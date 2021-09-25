Власти России рассчитывают получать от труда осужденных 16 млрд рублей в год

Бюджет России будет получать примерно 16 млрд рублей в год от привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Согласно прогнозу, содержащемуся в документе, в 2021 году доходы от труда осужденных составят 15,2 млрд рублей, а в 2022-м - примерно 15,8 млрд. В 2023 году они увеличатся до 15,9 млрд рублей, а в 2024-м до 16,2 млрд.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что заработная плата заключенных составляет в среднем 20-24 тысячи рублей, а в отдельных случаях - 220 тысяч. Причем средняя зарплата осужденных к принудительным работам, которые отбывают наказание на объектах предприятий, превышает зарплату тех, кто приговорен к лишению свободы.

Заключенные вместо мигрантов?

Ранее во ФСИН предлагали активнее использовать труд заключенных в тех сферах, куда обычно привлекают мигрантов. По словам главы ведомства Александра Калашникова, на замену наказания принудительными работами имеют право без малого 190 тысяч человек.

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