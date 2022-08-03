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Владимир Путин

Владимир Путин - действующий президент Российской Федерации, впервые занял пост главы государства в 2000 году.

Путин - выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета. В советское время он служил в разведке, в том числе в бывшей ГДР. В начале 1990-х он перешел на работу в мэрию Санкт-Петербурга, а в 1999 году был назначен премьер-министром РФ. Впоследствии Путин возглавлял правительство с 2008 по 2012 год. С 2000 по 2008, а затем с 2012 года по настоящий момент является президентом Российской Федерации. Путин - второй президент России после Бориса Ельцина.

Сухогруз Razoni с украинским зерном прошел проверку в Стамбуле

Сухогруз Razoni с украинским зерном прошел проверку в Стамбуле 03.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 августа.
Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным

Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным 03.08.2022

Экс-канцлер ФРГ, подвергаемый в Германии резкой критике за близость Кремлю, сообщил о стремлении Путина к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной и Западом.
США ввели санкции против главы Национальной медиа группы Алины Кабаевой

США ввели санкции против главы "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой 02.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 августа.

Украинский психолог: мы едем по деревням и помогаем людям с родными на фронте (02.08.2022) 02.08.2022

Шестой месяц войны в Украине. Как сейчас живет город Бородянка, что находится в Киевской области, и кому сейчас там помогают психологи?
Началась эвакуация из подконтрольных Киеву районов Донецкой области

Началась эвакуация из подконтрольных Киеву районов Донецкой области 02.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 августа.
США объявили о новом транше военной помощи Украине

США объявили о новом транше военной помощи Украине 01.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 августа.
Власти Харьковской и Днепропетровской областей сообщили об обстрелах

Власти Харьковской и Днепропетровской областей сообщили об обстрелах 01.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 августа.
СНБО: РФ в Украине в 60 раз чаще атакует гражданские объекты, чем военные

СНБО: РФ в Украине в 60 раз чаще атакует гражданские объекты, чем военные 31.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 июля.
В Севастополе утверждают, что БПЛА нанес удар по штабу ЧФ РФ

В Севастополе утверждают, что БПЛА нанес удар по штабу ЧФ РФ 31.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 июля.
Польша передаст Украине самоходные гаубицы Krab

Польша передаст Украине самоходные гаубицы Krab 30.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 июля.
Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине 30.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 июля.
Украина требует от ООН и МККК проверить колонию в Еленовке

Украина требует от ООН и МККК проверить колонию в Еленовке 29.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июля.

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22) 29.07.2022

Уже в пятницу порт Черноморск возле Одессы может покинуть первый за время войны корабль с украинским зерном - грузом, которого ждут по всему миру. С 24 февраля, когда Владимир Путин начал так называемую "спецоперацию по освобождению Донбасса", морские маршруты были заблокированы Россией. По итогам договоренностей в Стамбуле неделю назад зерно уже готовится к отправке.

Британская разведка: ЧВК Вагнера контролирует участки фронта в Донбассе

Британская разведка: ЧВК Вагнера контролирует участки фронта в Донбассе 29.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июля.
Литва передаст Украине дополнительные вооружения

Литва передаст Украине дополнительные вооружения 28.07.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 июля.

Токаев отдаляется от Путина: что происходит между Россией и Казахстаном? DW Новости (28.07.2022) 28.07.2022

Российская агрессия против Украины явно встревожила и те страны, которые поддерживали с Кремлем союзнические отношения. В частности, Казахстан с началом войны дистанцировался от Москвы. В целом отношения между Токаевым и Путиным сегодня можно назвать прохладными. При этом на фоне войне в Украине Казахстан сделал ставку на укрепление собственной обороноспособности.

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