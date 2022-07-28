Без газа не будет ветроэнергетики?

ПолитикаРоссияБез газа не будет ветроэнергетики? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаРоссияКристиан Прицелиус28.07.202228 июля 2022 г.Для производства важных компонентов ветряков требуется газ. А он сильно подорожал. Кроме того, ближе к зиме может возникнуть его дефицит. И в случае чрезвычайной ситуации именно промышленности газ будет отключен в первую очередь. https://www.dw.com/ru/situacija-s-gazom-v-germanii-udarit-po-vetrjanoj-jenergetike/video-62633051Реклама