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Без газа не будет ветроэнергетики?

Кристиан Прицелиус
28 июля 2022 г.

Для производства важных компонентов ветряков требуется газ. А он сильно подорожал. Кроме того, ближе к зиме может возникнуть его дефицит. И в случае чрезвычайной ситуации именно промышленности газ будет отключен в первую очередь.

https://www.dw.com/ru/situacija-s-gazom-v-germanii-udarit-po-vetrjanoj-jenergetike/video-62633051
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