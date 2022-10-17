IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

Нападение на Украину стало политическим и экономическим самоубийством путинской России. В результате РФ, как и Советский Союз, на десятилетия технологически и социально-экономически отстанет от трансатлантического Запада. А также, в отличие от СССР, еще и от Китая, от которого ей к тому же не стоит ждать большой помощи. Переломить ситуацию могла бы маловероятная в данный момент смена режима, хотя и это вовсе не гарантия последующих положительных изменений: слишком велики такие накопившиеся проблемы, как структурные перекосы в российской экономике, слабость государственных институтов, коррупция и ухудшающаяся демография.

За два десятилетия своего правления президент РФ Владимир Путин так и не нашел решения этих проблем, и внешняя агрессия, видимо, призвана теперь отвлечь от неизбежного экономического упадка. "Любое общество живет сегодняшним днем, а также надеждами и ожиданиями. Ни в том, ни в другом контексте Путин ничего не может предложить".

Профессор Хютер развивает мысль про "самоубийство России"

Таковы вкратце ключевые тезисы исследования о долгосрочных перспективах российской экономики, опубликованные Институтом немецкой экономики (IW) в Кельне. Его директор профессор Михаэль Хютер (Michael Hüther) публично высказал мысль об экономическом самоубийстве России еще в конце апреля, уже через два месяца после начала широкомасштабной войны против Украины. Теперь же он в соавторстве со своим помощником по руководству институтом Симоном Герардсом Иглесиасом (Simon Gerards Iglesias) представил немецкой общественности и деловым кругам ФРГ развернутую научную работу с обоснованием своего тезиса.

Директор Института немецкой экономики (IW) в Кёльне профессор Михаэль Хютер Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

В историко-теоретической части исследования IW подробно описываются отсталость и структурные слабости России, унаследованные еще от царских времен, перекосы советской модели плановой экономики, специфические особенности современного развития с 1990-х годов, а также зависимость страны от сырьевого сектора. Сосредоточимся на тех разделах, в которых оценивается нынешнее состояние российской экономики и ее перспективы в условиях войны в Украине и беспрецедентных санкций Запада.

В данный момент санкции представляются еще малоэффективными, поскольку они не заставили Россию прекратить боевые действия, констатируют авторы. По их мнению, это в значительной мере связано с тем, что Путин не руководствуется ни экономической рациональностью, ни политической разумностью. "Но чем дольше будет длиться война, тем значительней окажутся долгосрочные последствия санкций, которые принципиально изменят геополитический и геоэкономический расклад сил в Европе", - отмечается в исследовании.

Гигантские вызовы из-за войны в Украине

Дело в том, что "санкции и контрсанкции привели к массивному подрыву бизнес-модели российской экономики, состоявшей в экспорте сырья в Европу и импорте высоких технологий". Причем произошло это в ситуации, когда данная модель и так уже была под угрозой, поскольку усилия ЕС по декарбонизации экономики в рамках климатической политики со временем лишили бы Россию важного рынка сбыта.

Положение усугубляется уходом с российского рынка многочисленных иностранных фирм, что оборачивается выводом капитала и лишает экономику инвестиций, а также "широкомасштабной утечкой мозгов". Все это, подытоживают авторы, ведет к тому, что "Россия сталкивается с гигантскими вызовами при решении задачи остановить индустриальный упадок".

Здание Института немецкой экономики находится в Кёльне на набережной Рейна Фото: R. Goldmann/picture alliance

Используемая в исследовании статистика свидетельствует, что после нападения РФ на Украину наиболее решительно с российского рынка уходили компании, например, из Великобритании, Канады, Швеции, Финляндии и Южной Кореи. В то же время немало французских и особенно немецких предприятий не пошли на "полный разрыв". Среди тех, кто продолжил бизнес в России лишь с небольшими ограничениями или вообще без них, особенно много фирм из Германии, констатируют ученые института IW.

При этом они указывают, что уход из России большого числа иностранных компаний, полная неясность в отношении продолжительности войны, высокая макроэкономическая нестабильность и "плохие перспективы быстрой нормализации политических отношений" с РФ, таят в себе серьезные риски для остающихся зарубежных предприятий: расходы на сохранение бизнеса скорее всего превысят убытки от его свертывания. Даже среди фирм из Индии и Китая довольно много таких, которые предпочли уйти, хотя большинство компаний из этих незападных стран все же продолжают бизнес на российском рынке.

Система образования в России не станет мотором изменений

Что же касается утечки мозгов, то она, указывают профессор Михаэль Хютер и его соавтор, активно шла уже все последние годы. Теперь же, в условиях войны, такие факторы, как негативное макроэкономическое развитие страны, уход инвесторов, падение реального уровня доходов населения, усиливающиеся репрессии со стороны государства и ограничение гражданских прав привели к мощной волне эмиграции.

Если МГУ еще частично конкурентоспособен в мире, то многие вузы в регионах РФ сильно устарели Фото: Micha Korb/pressefoto korb/picture alliance

Ученые сомневаются, что России удастся восполнить эту потерю квалифицированных кадров и вообще подготовить достаточное количество нужных стране специалистов, причем не только из-за старения и сокращения населения, но также из-за общей слабости российской системы высшего и среднего профессионального образования. Она "не в состоянии стать мотором динамичных структурных изменений в экономике".

Авторы связывают это, в частности, с традицией советских времен, когда университеты рассматривались только как учебные заведения, тогда как на Западе они являются также центрами научных исследований и прикладных разработок. Если теперь Россия еще и откажется от Болонской двухуровневой системы высшего образования, предполагающей бакалавриат и магистратуру, то образованию и науке в России грозят изоляция и самоизоляция, прогнозируют ученые IW.

Захочет ли Китай укреплять промышленность России?

Кто же будет тогда обеспечивать "независимость российских предприятий от импорта ключевых западных технологий"? Ведь это одно из решающих условий "дальнейшего индустриального развития РФ", подчеркивают авторы исследования. По их мнению, особую роль тут предстоит сыграть Китаю, который уже стал важнейшим поставщиком станков и оборудования для российской промышленности, однако "не способен равнозначно заменить западный импорт, особенно в области высоких технологий".

Фото: DW

К тому же встает вопрос, "в какой мере Китай из геостратегических соображений намерен укреплять промышленность России и тем самым проводить стратегию восстановления и технологического обновления российской индустрии". В исследовании IW указывается, что "пока китайская позиция состоит в том, чтобы усиливать Россию как системного конкурента США, причем на самом деле скорее вербально, чем путем оказания практической помощи или поддержки".

В среднесрочной перспективе, полагают профессор Михаэль Хютер и его соавтор, Китай не заинтересован ни в сплачивании трансатлантического Запада, к чему ведет российская агрессия в Европе, ни "в репутационных рисках на стороне государства, на которое возлагают ответственность за ужасающие военные преступления". Поэтому исследование Института немецкой экономики приходит к выводу, что не следует исходить из "безоговорочной поддержки России со стороны Китая, тем более на длительную перспективу".

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