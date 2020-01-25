Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем

Газовый кризис в Европе сделал весьма актуальной тему отопления жилья и вопрос, а не будут ли немцы, крупнейшие потребители российского газа, мерзнуть этой зимой - и чем они собираются отапливать свои квартиры в будущем.

На данный момент жилье в Германии отапливается главным образом ископаемыми энергоносителями: половина квартир и индивидуальных домов используют для обогрева природный газ, четверть - нефтепродукты. На долю различных электрических устройств пока приходятся 5%. Таковы данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).

Однако c каждым годом все более важную роль будут играть экологичные и главным образом электрические технологии, прежде всего - тепловые насосы. В новых немецких домах - а в стране сейчас строительный бум - они уже доминируют. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

В Германии перестали устанавливать системы дизельного отопления домов

К началу отопительного сезона оно приурочило публикацию свежей статистики о происходящих в Германии глубоких структурных изменениях в сфере отопления жилищного фонда. Главный тренд: использование углеводородов неуклонно сокращается.

Речь, прежде всего, о природном газе. В 2000 году систему газового отопления установили в Германии в 74% новых квартир. В 2010 году ей оборудовали 53% новостроек. В сооруженных в 2020 году многоквартирных и индивидуальных домах доля голубого топлива снизилась до 39%.

Параллельно с этим немцы все чаще отказывались от некогда весьма популярного в ФРГ оборудования, работающего на легком топочном мазуте или дизеле. Если в 2000 году к котлам с нефтепродуктами подсоединили еще каждую пятую новую квартиру (20%), то в 2020 году использование этой технологии в новостройках фактически прекратилось (0,7%).

Столь решительный прошлогодний отказ легко объяснить: в 2026 году в Германии вступает в силу запрет на установку работающего на нефтепродуктах нового отопительного оборудования (использование действующего под него не подпадает, но государство готово весьма щедро субсидировать его замену). Это один из пунктов принятой в конце 2019 года программы правительства ФРГ по защите климата. Таким образом, немцы заблаговременно, уже за пять лет до намеченного срока, перестали вкладываться в бесперспективную технологию.

Каждая вторая новая квартира в ФРГ обогревается с помощью ВИЭ

Вместо газовых или дизельных систем отопления в новых немецких домах теперь все чаще устанавливают тепловые насосы различных типов. Их доля в сданных строителями в 2020 году квартирах составила 46%. Destatis причисляет тепловые насосы к технологиям, использующим возобновляемые источники энергии (ВИЭ), наряду, к примеру, с установками, обогревающими жилье с помощью биогаза или древесных пеллет.

Тепловой насос рядом с новым домом в Германии

Поэтому статистическое ведомство объявило, что в прошлом году впервые в истории Германии свыше половины нового жилья (50,5%) было оборудовано отопительными системами, для которых ВИЭ являются первичным источником энергии. Destatis указывает, к примеру, на геотермальные тепловые насосы, использующие тепло грунта, и на воздушные, отбирающие тепло из воздуха.

Да и электроэнергия, на которой работают такие установки, в Германии все чаще производится из ВИЭ. Как раз в 2020 году их доля впервые превысила 50% в потребляемом в ФРГ электричестве. В этом году эта доля снизилась из-за более слабых ветров, но в перспективе непременно будет расти, о чем свидетельствуют масштабные планы форсированного развития возобновляемой энергетики во всем ЕС.

Тепловые насосы становятся магистральным направлением развития

В СМИ тепловые насосы обычно сравнивают с кондиционерами, переключенными на режим обогрева, или с холодильниками, только работающими в обратном направлении: от холода к теплу. По данным Федерального объединения производителей тепловых насосов (BWP), в 2020 году число действующих в ФРГ установок достигло 1 миллиона.

Спустя несколько дней после состоявшихся 26 сентября выборов в бундестаг эта организация, поздравив новых депутатов с избранием, представила будущему парламенту и правительству программу увеличения числа тепловых насосов в стране до 3 миллионов в 2025-м и до 6 миллионов в 2030 году. "Планы по числу электромобилей и ветроустановок уже есть, пора определить целевые показатели по тепловым насосам", - говориться в обнародованном документе.

Строительство геотермальной системы отопления жилья в Наухайме

Набирающая силу отрасль призывает политиков Германии сначала подать политический сигнал, что переход на тепловые насосы является часть широкомасштабной программы защиты глобального климата и достижения климатической нейтральности, а затем принять конкретные законодательные и организационные решения, которые обеспечат стабильный приток кадров и инвестиций в эту сравнительно новую сферу.

Как добиться в Германии установки 6 миллионов тепловых насосов

Среди предлагаемых мер - снижение налога на электроэнергию до минимума, а НДС на нее до 7%, господдержка наиболее перспективных направлений, например геотермии, корректировка стандартов для проектов новостроек, расширение системы обучения и повышения квалификации. Ведь пока из 60 000 ремесленных предприятий, занимающихся установкой и ремонтом отопительных систем, лишь каждое десятое имеет квалифицированный персонал для работы с тепловыми насосами, указывает BWP.

Бурение скважины для геотермального теплового насоса в Регенсбурге

Для обсуждения задач отрасли и путей решения ее проблем немецкие производители тепловых насосов призывают будущее правительство ФРГ уже в 2022 году созвать "совещание на высшем уровне" с участием министров и, возможно, канцлера, по образцу тех "саммитов", которые пока еще действующее правительство устраивало с руководителями немецкого автопрома.

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