 Daimler приостановил сотрудничество с российским КАМАЗом | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Daimler приостановил сотрудничество с российским КАМАЗом

Германскому Daimler Truck AG принадлежит 15 процентов акций КАМАЗ. Крупнейший в России производитель тяжелых грузовиков подпал под санкции ЕС.

Сборочный цех завода КАМАЗ

Сборочный цех завода КАМАЗ

Германский автоконцерн Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с российским КАМАЗом, подпавшим под санкции ЕС из-за российского вторжения в Украину. На совместном предприятии "ДК Рус" в Набережных Челнах прекращается производство грузовиков и поставки комплектующих, сообщил Daimler газете Handelsblatt в понедельник, 28 февраля. 

В публикации, в частности, отмечается, что КАМАЗ является ведущим производителем грузовиков и автобусов в России и уже многие годы производит бронемашины для российской армии. В настоящее время материнский концерн Daimler Trucks - штутгартский автопроизводитель Mercedes-Benz - консультируется с юристами о том, как скорее избавиться от своего 15-процентного пакета акций в КАМАЗ.

Основным акционером компании является госкорпорация "Ростех" (47,1%), оказавшаяся в санкционных списках Великобритании. Помимо "Ростеха" и Daimler, совладельцами КАМАЗ являются ООО "Автоинвест" (23,54%), KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%). Гендиректор КАМАЗ Сергей Когогин ранее заявил, что его компания согласовала с правительством РФ план дальнейших действий и будет выполнять обязательства перед поставщиками.

Смотрите также:

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

    Акции солидарности с Украиной

    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

    Акции солидарности с Украиной

    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

    Акции солидарности с Украиной

    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    Акции солидарности с Украиной

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Акции солидарности с Украиной

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Акции солидарности с Украиной

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Акции солидарности с Украиной

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    Акции солидарности с Украиной

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Акции солидарности с Украиной

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Акции солидарности с Украиной

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Акции солидарности с Украиной

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Акции солидарности с Украиной

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:36

"Сокрушительные" санкции Запада против РФ: что дальше? (25.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Санкции Запада: во сколько россиянам обойдутся действия Путина в Донбассе (23.02.2022)  

Немецкие эксперты о санкциях против Кремля: новые штрафные меры могут ударить по простым россиянам (23.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента  

Почему референдум по изменению Конституции РБ не отражает волю народа  

Война Путина с Украиной: 3 дня, изменившие курс ФРГ на 180 градусов  