Меркель назвала необоснованной высылку из России трех европейских дипломатов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала необоснованным решение России выслать из страны трех европейских дипломатов за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Германия приняла данный шаг к сведению, заявила она в пятницу, 5 февраля, во время проходящей в режиме онлайн совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ее словам, решение выдворить немецкого, шведского и польского дипломатов является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, "далекой от верховенства закона".

В свою очередь министр иностранных дел РФ Хайко Мас (Heiko Maas) также указал, что решение Москвы "никоим образом не оправдано". Кроме того, оно наносит дальнейший ущерб отношениям с Европой и не останется без ответа, если не будет пересмотрено, подчеркнул он.

В свою очередь Швеция заявила, что "категорически отвергает претензии российской стороны о том, что дипломат участвовал в протестах в России". "Министерство иностранных дел считает это совершенно необоснованным, и мы заявили об этом России", - заявила пресс-секретарь шведского ведомства Линн Дювхаммар агентству dpa. Швеция "осудила действия России, и мы оставляем за собой право принять соответствующий ответ", добавила она.

Россия выдворила дипломатов ФРГ, Швеции и Польши

МИД РФ заявил о решении выдворить трех сотрудников европейских диппредставительств, участвовавших в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Покинуть Россию должны будут дипломаты из Германии, Польши и Швеции. "Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.

О выдворении европейских дипломатов ранее сообщило издание EUobserver со ссылкой на свои источники на пресс-конференции верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, находящегося с визитом в Москве, и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Протесты в России и визит Борреля в Москву

Данный визит главы европейской дипломатии в российскую столицу стал первым за почти четыре года. В ходе уже давно запланированной встречи с Лавровым Боррель в очередной раз потребовал освобождения Навального.

2 февраля Алексей Навальный, вернувшийся на Родину из Германии после лечения от последствий отравления "Новичком", был приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". После ареста Навального и вынесения ему обвинительного приговора начались массовые протесты по всей России. Российские силовики жестоко подавили протестные акции. По подсчетам портала "ОВД-Инфо", по России было задержано более 11 тысяч человек.

Смотрите также: