 Комментарий: Новая реальность российского протеста - это Минсква | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 01.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Новая реальность российского протеста - это Минсква

На митинги в России вышло новое поколение - и это вовсе не школьники. Впрочем, пока протесты привели только к ужесточению репрессивных мер со стороны властей, констатирует Иван Преображенский.

Задержанные во время несогласованной акции протеста в Москве стоят возле автобуса

Митинги, пикеты и демонстрации в поддержку Алексея Навального и с требованием ухода действующего президента России прошли в воскресенье, 31 января, как минимум в 86-ти российских городах. Количество новых репрессивных мер со стороны властей и география протеста были беспрецедентными, и не важно, насколько меньше, чем неделей ранее, на этот раз вышло людей на улицы. Что изменилось в российской протесте и к чему это может привести в будущем?

Поколение Теlegram

Новый российский протест отличается своей организацией, она сетевая. Хотя сдвинул ситуацию Алексей Навальный, в ходе самих акциях это приводит к отказу от ориентации на лидеров, после задержания которых протест раньше затухал. Благодаря сетевой форме движения до сих пор не сдаются белорусские оппозиционеры, координационный центр которых сместился в социальные медиа.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Даже если бы штабы Навального хотели выбрать другой формат координации акций, полиция и спецслужбы не оставили им выбора. Множество оппозиционеров "на земле" в России попали под арест еще до выступлений 31 января. В итоге, путь белорусского Telegram-канала Nexta стал для российской оппозиции безальтернативным.

При этом произошла не только смена каналов координации, но и поколений. Перед митингами 23 января власти пытались убедить всех, что на них готовятся выйти несовершеннолетние тиктокеры. Однако перепрыгнуть тех, кому сейчас 25-35 лет, Кремлю не удалось. Они не участвовали в "болотных" митингах 2011-2012 года, но массово вышли сейчас. Причем женщин среди протестующих примерно половина, а охвачена протестами почти вся страна.

Правда, пока им явно не хватает идеологии и символов. В итоге, белорусский бело-красно-белый флажок становится знаком борьбы за свободу и россиян. Он явно лучше подходит для этого, чем, скажем, туалетный ершик. Что касается идеологии, то у демонстрантов нет даже четкой системы требований, кроме освобождения Алексея Навального. Впрочем, и это протестующие могут повернуть себе на пользу. Репрессируя всех подряд, власти помимо своего желания снимают партийные противоречия в стане оппозиции.

Москва похорошела как Минск

Беспрецедентными оказались меры безопасности, объявленные накануне протестов 31 января в российской столице. По всей стране, не только в Москве, шли обыски и задержания активистов, причем тотальные - не забыли даже старых советских диссидентов.

Власти дали понять, что не позволят оппозиции замахнуться на "святое" - провести митинг на Лубянской площади, перед знанием ФСБ. Москвичей ждали закрытые станции метро, перегороженный центр города, отключенный Wi-Fi в кафе и даже закрытые оружейные магазины. В ходе самих мирных демонстраций полиция впервые достаточно массово применяла электрошокеры. Впрочем, не только их. В Санкт-Петербурге и вовсе полицейский, которого сбили с ног, угрожал протестовавшим боевым пистолетом.

Везде, где выходило много людей, против них, помимо полиции и ОМОНа, бросали еще и войска Росгвардии. Эти люди в военной, а не полицейской форме с металлическими щитами, проводили жесткие задержания. В Санкт-Петербурге задержанных гнали как военнопленных с руками за головой, а в Казани ставили их на снег на колени - резкого усиления машины репрессий не пришлось долго ждать. Российские власти явно внимательно изучали опыт соседней Беларуси.

Этот рост насилия, рекордные пять с лишним тысяч задержанных по всей стране, очевидно, должны, по задумке властей, запугать граждан и помочь сбить на начальном этапе новую волну протестов. Но и протестующие не стали, как в Беларуси, пару месяцев ходить с флагами, а сразу начали вести себя жестче.

Кому хватит резервов?

У властей, похоже, возникает тут серьезный риск не рассчитать резервы. В Минске, пока Кремль не прислал помощь консультационно-пропагандистскую помощь, казалось, что все висит на волоске. В России же уже сейчас такое ощущение, что репрессивная машина идет практически на самых мощных доступных ей оборотах. В части городов 31 января было видно, что полиции явно не хватает - ее, вероятно, перебросили в столицу или другие горячие точки. Были проблемы и с размещением задержанных по отделениям полиции. Но ведь это отнюдь не предел.

Десятки тысяч недовольных нынешним режимом еще только раскачиваются и вполне могут присоединится к протестам. Не факт, что прямо сейчас. Но впереди весна, холода закончатся, избирательная кампания к осенним выборам в Госдуму, наоборот, начнется, а уровень жизни населения, скорее всего, продолжит падать.

Тут бы начать маневрировать и договариваться с отдельными группами населения. Но Кремль, похоже, занял жесткую позицию: любой протест - только в кольце ОМОНа. Но оно прочно, если хватает резервов и нет перегрузок. Если же протесты не спадут, а продолжат нарастать, то может оказаться, что повышать градус агрессии Кремлю уже просто некуда. И тогда останется только выбор между капитуляцией или приказом стрелять на поражение. Причем с неизвестными заранее последствиями.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 25:52

Протесты за Навального и против Путина. Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге – "Заповедник", выпуск 155  

"В тюрьме должен сидеть не Навальный" - жесткий сигнал Путину от лидера партии Меркель. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Военные захватили власть в Мьянме  

Немецкий эксперт о дворце под Геленджиком: "Приватизированная власть"  

Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации "Спутником V"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW