Пострадавшая от пинка силовика в Петербурге повторно госпитализирована

В Санкт-Петербурге повторно госпитализирована Маргарита Юдина, которую во время разгона акции в поддержку Алексея Навального сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот. "Сейчас Маргарита находится под присмотром врачей, которые были очень удивлены, что с такими травмами Юдину перевели из реанимации в обычную палату, а затем отправили домой.", - сообщило в среду, 27 января, правозащитное объединение "Команда 29", представляющее интересы пострадавшей.
По данным правозащитников, накануне к жительнице города Луга Ленинградской области, получившей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки. "Мы приехали практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что "цель никак не связана с последними событиями". Тем не менее такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января", - заявил адвокат и член "Команды 29" Евгений Смирнов.
Вечером того же дня Юдиной стало плохо, и Смирнов доставил ее в больницу, сообщается далее. "Команда 29" объявила сбор средств в поддержку Маргариты Юдиной. Деньги предполагается направить на ее лечение, материальную поддержку и юридическую помощь. "Наши юристы и адвокаты оказывают ей юридическую помощь и постараются сделать все, чтобы полицейский, ударивший Маргариту, понес за это уголовную ответственность", - говорится в заявлении.
Инцидент во время разгона митинга
Во время разгона акции протеста в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. После этого женщина находилась в бессознательном состоянии в реанимации с серьезной травмой головы, сообщил Telegram-канал Baza на следующий день. РИА "Новости" в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что пострадавшая находится в кардио-хирургической реанимации, ее состояние тяжелое и перевода на терапию не было.
Несмотря на это, Юдину перевели в обычную палату, после чего к ней приходил полковник Сергей Музыка - начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он извинился перед женщиной от лица всего личного состава, пообещал разобраться в случившемся и наказать виновных. Юдина извинения приняла, сообщает Telegram-канал Mash.
В интервью изданию 47news.ru пострадавшая женщина сообщила, что ее "целый день просили" принять правоохранителя. "Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась", - заявила она.
Юдина обратится в Следственный комитет
После выписки из больницы Юдина сообщила о намерении обратиться в Следственный комитет (СК) РФ, несмотря на принесенные извинения. ГУ МВД начало проверку инцидента в Санкт-Петербурге. "Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила пресс-служба ведомства.
Момент, когда один из омоновцев пнул Юдину ногой в живот, попал на видео, его опубликовало издание "Фонтанка". На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из полицейских ударил женщину ногой, и она упала на землю.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль