 Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России? Цифры и прогнозы | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.08.2022

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Экономика

Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России? Цифры и прогнозы

Daimler Truck порвал отношения с КАМАЗом, Adidas, Puma, Hugo Boss перестали поставлять в РФ одежду, Siemens - поезда "Сапсаны". Теперь эти компании опубликовали финансовые отчеты.

Фирменный магазин немецкого производителя спортивной одежды и обуви Puma в Нью-Йорке

Фирменный магазин немецкого производителя спортивной одежды и обуви Puma в Нью-Йорке

Многие крупные немецкие компании приостановили бизнес в России или даже полностью ушли с ее рынка сразу после начала широкомасштабной войны РФ против Украины - еще в конце февраля или в первых числах марта. Среди них были автостроители Mercedes-Benz и Daimler Truck, Volkswagen и BMW, производитель модной одежды Hugo Boss, известные бренды спортивной одежды и обуви Adidas и Puma, технологический концерн Siemens. Как они чувствуют себя сегодня без российских покупателей и клиентов?

Ответ на этот вопрос можно найти в публикуемых с конца июля подробных финансовых отчетах этих акционерных обществ за 2-й квартал, иными словами - за период с апреля по июнь, когда все они уже перестали активно вести бизнес в России.

Daimler Truck: сильный рост выручки и особенно прибыли

Начнем с автостроителей. Мировой лидер на рынке грузовиков и автобусов Daimler Truck одним из первых, еще 28 февраля, сначала полностью прекратил сотрудничество с КАМАЗом, а затем окончательно вышел из совместного предприятия с этим крупным производителем техники для российской армии. Тогда же немецкий концерн объявил, что спишет связанные с этим СП и оставленные в Набережных Челнах активы стоимостью 220 млн евро.

Казалось бы, огромные убытки. Однако все познается в сравнении. 11 августа Daimler Truck отчитался по итогам 2-го квартала и сообщил своим акционерам и общественности, что глобальная выручка концерна выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% до 12,1 млрд евро, а чистая прибыл увеличилась даже на 56% и составила - за три месяца - 946 млн евро.

10 августа 2022 компания Daimler Truck представила в США новую модель грузовика для дальних перевозок Western Star 57X

10.08.2022. Daimler Truck представил в США новую модель грузовика для дальних перевозок Western Star 57X

Такие результаты были достигнуты благодаря повышению цен на грузовики, небольшому, на 4%, росту продаж, успешному развитию сервисного бизнеса и благоприятным валютным эффектам (низкому курсу евро к доллару), ведь Daimler Truck широко представлен на рынках США и Азии. Теперь руководство концерна исходит из того, что по итогам всего 2022 года суммарная выручка окажется в диапазоне от 48 до 50 млрд евро.

А двумя неделями раньше отчет представил производитель легковых "Мерседесов" и минивэнов Mercedes-Benz Group - материнская компания Daimler Truck. В конце прошлого года она в ходе разукрупнения выделила свое теперь уже бывшее подразделение по выпуску грузовиков и автобусов в самостоятельное акционерное общество, оставив себе чуть больше трети его акций.

Mercedes-Benz: продажи сократились, финансовые показатели улучшились

Вскоре после начала российской агрессии против Украины Mercedes-Benz Group приостановила как поставки своих автомобилей в РФ, так и работу открытого в 2019 году завода по сборке "Мерседесов" в индустриальном парке Есипово в Подмосковье.

Из свежего отчета группы следует, что глобальные продажи снизились во 2-м квартале примерно на 7% до 487 100 легковых автомобилей, тогда как выручка группы увеличилась на 7% до 36,4 млрд евро. Выросла и прибыл, пусть и всего на 2%: за квартал она составила почти 3,2 млрд евро.

Приборная панель нового электромобиля класса люкс Mercedes EQS

Приборная панель нового электромобиля класса люкс Mercedes EQS

Это кажущееся противоречие - машин продано меньше, а финансовые показатели улучшились - объясняется тем, что Mercedes-Benz в условиях продолжающейся острой нехватки полупроводников (это проблема для всего мирового автопрома) вынужденно сократила производство, а имеющиеся микрочипы встраивала первым делом в наиболее дорогие модели. И они прекрасно расходились, поскольку, указывает компания, портфели заказов, особенно на автомобили класса люкс, полны в Европе, Северной Америке и в Китае.

Расценив итоги квартала как весьма успешные, руководство Mercedes-Benz Group повысило прогноз на весь текущий год. Теперь оно исходит из того, что выручка не "слегка", а "существенно" превысит прошлогодний показатель. 

Volkswagen и BMW: проблемы из-за локдаунов в Китае

Схожие результаты - рост выручки при падающем сбыте - представили и немецкие автостроители Volkswagen и BMW, которые еще в прошлом году пошли по тому же пути - встраивать дефицитные чипы преимущественно в дорогие модели.

У Volkswagen выручка по сравнению со 2-м кварталом прошлого года увеличилась на 3,3% до 69,5 млрд евро, хотя в России простаивали завод в Калуге и сборочное производство в Нижнем Новгороде. У BMW, несмотря на прекращение сборки в Калининграде, оборот вырос даже на 21,6% до 34,8 млрд евро.

При этом сбыт легковых машин упал у VW на 22,4% примерно до 1 977 000 единиц, а у баварского автостроителя на 19,8% до 563 187. Тем не менее BMW, подчеркивается в пресс-релизе компании, продолжает удерживать мировое лидерство в премиум-сегменте, опережая по продажам и Audi, и Mercedes-Benz.

Реклама народного электромобиля Volkswagen ID.3 в Шанхае

Реклама "народного электромобиля" Volkswagen ID.3 в Шанхае

Обе компании объясняют сокращение сбыта и квартальной прибыли (у BMW она снизилась более чем на треть до "всего" 3 млрд евро) главным образом дефицитом полупроводников и длительными локдаунами из-за COVID-19 в апреле-мае в Шанхае и других крупных городах КНР. Ведь китайский рынок чрезвычайно важен для этих автостроителей, особенно для Volkwagen.

Но теперь в VW с оптимизмом смотрят на перспективы текущего 3-го квартала и всего второго полугодия, поскольку портфель заказов хорошо заполнен, сбыт в Китае начал расти еще в июне, а цепочки поставок комплектующих явно восстанавливаются. Руководство BMW в своих прогнозах более сдержанно и ожидает объемы продаж "слегка ниже" прошлогодних (они, правда, были рекордными), но при этом исходит из того, что прибыль до уплаты налогов окажется по итогам года "существенно выше", чем в 2021-м.

Hugo Boss: лучший 2-й квартал в истории фирмы

Перейдем теперь к другой большой группе остановивших бизнес в России немецких фирм - к ритейлерам. Производитель модной одежды Hugo Boss в начале марта закрыл в РФ более двух десятков фирменных магазинов и прекратил онлайн-продажи. А вскоре после этого добился "значительного ускорения роста выручки и прибыли", особенно в Европе и Америке, говорится в сообщении для прессы от 3 августа.

В нем подчеркивается, что период с апреля по июнь 2022 года оказался "самым сильным 2-м кварталом в истории Hugo Boss": выручка выросла на 40% до 878 млн евро, а операционная прибыль (EBIT) увеличилась более чем в два раза до 100 млн евро. Это "позволило предприятию более чем компенсировать списания в размере 15 млн евро в связи с сетью магазинов в России", указывается в сообщении компании. 

Новая мужская коллекция немецкого производителя модной одежды Hugo Boss

Производитель модной одежды Hugo Boss сделал ставку на "обновление и омоложение" своего ассортимента

Ее руководство объясняет достигнутые успехи начавшимся еще в прошлом году "обновлением и омолаживанием" ассортимента, а также удачными глобальными маркетинговыми кампаниями. После "чрезвычайно успешного квартала" в штаб-квартире Hugo Boss повысили прогноз на весь 2022 год: увеличение выручки ожидается теперь в диапазоне от 20% до 25% до рекордных 3,3 - 3,5 млрд евро, а рост операционной прибыли составит от 25% до 35% до приблизительно 300 млн евро.

У Puma - рекорд, у Adidas – большие проблемы на китайском рынке

А для производителя спортивной одежды и обуви Puma, закрывшего в марте свыше 90 фирменных магазинов в России, минувший 2-й квартал вообще стал лучшим трехмесячным периодом в истории компании. Квартальная выручка, увеличившись на четверть, впервые превысила 2 млрд евро, чистая прибыль подскочила более чем на 73% до 84,3 млн евро. Особенно успешно дела шли в Америке и Европе, тогда как в Китае в финансовые показатели из-за локдаунов ухудшились.

Но все же не настолько сильно, как у Adidas - давнего конкурента Puma из одного и того же баварского города Херцогенаураха. Компания с традиционными тремя полосами всегда больше делала ставку на китайский рынок, чем Puma, а потому и сильнее пострадала как от весенних локдаунов, так и от громких призывов в КНР бойкотировать западные товары.

Закрытый фирменный магазин Adidas в одном из торговых центров в Москве

Закрытый компанией Adidas фирменный магазин в одном из торговых центров в Москве

Поэтому компания Adidas, пользовавшаяся большой популярностью в России и спонсировавшая до войны в Украине российскую сборную по футболу, 4 августа при презентации квартального отчета несколько снизила прогноз роста финансовых показателей на текущий год. Но именно из-за Китая, где выручка упала на 35%, а не из-за отказа от российского рынка. На нем компания лишилась за квартал, по собственным данным, свыше 100 млн евро - при глобальной квартальной выручке в 5,6 млрд евро (+10% по сравнению с результатами 2-го квартала 2021 года). 

Siemens: все было бы хорошо, если бы не Siemens Energy

А связан ли со свертыванием бизнеса в России первый за 12 лет квартальный убыток в 1,53 млрд евро у Siemens? Нет, не связан. Этот минус возник потому, что немецкому технологическому гиганту в минувшем квартале пришлось провести бухгалтерскую операцию по списанию 2,7 млрд евро из-за обесценивания своего долевого участия в дочерней компании Siemens Energy. Ее в последнее время часто упоминали в связи с турбиной для газопровода "Северный поток - 1", которую чинили в Канаде, после чего "Газпром" не хочет забирать ее из Германии.

Однако не эта история виновата в том, что курс акций Siemens Energy за последние полтора года снизился наполовину. Причина тому - серьезные и ставшие уже хроническими управленческие и структурные проблемы дочерней компании Siemens Energy - германо-испанского совместного предприятия по производству ветрогенераторов Siemens Gamesa.

В мае 2022 концерн Siemens представил на заводе в Крефельде первый предсерийный экземпляр водородного поезда Mireo Plus H

В мае 2022 Siemens представил на заводе в Крефельде первый предсерийный водородный поезд Mireo Plus H

Если же вынести за скобки проблемы одной из сименсовских дочек, то у самого материнского концерна Siemens, который раньше, в частности, поставлял в Россию скоростные поезда "Сапсан", дела идут, по оценке его руководства, весьма успешно. Согласно опубликованному 11 августа квартальному отчету, выручка выросла на 4% до 17,9 млрд евро, объем полученных за три месяца заказов составил 22 млрд евро, после чего портфель поступивших со всего мира заказов достиг рекордных размеров в 99 млрд евро.

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    Автор: Андрей Гурков


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