партия Макрона 25,8 процента. И каким будет исход второго тура, неизвестно.

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