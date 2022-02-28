Daimler приостановил сотрудничество с российским КАМАЗом

Германский автоконцерн Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с российским КАМАЗом, подпавшим под санкции ЕС из-за российского вторжения в Украину. На совместном предприятии "ДК Рус" в Набережных Челнах прекращается производство грузовиков и поставки комплектующих, сообщил Daimler газете Handelsblatt в понедельник, 28 февраля.

В публикации, в частности, отмечается, что КАМАЗ является ведущим производителем грузовиков и автобусов в России и уже многие годы производит бронемашины для российской армии. В настоящее время материнский концерн Daimler Trucks - штутгартский автопроизводитель Mercedes-Benz - консультируется с юристами о том, как скорее избавиться от своего 15-процентного пакета акций в КАМАЗ.

Основным акционером компании является госкорпорация "Ростех" (47,1%), оказавшаяся в санкционных списках Великобритании. Помимо "Ростеха" и Daimler, совладельцами КАМАЗ являются ООО "Автоинвест" (23,54%), KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%). Гендиректор КАМАЗ Сергей Когогин ранее заявил, что его компания согласовала с правительством РФ план дальнейших действий и будет выполнять обязательства перед поставщиками.

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