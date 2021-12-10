 КАМАЗ: российские заключенные не будут собирать грузовики Mercedes-Benz | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.12.2021

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Экономика

КАМАЗ: российские заключенные не будут собирать грузовики Mercedes-Benz

Проект по использованию на автозаводе в Набережных Челнах труда осужденных не распространяется на совместное предприятие с немецкой фирмой Daimler Truck, заверили DW.

Сборка грузовиков КАМАЗ на заводе в Набережных Челнах

Сборка грузовиков КАМАЗ на заводе в Набережных Челнах

Российские СМИ облетела новость о планах производителя грузового автотранспорта КАМАЗ из-за дефицита кадров воспользоваться трудом заключенных. Означает ли это, что осужденные россияне впредь будут собирать в Набережных Челнах и немецкие грузовики Mercedes-Benz? Ведь с 2010 года в этом городе действует совместное предприятие Daimler Kamaz Rus.

С этим вопросом DW обратилась в пресс-службу компании Daimler Truck Holding AG, отвечающей теперь за СП в Татарстане. Она возникла нынешней осенью в ходе разделения бывшего концерна Daimler AG на два самостоятельных акционерных общества, из которых одно будет производить легковые автомобили Mercedes-Benz, а другое сосредоточится на выпуске грузовиков и автобусов того же бренда (и других марок).

Ответ пресс-службы новой компании был кратким: "Наша принципиальная позиция: по всем вопросам, касающимся персонала, следует обращаться к КАМАЗу".

Проект с заключенными не распространяется на совместные предприятия

В свою очередь, руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев сообщил, что в данный момент на предприятии трудятся "чуть более десяти" заключенных. В то же время он заверил DW, что на совместном предприятии Daimler Kamaz Rus осужденные не работают и их использование не планируется: "Данное СП, как и все другие наши СП, проводит независимую от нас кадровую политику".

В своем письменном ответе Олег Афанасьев отметил, что "проект привлечения заключенных на предприятия России инициирован УФСИН России и носит социально-реабилитационный характер". По его словам, "люди, которые приходят к нам на предприятие в рамках проекта, как правило, осуждены по нетяжким статьям и приговорены к проживанию в поселении. Чаще всего это участники ДТП или осужденные за должностные преступления по технике безопасности".

В заключение глава пресс-службы КАМАЗа еще раз подчеркнул, что "проект не распространяется на наши совместные предприятия".

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