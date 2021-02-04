Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?

Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД России выступили с заявлениями за три дня до проведения новой акции, анонсированной командой Алексея Навального. Граждан предупреждают, а СМИ пугают их террористами.
На призыв ФБК ввести новые санкции против российской верхушки Кремль ответил обвинениями в предательстве и ненависти. Споры о том, что такое патриотизм, вновь актуальны в России, пишет Константин Эггерт.