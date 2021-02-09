 Комментарий: ″Русофоб″ Навальный и ″русофилы″ Путина | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: "Русофоб" Навальный и "русофилы" Путина

На призыв ФБК ввести новые санкции против российской верхушки Кремль ответил обвинениями в предательстве и ненависти. Споры о том, что такое патриотизм, вновь актуальны в России, пишет Константин Эггерт.

Салют над кремлевскими башнями

"Навальный - русофоб и иностранный агент". Провластные СМИ, ток-шоу на российском ТВ и лично Мария Захарова на все лады перепевают эту нехитрую песню. Это происходит далеко не в первый раз, но в последние дни мощь кремлевского хора нарастает.

"Изменник" Навальный и генерал ФСБ

Это естественная реакция Москвы на обращенное к Соединенным Штатам и Европейскому союзу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), предложившего ввести санкции против тридцати пяти видных фигур путинского режима, включая миллиардеров Алишера Усманова и Романа Абрамовича. В списке также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников - сами понимаете, чьи сыновья. Ближайший соратник Навального Леонид Волков призвал ЕС "идти по следу денег Путина", чем лишь добавил масла в огонь кремлевского гнева.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Отставной генерал ФСБ, зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джаббаров назвал призывы Навального ввести санкции "изменой Родине". Джаббаров, похоже, все еще живет в советском времени. Статья с таким названием действительно была в Уголовных кодексах союзных республик. Экс-генерал знает, что защищает. В его случае, судя по официальной налоговой декларации, это Lexus, Porsche и Volkswagen Touareg плюс более трех тысяч квадратных метров недвижимости.

Не геленджикское поместье, конечно, но тоже неплохо. Причем большая часть имущества, согласно документам, записана на жену Джаббарова. Десятки, если не сотни и сотни тысяч чиновников, депутатов и силовиков по всей России живут в таком же стиле. Сотни тысяч людовиков XIV, полагающих, что государство - это они, называющие "русофобией" и "предательством" любые попытки показать масштаб воровства в России. Это откровенно слабая позиция, которая держится исключительно на массированной пропаганде и свойственной значительной части россиян подозрительности ко всему, что хоть как-то связано с заграницей.

Кого считать патриотом в России?

Вопрос о том, что считать патриотизмом, обсуждают не первое столетие во многих странах. В России дискуссия восходит к Петру Чаадаеву, если не к князю Андрею Курбскому. В наши дни спор кипит, прежде всего, вокруг определения западных санкций. Многие СМИ в России, причем далеко не только прокремлевские, часто называют их "антироссийскими". Соратники Навального с этим категорически не согласны. Леонид Волков призывает не считать телеведущего Владимира Соловьева и олигарха Абрамовича символами России и, наоборот, считать агитацию за введение международных запретов против путинской верхушки патриотическим начинанием.

Проблема ФБК в том, что в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах пока далеко не все готовы вводить санкции "за коррупцию" и тем более вносить в проскрипционные списки родственников путинских чиновников, пока те не совершают вооруженную агрессию против какого-нибудь государства, не отравят кого-нибудь или не нарушат права человека. Ближе всех Великобритания. Она приняла законодательство, требующее от зарубежных резидентов Соединенного Королевства объяснять происхождение их активов.

Однако этот акт используется пока крайне редко, и у коллективного абрамовича всегда на связи лучшие адвокаты, чтобы привести юридически безупречные объяснения. Для того чтобы докопаться до сути, нужны воля, время и твердая уверенность в том, что от коррупции исходит такая же угроза национальной безопасности, как от кремлевских и пекинских хакеров или спецгрупп отравителей. В этом смысле людям Навального предстоит нелегкая борьба. Причем не только за западное общественное мнение, но и за российское.

Оно медленно, но меняется. Если верить "Левада-центру", то это особенно заметно в возрастной категории 18-24 лет. У 17% россиян ухудшилось их отношение к Путину после выхода фильма о геленджикском дворце (у 77% - не изменилось, у 3% - улучшилось). Но очень многие пока продолжают считать проявлением "русофобии" любые призывы к Западу ввести "санкции против физических и юридических лиц, связанных с руководством России" (это, на мой взгляд, самая точная формулировка). Если Навальному и его сторонникам удастся сломать стандартный образ "русофоба", то это будет, без преувеличения, историческим достижением.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Якутский шаман Габышев снова объявил "поход на Москву". Чем ответит Кремль?

    Шаман Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву". Власти уже помещали его в психоневрологический диспансер. Что они придумают на этот раз, спрашивает не только Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Штурм Конгресса США: есть ли там российский след?

    Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Бункер Путина: миф или правда?

    Такой активный глава государства, как Владимир Путин, не может сидеть ни в каком бункере, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сергей Елкин в это (почти) верит.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отставка Чубайса, или Какие скрепы не нужны Путину

    Президент России Владимир Путин уволил главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Отставка топ-менеджера и реформатора ельцинских времен вызвала удивление не только у Сергея Елкина.

  • Навальный, милиционер и омоновец

    Российская политика в карикатурах

    Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма

    Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    2020 год многим запомнится надолго - и отнюдь не только из-за пандемии коронавируса. Шуточный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на главные события года в России и в мире.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Белые и пушистые". Новый имидж России или Путина?

    "Белой и пушистой" по сравнению с Западом назвал Россию президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции. Карикатурист Сергей Елкин понял эти слова буквально.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Дерипаска о санкциях, или Что считать изменой родине

    Миллиардер Олег Дерипаска предложил считать изменниками родины тех, кто "провоцирует" введение санкций в отношении России. Сергей Елкин знает, о чем на самом деле переживает бизнесмен.

  • Путин с телефонной трубкой в руках

    Российская политика в карикатурах

    Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина

    Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.

  • Песков и Путин

    Российская политика в карикатурах

    Победа Байдена, или О ком еще молчит Путин

    Владимир Путин не спешит поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США. Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатирует Сергей Елкин.

  • Памфилова и Путин

    Российская политика в карикатурах

    Почему выборы в США удивляют Путина и Памфилову

    Кто победит на президентских выборах в США, до сих пор не ясно. Это удивляет многих в России. Сергей Елкин о том, почему недоумевают президент Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова.

  • Путин из окна смотрит, как рубль летит вверх

    Российская политика в карикатурах

    Путин о курсе рубля, или Обманчивая стабильность

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему важен не курс рубля, а "предсказуемость и стабильность этого курса". Сергей Елкин - о стабильно низком "полете" российской валюты.

  • Песков и Володин спорят о том, кто лучше обругал навального

    Российская политика в карикатурах

    Как Песков и Володин защищали Путина от Навального

    Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ. За хозяина Кремля обиделись пресс-секретарь Путина Песков и спикер Госдумы Володин. Сергей Елкин о реакции защитников Путина.

  • Песков и Путин с одеждой Навального в руках

    Российская политика в карикатурах

    Почему Навальному не возвращают его одежду

    Алексей Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему изъятую в Омске одежду - "очень важный вещдок" по делу о его отравлении. У кого вещи сейчас, предполагает Сергей Елкин.

  • Меркель с помощью насоса надувает молоток, на котором написано санкции, а рядом стоит Путин

    Российская политика в карикатурах

    Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка?

    Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?

    Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии?

    Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.

  • Доктор в погонах и с кобурой говорит, что больной не транспортабелен

    Российская политика в карикатурах

    Почему Навального не могут отправить в Германию

    Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.

  • Карикатура Сергея Елкина что Лукашенко и Путин приготовили своим народам

    Российская политика в карикатурах

    Символы-2020: что Лукашенко и Путин приготовили своим народам

    В Беларуси протесты после выборов президента пошатнули позиции Александра Лукашенко, в России последствия COVID-19 ударили по рейтингу Владимира Путина. Их ответ - в карикатуре Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина Повар Путина

    Российская политика в карикатурах

    "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси

    Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

  • Трехглавый дракон выступает с кафедры, на которой написано Дума

    Российская политика в карикатурах

    Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон

    Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.

  • Памфилова широко развела руки, показывая, как надо растянуть выборы

    Российская политика в карикатурах

    Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней?

    Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.

  • Динозавры спрашивают друг друга, будут ли они голосовать

    Российская политика в карикатурах

    Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

    На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:32

Навальный нарушил все табу: западные эксперты о новом расследовании ФБК

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный объявил войну Путину: Запад в шоке от дворца. DW Новости  

По следам расследования Навального: что на самом деле грозит Любови Соболь и что говорят в Германии?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Эксклюзив DW: Интервью Виктора Бабарико из СИЗО КГБ  

Ловушка и унижение: в Европарламенте отчитали Борреля за визит в Москву  

Новый альбом Rammstein - о тупости и упертости  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW