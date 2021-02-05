 Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов | Новости из Германии о Германии | DW | 08.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов

Берлин, Стокгольм и Варшава объявили персонами нон грата троих российских дипломатов.

МИД ФРГ в Берлине

Министерство иностранных дел Германии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Берлине. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ в понедельник, 8 февраля. По его словам, этот шаг стал реакцией правительства Германии на высылку одного из сотрудников посольства ФРГ в Москве и дипломатов других стран Евросоюза.

Представитель МИД Германии назвал это решение Москвы "ничем неоправданным" и отметил, что немецкий дипломат присутствовал на протесте в Москве, чтобы "ознакомиться с ситуацией на месте" в соответствии со своими обязанностями в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

О высылке российских дипломатов объявили также Швеция и Польша. В частности, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в Twitter, что российский посол проинформирован о высылке из Швеции одного из сотрудников посольства РФ. "Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь исполнял свои обязанности", заявила министр.

В Европарламенте осудили высылку европейских дипломатов из РФ

Между тем депутаты Европарламента осудили решение России об объявлении персонами нон грата дипломатов ФРГ, Польши и Швеции. В заявлении, опубликованном на сайте Европарламента, этот шаг назван "неправомерным" и "противоречащим букве и духу Венской конвенции, которая недвусмысленно разрешает дипломатам всеми законными средствами получать информацию" о событиях в стране, где они работают.

Высылка европейских дипломатов из России

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, опроверг утверждение российской стороны о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств, а также призвал власти пересмотреть решение.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала позицию России необоснованной, МИДы Германии и Польши вызвали российских послов, а Швеция отвергла претензии России. 23 января в России проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который вернувшийся в РФ из Германии после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок" и 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:38

Меркель, Макрона и других западных лидеров возмутило дело Навального и насилие против мирных людей

Аудио- и видеофайлы по теме

Во время несанкционированных акций задерживали не только протестующих, но наказать власть хочет всех  

Освобождение Навального стало бы для Путина признаком слабости, или Что думают западные кремлинологи  

Также по теме

Weltwirtschaftsforum Davos | Angela Merkel in Videokonferenz

Страны ЕС считают необоснованной высылку трех дипломатов из России 05.02.2021

Россия объявила персонами нон грата дипломатов из Германии, Швеции и Польши, "за участие в акциях протеста" 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.

DW Karikatur Sergey Elkin Lawrow Kirijenko

Как в Германии отреагировали на "зеркальные" санкции Лаврова 23.12.2020

Объявленное МИД РФ расширение санкционного списка представителей стран ЕС - без указания конкретных имен - в Берлине расценивают как попытку замять дело об отравлении Навального и внести раскол в ряды ЕС.

Österreich Außenministerium in Wien

Вена впервые высылает российского дипломата 24.08.2020

По сообщениям СМИ, российского дипломата подозревают в промышленном шпионаже. В МИД Австрии подробности не сообщили.

Реклама

Самые читаемые

Глава дипломатии Евросоюза не увидел в России готовности к диалогу  

Снегопады и гололед вызвали хаос на дорогах Германии  

Сестра Марии Колесниковой о том, что с ней происходит в СИЗО  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно