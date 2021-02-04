 Акция с фонариками за Навального. Февральская революция? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.02.2021

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Россия

Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?

Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - крейсер Аврора светит в небо прожектором.

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