Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов

Министерство иностранных дел Германии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Берлине. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ в понедельник, 8 февраля. По его словам, этот шаг стал реакцией правительства Германии на высылку одного из сотрудников посольства ФРГ в Москве и дипломатов других стран Евросоюза.

Представитель МИД Германии назвал это решение Москвы "ничем неоправданным" и отметил, что немецкий дипломат присутствовал на протесте в Москве, чтобы "ознакомиться с ситуацией на месте" в соответствии со своими обязанностями в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

О высылке российских дипломатов объявили также Швеция и Польша. В частности, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в Twitter, что российский посол проинформирован о высылке из Швеции одного из сотрудников посольства РФ. "Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь исполнял свои обязанности", заявила министр.

В Европарламенте осудили высылку европейских дипломатов из РФ

Между тем депутаты Европарламента осудили решение России об объявлении персонами нон грата дипломатов ФРГ, Польши и Швеции. В заявлении, опубликованном на сайте Европарламента, этот шаг назван "неправомерным" и "противоречащим букве и духу Венской конвенции, которая недвусмысленно разрешает дипломатам всеми законными средствами получать информацию" о событиях в стране, где они работают.

Высылка европейских дипломатов из России

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, опроверг утверждение российской стороны о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств, а также призвал власти пересмотреть решение.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала позицию России необоснованной, МИДы Германии и Польши вызвали российских послов, а Швеция отвергла претензии России. 23 января в России проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который вернувшийся в РФ из Германии после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок" и 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".

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