 Daimler Truck списывает КАМАЗ и с оптимизмом смотрит в будущее | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 25.03.2022

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Экономика

Daimler Truck списывает КАМАЗ и с оптимизмом смотрит в будущее

Наряду с крупнейшим в мире производителем грузовиков от совместного предприятия с попавшим под санкции ЕС автозаводом в Набережных Челнах отказался и немецкий концерн Knorr-Bremse.

Трехконечная звезда Мерседеса на грузовике концерна Daimler Truck

Для крупнейшего в мире производителя грузовиков и автобусов Daimler Truck тесное cотрудничество с КАМАЗом, приостановленное через четыре дня после начала войны России против Украины, теперь закончилось надолго или навсегда. "Мы полностью вышли из бизнеса в России", - объявил председатель правления этого немецкого концерна Мартин Даум (Martin Daum) и уточнил, что выручка от работы на российском и украинском рынках была весьма небольшой - всего около 1% глобального оборота фирмы. 

Daimler Truck больше не владеет 15% акций КАМАЗа

Сравнительно скромными были и инвестиции в совместное с автозаводом в Набережных Челнах предприятие "Даймлер КАМАЗ Рус", созданное в 2010 году на паритетных началах для выпуска грузовиков Mercedes-Benz и FUSO. В текущем году Daimler Truck спишет связанные с этим СП активы в размере 220 млн евро, сообщил Мартин Даум, представляя 24 марта годовой финансовый отчет. В нем указывается, что по итогам прошлого года концерн выручил по всему миру 39,8 млрд евро и заработал чистую прибыль в размере 2,35 млрд евро. На таком фоне потери в России выглядят вполне терпимыми.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения СП Даймлер КАМАЗ Рус в декабре 2019 года

Президент РФ Владимир Путин во время посещения СП "Даймлер КАМАЗ Рус" в декабре 2019 года

Из представленного отчета также следует, что Daimler Truck уже больше не владеет долей в 15% в капитале акционерного общества КАМАЗ. В сентябре 2021 года концерн за 132 млн евро передал этот пакет на баланс своей материнской компании Mercedes-Benz Group. Так что теперь искать возможность продать акции российской компании, попавшей под санкции ЕС как поставщик военной техники, придется производителю легковых "Мерседесов". Ведь 1 декабря прошлого года он выделил подразделение по выпуску грузовых "Мерседесов" в самостоятельное акционерное общество Daimler Truck.

И вот теперь новый концерн, в котором по всему миру работают около 100 тысяч человек, представил в ходе онлайн-презентации свой первый годовой финансовый отчет и дал оценку перспектив на 2022 год. Прогноз оказался подчеркнуто оптимистичным. Руководство Daimler Truck исходит из того, что "война между Россией и Украиной не окажет существенного влияния на глобальный рынок грузовиков, что удастся еще больше оттеснить пандемию COVID-19 и что напряженная ситуация в глобальных цепочках поставок в течение года разрядится". 

В результате Daimler Truck, выпустивший в прошлом году свыше 455 тысяч грузовиков и автобусов, рассчитывает на двузначные темпы роста сбыта и выручки. Оборот, как ожидается, вырастет как минимум на 14% и составит от 45,5 до 47,5 млрд евро.

Совместное предприятие "Кнорр-Бремзе Кама" закрывается

Нынешнюю ситуацию на глобальном рынке глава концерна Мартин Даум описал так: "В данный момент могу сказать, что клиентам требуется скорее больше грузовиков, чем меньше". Иными словами: спрос превышает предложение, ограниченное, в частности, перебоями в поставках микрочипов. В такой ситуации производители имеют возможность повышать цены, увеличивая тем самым норму прибыли.

Тормозные диски в фирменном музее концерна Knorr-Bremse в Мюнхене

Тормозные диски в фирменном музее концерна Knorr-Bremse в Мюнхене

Наряду с Daimler Truck КАМАЗ потерял из-за нападения РФ на Украину и другого немецкого партнера - технологический концерн Knorr-Bremse. Вскоре после начала войны этот производитель тормозных систем для автомобильного и железнодорожного транспорта сообщил о приостановке поставок своей продукции на российский рынок, а 7 марта объявил о выходе из совместного предприятия в Набережных Челнах "Кнорр-Бремзе Кама". 

Информационное агентство dpa со ссылкой на председателя правления Knorr-Bremse Яна Мрозика (Jan Mrosik) сообщило, что СП с КАМАЗом обеспечило концерну в 2021 году выручку в размере 40 млн евро. Это существенно меньше 1% глобального оборота фирмы, составившего в прошлом году 6,7 млрд евро. У Knorr-Bremse, как и у его клиента Daimler Truck, прогноз на нынешний год весьма оптимистичный, поскольку портфель заказов концерна достиг рекордных в истории фирмы объемов в 7,3 млрд евро.

Глава Татарстана озвучил возможное снижение производства на КАМАЗе

КАМАЗ, потерявший из-за санкций не только немецких, но и других иностранных партнеров и поставщиков, от финансовых прогнозов пока воздерживается.

Производство грузовиков на автозаводе КАМАЗ в Набережных Челнах

Автозавод КАМАЗ в Набережных Челнах выпускает не только грузовики, но и военную технику

Однако 16 марта информационное агентство "Интерфакс" сообщило, что на совещании по социально-экономическим вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным глава Татарстана Рустам Минниханов привел следующие цифры: "По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%. И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих".

Иными словами, простаивать придется примерно половине трудового коллектива, ведь, по данным "Интерфакс", средняя численность работников КАМАЗа составляла в прошлом году порядка 29 тысяч человек. Правда, на следующий день пресс-служба крупнейшего производителя грузовиков в России уточнила, что президент республики "озвучил в своем выступлении самый негативный сценарий развития событий".

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    Автор: Николай Пермяков


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