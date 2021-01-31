 Меркель назвала необоснованной высылку из России трех европейских дипломатов | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2021

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Россия

Меркель назвала необоснованной высылку из России трех европейских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата дипломатов из Германии, Швеции и Польши, "за участие в акциях протеста" 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала необоснованным решение России выслать из страны трех европейских дипломатов за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Германия приняла данный шаг к сведению, заявила она в пятницу, 5 февраля, во время проходящей в режиме онлайн совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ее словам, решение выдворить немецкого, шведского и польского дипломатов является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, "далекой от верховенства закона".

В свою очередь министр иностранных дел РФ Хайко Мас (Heiko Maas) также указал, что решение Москвы "никоим образом не оправдано". Кроме того, оно наносит дальнейший ущерб отношениям с Европой и не останется без ответа, если не будет пересмотрено, подчеркнул он. 

В свою очередь Швеция заявила, что "категорически отвергает претензии российской стороны о том, что дипломат участвовал в протестах в России". "Министерство иностранных дел считает это совершенно необоснованным, и мы заявили об этом России", - заявила пресс-секретарь шведского ведомства Линн Дювхаммар агентству dpa. Швеция "осудила действия России, и мы оставляем за собой право принять соответствующий ответ", добавила она.

Россия выдворила дипломатов ФРГ, Швеции и Польши

МИД РФ заявил о решении выдворить трех сотрудников европейских диппредставительств, участвовавших в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Покинуть Россию должны будут дипломаты из Германии, Польши и Швеции. "Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства. 

О выдворении европейских дипломатов ранее сообщило издание EUobserver со ссылкой на свои источники на пресс-конференции верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, находящегося с визитом в Москве, и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Протесты в России и визит Борреля в Москву

Данный визит главы европейской дипломатии в российскую столицу стал первым за почти четыре года. В ходе уже давно запланированной встречи с Лавровым Боррель в очередной раз потребовал освобождения Навального.

2 февраля Алексей Навальный, вернувшийся на Родину из Германии после лечения от последствий отравления "Новичком", был приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". После ареста Навального и вынесения ему обвинительного приговора начались массовые протесты по всей России. Российские силовики жестоко подавили протестные акции. По подсчетам портала "ОВД-Инфо", по России было задержано более 11 тысяч человек.

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

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    Автор: Илья Коваль


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