 Ходорковский: Навальный может оказаться в тюрьме на неопределенный срок | Новости из Германии о России | DW | 15.02.2021

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Россия

Ходорковский: Навальный может оказаться в тюрьме на неопределенный срок

По мнению Михаила Ходорковского, Алексей Навальный вернулся в Россию, чтобы быть услышанным. Экс-глава ЮКОСа сравнил ситуацию оппозиционера с положением, в котором он сам оказался в 2003 году

Экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский (фото из архива)

Михаил Ходорковский

Оппозиционеру Алексею Навальному стоит быть готовым к тому, что он окажется в тюрьме на неопределенный срок. Такое мнение высказал живущий в Лондоне экс-глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в новостной программе Tagesthemen, показанной в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в воскресенье, 14 февраля.

При этом бывший российский олигарх, который сегодня активно поддерживает оппозиционное движение в России, сравнил ситуацию Навального с положением, в котором он сам оказался в 2003 году: "У Алексея была ровно та же ситуация, что и у меня. Либо он остается в Германии, и его никто не слышит. Либо он возвращается в Россию. Тогда суд предоставит ему некую трибуну, с которой его услышат".

"Именно поэтому мне было понятно, что ему придется вернуться", - добавил Ходорковский , комментируя решение Навального отправиться в Россию, несмотря на то, что летом прошлого года его там попытались убить боевым нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок".

Ходорковский о годах в тюрьме

Вспоминая годы, проведенные в тюрьме, Ходорковский сказал следующее: "Особенно было нелегко в тот момент, когда я понимал, - и это, к сожалению, придется понять Алексею тоже - что нет того срока, к которому ты гарантированно выйдешь на свободу". "Тебе в любой момент могут легко добавить еще год, еще пять, еще десять лет. Это нелегко - понимать, что ты можешь умереть в тюрьме", - добавил Ходорковский.

Говоря об акции сторонников Навального с фонариками 14 февраля, к которой призвал руководитель региональных штабов политика Леонид Волков, Ходорковский отметил, что, по его мнению, мероприятия такого рода не приведут к смене власти в России. Изменений можно будет добиться только в случае, если люди будут готовы идти на баррикады, добавил он.

Возвращение Алексея Навального в Россию

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Самолет с оппозиционером на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, там собрались около двух тысяч сторонников Навального. Однако в итоге лайнер посадили в Шереметьево, а самого политика задержали непосредственно на пограничном контроле.

Поводом для задержания стало так называемое дело "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. В итоге Замоскворецкий суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам тюрьмы условно с испытательным сроком в пять лет, а его брата Олега - к 3,5 годам колонии общего режима.

В августе 2017 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Алексея Навального на год, до 30 декабря 2020 года. Мосгорсуд после апелляции оставил это решение без изменений.

ЕСПЧ о деле "Ив Роше"

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше" был произвольным и необоснованным. Позже, в апреле 2019 года, ЕСПЧ признал домашний арест Алексея Навального, под который его отправили в рамках этого дела, политически мотивированным.

2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционеру грозят по этому делу 2 года и 8 месяцев колонии.

Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года. Апелляцию на реальный срок оппозиционному политику Мосгорсуд рассмотрит 20 февраля.

Акции в поддержку Навального

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку. На этих протестах были задержаны около 10 тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Супруга оппозиционера Юлия Навальная 11 февраля покинула Россию и прилетела в Германию.

Сам Алексей Навальный считает все уголовные дела в его отношении сфабрикованными. ЕС, США, а также лидеры отдельных европейских стран призвали немедленно освободить его.

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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

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    Автор: Илья Коваль


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В деле Навального потерялся заявитель

На втором за неделю суде против Навального свидетели обвинения запутались в показаниях. А судья во всем слушалась прокурора.  

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