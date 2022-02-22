"Санкции - единственное средство". Аналитики о курсе Запада против РФ

Первые санкции Запада за действия России против Украины не заставили себя долго ждать. В ответ на признание независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и решение о вводе туда войск РФ власти Германии 22 февраля остановили сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов, близких к Кремлю, и ряда российских банков. Евросоюз обсуждает санкции в отношении финансового сектора и всех российских граждан, причастных к последним решениям Москвы. Но какие меры и в каком порядке следует принимать и будет ли их достаточно для того, чтобы остановить агрессию Россию против Украины?

Остановить "Северный поток - 2" было легче, чем казалось

У Запада есть совсем немного времени - "окно, может быть, всего в несколько часов, в которые требуется показать решительную реакцию", считает Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). У России, по его мнению, уже готовы сценарии дальнейшего развития событий, и нельзя исключить начала большой и кровавой войны, которую требуется непременно предотвратить.

Янис Клуге из SWP

"Запад в последние недели очень напряженно работал над тем, чтобы выработать общий курс на сдерживание России. России еще не до конца понятно, насколько серьезными будут санкции, как частично, и самому Западу. Мне кажется, сейчас очень важно дать четкий сигнал, что Запад готов пойти далеко", - говорит Клуге.

Если санкции, наоборот, будут слабыми, то и тактика устрашения не сработает, предупредил Клуге в интервью DW. Решение Берлина по замораживанию процесса сертификации "Северного потока - 2" аналитик SWP оценил положительно, заметив, что то, что многие годы считалось невозможным, стало возможным. Аналитик SWP не исключил, что это стало сюрпризом для Кремля, на что, по его мнению, может указывать твит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором тот пригрозил европейцам высокими ценами на газ.

"Разумеется, не исключено, что никакие санкции не остановят Путина. Но в настоящий момент санкции являются практически единственным инструментом политики Запада, не считая военных средств, но идти военным путем в НАТО, как мне кажется, никто не готов", - заметил Клуге.

Ульрих Кюн из ISFH

Западное сообщество пообещало на новое нарушение суверенитета Украины со стороны России ответить санкциями и теперь стоит перед вызовом, говорит Ульрих Кюн (Ulrich Kühn) из Института по изучению мира и политики безопасности в Гамбурге (IFSH): "Вопрос, который сейчас стоит - какие санкции и когда". Заморозка "Северного потока - 2" кажется Кюну адекватным шагом в настоящий момент. "Заморозка не означает полного отказа. Но Германия сигнализирует: дальнейшая эскалация будет означать, что этот трубопровод не будет введен в эксплуатацию никогда". Говоря о помощи Киеву, Кюн заметил, что в настоящий момент "самое важное - сфокусироваться на том, как остановить дальнейшую агрессию России против Украины".

Россия "попрощалась с международными нормами"

То, что произошло в Москве в течение 21-22 февраля - признание Россией независимости самопровозглашенных республик в Донбассе - эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) называет "прощанием России со всеми международными нормами". С ним согласен и Янис Клуге: "Возникла совершенно новая ситуация. Россия вышла не только из минских соглашений, но и находится теперь в другой позиции по отношению к Украине и к Европе". "Фундаментальным разрывом в существующей европейской структуре безопасности" называет произошедшие события Ульрих Кюн.

Аналитик DGAP Штефан Майстер

Опрошенные аналитики скептически настроены в отношении возможностей Запада повлиять на Москву. "На Западе, как мне кажется, до сих пор не до конца понимают той игры, в которую оказались вовлечены", - считает Штефан Майстер. Ни европейцы, ни американцы, по его мнению, не готовы к жестким военным действиям со стороны России и к тому, что Москва больше не ориентируется на международное право, и при этом "не готовы давать адекватный ответ - ни ментально, ни с помощью военных средств или санкций". Майстер уверен, что если в ответ на действия Кремля не последуют достаточно жесткие санкции, то российское руководство "заберет еще больше".

Прежние меры Запада, введенные в ответ на аннексию Крыма и агрессивные действия на востоке Украины, Майстер считает недостаточными. "Вся политика санкций западного мира, как и все дипломатические усилия ни к чему не привели. Путин делает то, что хочет, пытаясь заново перестроить всю европейскую структуру безопасности и тем самым глобальную структуру безопасности", - добавил аналитик DGAP.

"Германии пора переосмыслить свою внешнеполитическую роль"

Несмотря на то, что Путин сигнализирует, что его невозможно остановить, Запад все равно должен сегодня показать сильную реакцию, уверен Штефан Майстер. "Мы видим, что Россия готовится к санкциям и к тому, чтобы заплатить высокую цену (за свои действия - Ред.). Возможно, что рациональным путем или угрожая серьезным экономическим ущербом до Путина не достучаться. Тем не менее, говорить с ним придется, и необходимо продолжить политику устрашения, даже если таким образом удастся добиться меньшего, чем хотелось бы", - заметил Штефан Майстер.

На фоне кризиса в отношениях с Россией ФРГ должна, наконец, переосмыслить свою внешнеполитическую роль, уверен Янис Клуге. "В ближайшие недели и месяцы в стране должны пройти широкие дебаты о роли Германии в мире. Пять тысяч касок, которыми мы хотели помочь Украине, все еще не в Киеве. Вся эта история создает очень негативное представление о дееспособности Германии", - заметил аналитик, имея в виду резонансное решение Минобороны ФРГ. По его мнению, Берлину пора попрощаться с представлением о том, что Германия может уклоняться от участия в конфликтах. "Это время прошло. Германия с помощью не только санкций, но и других жестких мер должна вносить больший вклад в поддержание безопасности в Европе и показывать России ее границы".

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