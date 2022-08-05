 Еврокомиссия: Возврату турбины Siemens из Германии в РФ ничего не мешает | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2022

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Европа

Еврокомиссия: Возврату турбины Siemens из Германии в РФ ничего не мешает

Газопровод "Северный поток - 1" не подпадает под санкции ЕС в отношении РФ, поэтому для возврата газовой турбины в Россию необходима лишь заявка "Газпрома", заявили в Брюсселе.

Глава Siemens Кристиан Брух и канцлер ФРГ Олаф Шольц осматривают газовую турбину

Глава Siemens Кристиан Брух и канцлер ФРГ Олаф Шольц осматривают газовую турбину

Европейская комиссия подчеркнула, что санкции ЕС против России не препятствуют доставке в Москву турбины Siemens, необходимой для увеличения пропускной способности газопровода "Северный поток - 1", соединяющего Германию с Россией. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

"В санкциях нет ничего, что мешало бы турбине Siemens, которую должны установить в России, быть там установленной. Все другое, что сказано по этой теме, попросту неверно. И то, что об этом говорят русские, на самом деле лишь предлог, чтобы не поставлять газ Европейскому Союзу", - цитирует Мамера агенство dpa.

Пресс-секретарь Еврокомиссии считает шантажом позицию России в области поставок энергоносителей Европейскому Союзу. Он также назвал отговоркой обвинения российской газовой компании "Газпром" в том, что санкции ЕС помешали газовой турбине Siemens своевременно вернуться в Россию после ремонта в Канаде. 

Еврокомиссия: "Северный поток - 1" не является предметом санкций"

Официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, в свою очередь, заявила, что "санкции ЕС не затрагивают оборудование или технологии, связанные с промышленной транспортировкой природного газа". "Северный поток - 1" не является предметом санкций, и нет ничего, "что помешало бы "репатриации" турбины", добавила она.

В июне российский газовый монополист резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В конце июля "Газпром" сократил прокачку газа по СП-1 до 20 процентов.

Глава Siemens Energy Кристиан Брух (Christian Bruch) 3 августа заявил, что для транспортировки находящейся в Германии турбины в Россию необходима лишь соответствующая заявка "Газпрома", отметив отсутствие технических причин для сокращения поставок газа. В настоящее время на компрессорной станции "Северного потока" работает одна турбина, для 100-процентной загрузки необходимы пять.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также обвинил российскую сторону в затягивании возвращения в РФ газовой турбины. Агрегат можно в любое время перевезти в Россию, поскольку ЕС не принял санкции в отношении российского газа и нет оснований, запрещающих транспортировку турбины, подчеркнул глава немецкого правительства 3 августа. Он отметил, что Германии следует готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию.

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    Автор: Клаудиа Ден


Газовая турбина Siemens все же отправилась в Россию? И запустится ли вновь "Северный поток-1"? DW Новости (18.07.2022)

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