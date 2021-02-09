Комментарий: "Русофоб" Навальный и "русофилы" Путина

"Навальный - русофоб и иностранный агент". Провластные СМИ, ток-шоу на российском ТВ и лично Мария Захарова на все лады перепевают эту нехитрую песню. Это происходит далеко не в первый раз, но в последние дни мощь кремлевского хора нарастает.

"Изменник" Навальный и генерал ФСБ

Это естественная реакция Москвы на обращенное к Соединенным Штатам и Европейскому союзу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), предложившего ввести санкции против тридцати пяти видных фигур путинского режима, включая миллиардеров Алишера Усманова и Романа Абрамовича. В списке также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников - сами понимаете, чьи сыновья. Ближайший соратник Навального Леонид Волков призвал ЕС "идти по следу денег Путина", чем лишь добавил масла в огонь кремлевского гнева.

Константин Эггерт

Отставной генерал ФСБ, зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джаббаров назвал призывы Навального ввести санкции "изменой Родине". Джаббаров, похоже, все еще живет в советском времени. Статья с таким названием действительно была в Уголовных кодексах союзных республик. Экс-генерал знает, что защищает. В его случае, судя по официальной налоговой декларации, это Lexus, Porsche и Volkswagen Touareg плюс более трех тысяч квадратных метров недвижимости.

Не геленджикское поместье, конечно, но тоже неплохо. Причем большая часть имущества, согласно документам, записана на жену Джаббарова. Десятки, если не сотни и сотни тысяч чиновников, депутатов и силовиков по всей России живут в таком же стиле. Сотни тысяч людовиков XIV, полагающих, что государство - это они, называющие "русофобией" и "предательством" любые попытки показать масштаб воровства в России. Это откровенно слабая позиция, которая держится исключительно на массированной пропаганде и свойственной значительной части россиян подозрительности ко всему, что хоть как-то связано с заграницей.

Кого считать патриотом в России?

Вопрос о том, что считать патриотизмом, обсуждают не первое столетие во многих странах. В России дискуссия восходит к Петру Чаадаеву, если не к князю Андрею Курбскому. В наши дни спор кипит, прежде всего, вокруг определения западных санкций. Многие СМИ в России, причем далеко не только прокремлевские, часто называют их "антироссийскими". Соратники Навального с этим категорически не согласны. Леонид Волков призывает не считать телеведущего Владимира Соловьева и олигарха Абрамовича символами России и, наоборот, считать агитацию за введение международных запретов против путинской верхушки патриотическим начинанием.

Проблема ФБК в том, что в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах пока далеко не все готовы вводить санкции "за коррупцию" и тем более вносить в проскрипционные списки родственников путинских чиновников, пока те не совершают вооруженную агрессию против какого-нибудь государства, не отравят кого-нибудь или не нарушат права человека. Ближе всех Великобритания. Она приняла законодательство, требующее от зарубежных резидентов Соединенного Королевства объяснять происхождение их активов.

Однако этот акт используется пока крайне редко, и у коллективного абрамовича всегда на связи лучшие адвокаты, чтобы привести юридически безупречные объяснения. Для того чтобы докопаться до сути, нужны воля, время и твердая уверенность в том, что от коррупции исходит такая же угроза национальной безопасности, как от кремлевских и пекинских хакеров или спецгрупп отравителей. В этом смысле людям Навального предстоит нелегкая борьба. Причем не только за западное общественное мнение, но и за российское.

Оно медленно, но меняется. Если верить "Левада-центру", то это особенно заметно в возрастной категории 18-24 лет. У 17% россиян ухудшилось их отношение к Путину после выхода фильма о геленджикском дворце (у 77% - не изменилось, у 3% - улучшилось). Но очень многие пока продолжают считать проявлением "русофобии" любые призывы к Западу ввести "санкции против физических и юридических лиц, связанных с руководством России" (это, на мой взгляд, самая точная формулировка). Если Навальному и его сторонникам удастся сломать стандартный образ "русофоба", то это будет, без преувеличения, историческим достижением.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: