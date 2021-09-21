 У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.03.2022

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Россия

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России

Поддержка западных санкций и разрыв с режимом Путина: деловые круги ФРГ кардинально пересматривают свое отношение к германо-российскому экономическому сотрудничеству и рвут связи с РФ.

Владимир Путин в октябре 2009 приветствует в Калуге старт производства полного цикла на заводе Volkswagen

В октябре 2009 года Владимир Путин приветствовал в Калуге старт производства полного цикла на заводе Volkswagen

 "Надо называть вещи своими именами: в данный момент речь идет не столько о санкциях и их последствиях, сколько о том, будут ли у нас в будущем сколько-нибудь значимые экономические отношения с Россией или нет. Чем быстрее российское правительство остановит войну, тем больше от этих взаимоотношений удастся спасти".

Это письменное заявление своего председателя Оливера Хермеса (Oliver Hermes) Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), представляющий и лоббирующий интересы работающих с Россией фирм из Германии, распространил днем 1-го марта, на шестой день российского нападения на Украину. 

Все больше немецких компаний останавливают бизнес с Россией

К этому времени первые немецкие компании уже объявили о временной приостановке бизнеса с Россией или даже об уходе с российского рынка.

В декабре 2019 Владимир Путин посетил СП КАМАЗа и Daimler Truck в Набережных Челнах

В декабре 2019 года Владимир Путин посетил СП КАМАЗа и Daimler Truck в Набережных Челнах

Концерн Daimler Truck уже сообщил, что стремится избавиться от своей 15-процентной доли в КАМАЗе, перестал поставлять комплектующие этому попавшему под санкции производителю военной техники и закрывает совместное предприятие по сборке грузовиков в Набережных Челнах.

Компания Adidas уже отказалась спонсировать и экипировать российскую сборную по футболу, сеть супермаркетов Aldi уже прекратила продавать в Германии водку из России, производитель игрушек под брендом Playmobil уже остановил поставки в РФ, заявив: "Мы ошеломлены и потрясены вторжением российских войск в Украину".

Апрель 2019 года: Владимир Путин на заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово

Апрель 2019 года: Владимир Путин на заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово

На тот момент BMW и Mercedes-Benz еще не остановили экспорт своих автомобилей в Россию и сборочное производство в Калининграде и в Есипово в Солнечногорском районе Подмосковья. Логистические компании DHL и DB Schenker еще не отказались на неопределенный срок поставлять грузы в Россию (и Беларусь).

Технологический концерн Siemens и его дочерняя компания по производству турбин и иного энергетического оборудования Siemens Energy еще не заверили, что больше не будут участвовать в новых проектах в России - сохранят только сервисное обслуживание действующих. Производитель спортивной одежды и обуви Puma еще не прекратил снабжение свежим товаром своих фирменных магазинов в РФ. Все это произойдет во второй половине 1-го и в течение 2-го марта: лавина нарастала буквально с каждым часом.

Wintershall Dea окончательно похоронила "Северный поток-2"

В тот же день было принято решение, которое фактически окончательно поставило крест на проекте, ставшем в последние годы главным символом германо-российского экономического сотрудничества. Ключевой немецкий партнер "Газпрома", нефтегазовая компания Wintershall Dea, три десятилетия тесно сотрудничавшая с российской госкорпорацией и охотно поддерживавшая самые разные ее начинания, объявила, что списывает свое финансовое участие в газопроводе "Северный поток-2".

Приемный терминал Северного потока-2 в немецком Любмине

Приемный терминал "Северного потока-2" в немецком Любмине теперь больше не нужен

До этого правительство ФРГ уже остановило сертификацию построенного газопровода, его оператор, швейцарская компания Nord Stream 2, уже уволила своих сотрудников, нидерландско-британский энергетический гигант Shell уже объявил о выходе из всех совместных проектов с "Газпромом". Однако точка невозврата на пути в небытие "Северный поток-2" прошел только после решения одного из двух немецких со-инициаторов этого проекта считать вложенные в него деньги потерянными.

Глава Wintershall Dea Марио Мерен в 2012 году в Москве

Марио Мерен в 2012 году в Москве

Одновременно Wintershall Dea отказалась от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России и прекратила любые платежи в адрес РФ. Правда, компания продолжит участие в действующих проектах с "Газпромом" - в Германии в совместном газотранспортном предприятии Gascade, в России в добыче газа из труднодоступных ачимовских залежей Уренгойского месторождения и в освоении Южно-Русского месторождения в Западной Сибири. 

Однако председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен (Mario Mehren) еще 1 марта заявил, что "фундамент нашей работы в России пошатнулся до основания". "Российский президент ведет агрессивную войну против Украины, - подчеркнул глава фирмы, руководивший ранее ее российским подразделением. - Мы сочувствуем людям в Украине, которые мужественно и неописуемо смело противостоят вторжению". 

Volkswagen не хочет выпускать и продавать свои автомобили в РФ

Еще одним символом успешного германо-российского сотрудничества и ярким примером прямых западных инвестиций в экономику РФ была c 2007 года производственная деятельность в России крупнейшего в Европе автоконцерна Volkswagen. Его руководству после начала войны против Украины понадобилась на размышления целая неделя, однако 3 марта зашатался и этот столп деловых отношений между ФРГ и РФ.

Делегация из Германии празднует в ноябре 2013 выпуск 700 000 автомобилей на заводе VW в Калуге

Делегация из Германии празднует в ноябре 2013 года выпуск 700 000 автомобилей на заводе VW в Калуге

Volkswagen объявил, что на неопределенный срок останавливает производство (с выплатой краткосрочных пособий рабочим) как на своем головном российском заводе в Калуге, так и в Нижнем Новгороде. Эти предприятия выпускали автомобили марок VW и Skoda. К тому же концерн немедленно прекратил экспорт своих машин на российский рынок. Это решение распространяется и на дочерние компании Audi и Porsche.

По данным агентства Reuters, в России на начало 2022 года действовали 43 завода немецких автостроителей и поставщиков компонентов. Десятки немецких смежников пришли на российский рынок главным образом вслед за Volkswagen, так что если остановка производства в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде затянется, этим фирмам придется решать, есть ли вообще смысл продолжать работу в России.

Тем более, что выпуск машин остановили и другие работающие в России иностранные автостроители, а обвал курса рубля и введенный правительством РФ жесткий контроль за движением капитала сделали работу на российском рынке с финансовой точки зрения крайне непривлекательной. К тому же ее крайне осложнили жесткие санкции ЕС.

Деловые круги ФРГ поддерживают санкции и разрыв с режимом Путина

Эти санкции "настолько широкие и интенсивные", считает глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier), что "они фактически означают полное эмбарго". В результате, по его словам, многие фирмы заняты сейчас, по сути дела, свертыванием бизнеса в России. Но при этом "нет голосов", считающих принимаемые меры ошибочными или преувеличенными, подчеркивает эксперт организации, представляющей интересы прежде всего среднего и малого бизнеса Германии.    

На кардинально изменившееся отношение деловых кругов к санкциям против РФ указывает и Михаэль Хармс (Michael Harms), исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, представляющего главным образом крупный бизнес ФРГ.

Владимир Путин и глава Siemens Джо Кезер в Кремле в марте 2014

В марте 2014 года вскоре после аннексии Крыма глава Siemens Джо Кезер приехал к Владимиру Путину

"Если в 2014 году после санкций из-за Крыма у нас еще были дискуссии, так ли уж они нужны, то теперь у нас полное единство. Все убеждены, что эти санкции необходимы. Экономические соображения должны отступить на задний план", - подчеркнул Михаэль Хармс в интервью первому каналу немецкого телевидения ARD и пояснил, что с серьезными экономическими трудностями из-за возникшей ситуации столкнутся разве что некоторые высокоспециализированные небольшие фирмы: "Думаю, что число предприятий, у которых под угрозой окажется само их существование, будет невелико".

Настрой немецкого бизнеса, долго с подчеркнутым оптимизмом смотревшего на перспективы российского рынка, кардинально изменился, свидетельствует и Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm), руководитель головной организации деловых кругов ФРГ - Федерального объединения немецкой промышленности (BDI): "Многие принимающие решения люди, говоря о России, совершенно четко сказали мне: с этим режимом нельзя больше заниматься бизнесом".

К куда более далекоидущему выводу о перспективах германо-российского экономического сотрудничества пришел профессор Хольгер Гёрг (Holger Görg), возглавляющий Институт мировой экономики (IfW) в Киле: "Так, как раньше, никогда уже больше не будет". 

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    Автор: Николай Пермяков


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