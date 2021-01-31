 ФБК: Санкционный список Навального уже у Евросоюза | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.02.2021

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Европа

ФБК: Санкционный список Навального уже у Евросоюза

Вслед за обращением к властям США ФБК обратился к Евросоюзу с призывом внести в санкционный список ряд лиц из окружения Владимира Путина, сообщил DW исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, фото из архива, 30 декабря 2020 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Соратники Алексея Навального продолжают бороться за то, чтобы привлечь внимание стран Запада к ситуации вокруг российского оппозиционного политика. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также на имя Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, недавно вернувшегося из поездки в Москву. Копии писем, датированные 3 февраля, находятся в распоряжении DW.

Как и в ранее отправленном сообщении на имя президента США Джо Байдена, ФБК призвал руководство ЕС к тому, чтобы "ввести санкции в отношении коррумпированных российских граждан, близких к президенту Владимиру Путину", отмечается в послании. Санкционный список состоит из ранее озвученных в письме Байдену 35 фамилий: в него входят, в частности, миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также ряд российских высокопоставленных чиновников, среди которых, например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и председатель ФСБ Александр Бортников.

Санкции как "сигнал" не только для ближайшего окружения Путина

Санкционный список ФБК разбит на три категории, пояснил в интервью DW исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, именем которого подписаны письма. "Это те люди, кто являются кошельком и приближенными бизнесменами к Путину и его ближайшему кругу. Вторая - это люди, которые участвуют в ограничении свобод. И третья - люди, которые непосредственно участвовали в преследовании Алексея Навального", - прокомментировал список Ашурков для DW.

Владимир Ашурков (фото из архива)

Владимир Ашурков (фото из архива)

ФБК, который Минюст РФ признал "иностранным агентом", призвал в письме власти Евросоюза заморозить возможные активы фигурантов списка, запретить им въезд на территорию ЕС, а также ограничить их возможности вести бизнес с европейскими компаниями.

Cмысл санкций, по словам Ашуркова, заключается в "наказании или хотя бы каком-то ограничении прав тех, кто замешан в преступлениях". "Второе, на мой взгляд, более важное, - это сигнал тем, кто участвует в коррупции, но не вошел в число 35 самых приоритетных лиц, - чтобы они подумали", - заметил Ашурков.

Для освобождения Навального "нет "серебряной пули"

Соратник Навального Владимир Ашурков, проживающий в Лондоне, признал, что введение новых западных санкций необязательно приведет к освобождению Алексея Навального. "Нет какой-то "серебряной пули", то есть набора мер на Западе или даже в России со стороны оппозиционных сил, чтобы гарантировать, что Навальный будет освобожден", - добавил Ашурков. Вместе с тем, по его словам, "главное, что нельзя молчать, и нужно отвечать на то, что происходит в России".

Алексей Навальный в суде в ходе рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана, 5 февраля

Алексей Навальный в суде в ходе рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана, 5 февраля

Санкции против ключевых фигур "режима", по его убеждению, "безусловно, приближают наступление политических перемен в России и влияют на те расчеты, которые проводит политическое руководство". Исполнительный директор ФБК выразил уверенность в том, что российский президент Путин лично учитывает реакцию западных стран на ситуацию с Навальным: "Ведь он не стратег, а тактик, и он все время оценивает, какая реакция будет на, допустим, приговор Навальному в России. Если нет реакции, значит, все нормально. А если есть реакция, то я уверен, что он примет это во внимание".

Введение новых санкций против руководства России в ЕС начали обсуждать после сообщения об отравлении Алексея Навального на пути из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Вернувшийся после лечения в Германии политик был задержан по прилету 17 января 2021 года, а 2 февраля по решению Симоновского районного суда Москвы Навальному условный срок наказания по делу "Ив Роше" был заменен на реальный.

После недавнего визита в Россию глава европейской дипслужбы Боррель вновь не исключил введения санкций в отношении российского руководства. В качестве ответа на высылку 6 февраля из России трех их дипломатов власти ФРГ, Польши и Швеции объявили 8 февраля персонами нон-грата трех российских дипломатов.

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    Автор: Виталий Кропман


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