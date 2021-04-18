В Ивановской области две заключенные погибли при чистке канализации

Две заключенные, отбывавшие наказание в колонии ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области, погибли от отравления неизвестным веществом, которым они, возможно, надышались во время чистки канализационных каналов на территории исправительного учреждения. Как сообщает в воскресенье, 27 июня, пресс-служба Следственного отдела по городу Кинешма СУ СК России по Ивановской области, в результате инцидента, произошедшего 26 июня, против сотрудников колонии возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Сообщается, что женщинам, проводившим очистку канализации, попытались помочь еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны. Они также отравились неустановленным веществом, выделение которого произошло в канализационном колодце, и были госпитализированы.

По мнению Следственного комитета, смерть двух осужденных и причинение вреда здоровью еще двух человек в результате отравления стало возможным "вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области, отсутствия должного контроля с их стороны за производством работ, необеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания".

Ситуация в российских тюрьмах

"В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств", - говорится в заявлении СК.

Описывая случившееся в Ивановской области, немецкое информагентство dpa напоминает, что ситуация вокруг российских тюрем привлекает к себе особенно пристальное внимание общественности со времени приговора к реальному сроку оппозиционного политика Алексея Навального.

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