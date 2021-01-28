 Комментарий: ″Извинение″ перед Юдиной обнажило сущность властей России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 28.01.2021

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Мнения

Комментарий: "Извинение" перед Юдиной обнажило сущность властей России

История Маргариты Юдиной, ставшей жертвой полицейского насилия, превращается в трагифарс. После попытки показательно извиниться власти быстро вернулись к привычному обвинению жертвы, отмечает Татьяна Фельгенгауэр.

Карикатура Сергея Елкина

Маргарита Юдина могла бы так и остаться одной из многочисленных жертв полицейского насилия на очередной протестной акции: сотрудник ОМОНа ударил женщину ногой с такой силой, что она упала на асфальт и получила закрытую черепно-мозговую травму . Кадры, которые снял оператор "Фонтанки", быстро разлетелись по СМИ и Интернету, и какие-то начальники видимо решили попытаться сбить волну возмущения.

Запотевшее забрало полиции

Практика извинений в российской полиции совсем не развита. Полицейские крайне редко несут ответственность за применение насилия к гражданам, особенно, если речь идет об участниках акций протеста. Взять хотя бы историю с Дарьей Сосновской - девушкой, которую сотрудник правоохранительных органов ударил кулаком в живот. Ударил просто так, потому что мог. Был еще случай с дизайнером Константином Коноваловым, которому полицейские сломали ногу. Виноватыми с точки зрения власти были всякий раз сами жертвы. Тем удивительней развивалась история Маргариты Юдиной.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Полицейские начальники решили извиниться перед женщиной. Правда, происходило это с присущей системе бесчеловечностью. Для того, чтобы снять видео извинений, Юдину экстренно перевели из реанимации в обычную палату. Потом, по ее словам, долго упрашивали простить сотрудника, который ее ударил. И самое удивительное: в СМИ распространили видео, где молодой человек приносит женщине цветы и объясняет, что у него запотело забрало, так как буквально за пять минут до этого его "залило газом". Стоит ли говорить, что на кадрах, снятых оператором "Фонтанки", прекрасно видно, что забрало у ОМОНовца поднято.

Вся эта история с извинениями продолжалась недолго и быстро превратилась в какой-то трагифарс. В часть фарса отнесем не только "запотевшее забрало", но и трогательное пожелание "не болеть", которым проводили Юдину полицейские, когда женщину выписывали из больницы. А вот дальше начинается трагическая часть.

Не хотите по-хорошему - будет по-плохому

Маргариту Юдину так торопились выписать, что женщине толком не дали получить медицинскую помощь. Более того, удивительным образом совпали желание Юдиной обратиться в Следственный комитет по факту произошедшего и визит представителей прокуратуры и органов опеки в дом женщины (она живет в поселке Луга Ленинградской области). И хотя адвоката Юдиной представители власти заверили, что с происшествием на митинге визит никак не связан, сложно отделаться от мысли, что силовики просто вернулись к своему привычному сценарию: запугивать, давить и угрожать.

В результате, Маргарита Юдина почувствовала себя плохо, адвокат отвез ее в больницу, и женщину повторно госпитализировали. Все эти события развивались в течение всего нескольких дней, но за это время власть в полной мере показала, что ничего человеческого в ней нет, и пытаться изобразить сочувствие не стоит - все равно никто не поверит, да еще и поймают на лжи.

Переобувание на лету

Еще один удивительный поворот в истории Маргариты Юдиной - это поведение некоторых лоялистов. Казалось бы, и пропаганда, и депутаты, и чиновники умеют оправдывать решительно все! Но в ситуации с Юдиной неожиданно зазвучали голоса тех, кто требовал наказать полицейского.

Особенно ярко выступал депутат Александр Хинштейн. Ярко, но недолго. Как только полицейские начальники свернули на привычную тропу бесчеловечности, депутату тоже пришлось скорректировать свою позицию. Довольно быстро он отозвал свое требование о возбуждении уголовного дела против полицейского, который ударил женщину и, более того, сумел даже оправдать действия силовика. Эту линию поддержали и пропагандисты.

В системе координат российской власти что бы ни происходило с гражданами, виноваты в этом сами граждане. Всегда! В английском языке есть идеальное для этого выражение - Victim blaming. Навязывая россиянам статус жертвы, которая всегда во всем виновата, власть просто отказывается признавать собственную жестокость и нести за нее ответственность. Вопрос только в том, согласны ли россияне всегда быть в статусе вечно виноватой жертвы.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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