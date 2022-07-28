Без газа не будет ветроэнергетики?

Кристиан Прицелиус

28.07.2022 28 июля 2022 г.

Для производства важных компонентов ветряков требуется газ. А он сильно подорожал. Кроме того, ближе к зиме может возникнуть его дефицит. И в случае чрезвычайной ситуации именно промышленности газ будет отключен в первую очередь.