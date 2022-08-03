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Владимир Путин - действующий президент Российской Федерации, впервые занял пост главы государства в 2000 году.
Путин - выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета. В советское время он служил в разведке, в том числе в бывшей ГДР. В начале 1990-х он перешел на работу в мэрию Санкт-Петербурга, а в 1999 году был назначен премьер-министром РФ. Впоследствии Путин возглавлял правительство с 2008 по 2012 год. С 2000 по 2008, а затем с 2012 года по настоящий момент является президентом Российской Федерации. Путин - второй президент России после Бориса Ельцина.
Уже в пятницу порт Черноморск возле Одессы может покинуть первый за время войны корабль с украинским зерном - грузом, которого ждут по всему миру. С 24 февраля, когда Владимир Путин начал так называемую "спецоперацию по освобождению Донбасса", морские маршруты были заблокированы Россией. По итогам договоренностей в Стамбуле неделю назад зерно уже готовится к отправке.
Российская агрессия против Украины явно встревожила и те страны, которые поддерживали с Кремлем союзнические отношения. В частности, Казахстан с началом войны дистанцировался от Москвы. В целом отношения между Токаевым и Путиным сегодня можно назвать прохладными. При этом на фоне войне в Украине Казахстан сделал ставку на укрепление собственной обороноспособности.