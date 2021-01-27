Пострадавшая от пинка силовика в Петербурге повторно госпитализирована

В Санкт-Петербурге повторно госпитализирована Маргарита Юдина, которую во время разгона акции в поддержку Алексея Навального сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот. "Сейчас Маргарита находится под присмотром врачей, которые были очень удивлены, что с такими травмами Юдину перевели из реанимации в обычную палату, а затем отправили домой.", - сообщило в среду, 27 января, правозащитное объединение "Команда 29", представляющее интересы пострадавшей.

По данным правозащитников, накануне к жительнице города Луга Ленинградской области, получившей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки. "Мы приехали практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что "цель никак не связана с последними событиями". Тем не менее такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января", - заявил адвокат и член "Команды 29" Евгений Смирнов.

Вечером того же дня Юдиной стало плохо, и Смирнов доставил ее в больницу, сообщается далее. "Команда 29" объявила сбор средств в поддержку Маргариты Юдиной. Деньги предполагается направить на ее лечение, материальную поддержку и юридическую помощь. "Наши юристы и адвокаты оказывают ей юридическую помощь и постараются сделать все, чтобы полицейский, ударивший Маргариту, понес за это уголовную ответственность", - говорится в заявлении.

Инцидент во время разгона митинга

Во время разгона акции протеста в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. После этого женщина находилась в бессознательном состоянии в реанимации с серьезной травмой головы, сообщил Telegram-канал Baza на следующий день. РИА "Новости" в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что пострадавшая находится в кардио-хирургической реанимации, ее состояние тяжелое и перевода на терапию не было.

Несмотря на это, Юдину перевели в обычную палату, после чего к ней приходил полковник Сергей Музыка - начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он извинился перед женщиной от лица всего личного состава, пообещал разобраться в случившемся и наказать виновных. Юдина извинения приняла, сообщает Telegram-канал Mash.

В интервью изданию 47news.ru пострадавшая женщина сообщила, что ее "целый день просили" принять правоохранителя. "Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась", - заявила она.

Юдина обратится в Следственный комитет

После выписки из больницы Юдина сообщила о намерении обратиться в Следственный комитет (СК) РФ, несмотря на принесенные извинения. ГУ МВД начало проверку инцидента в Санкт-Петербурге. "Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила пресс-служба ведомства.

Момент, когда один из омоновцев пнул Юдину ногой в живот, попал на видео, его опубликовало издание "Фонтанка". На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из полицейских ударил женщину ногой, и она упала на землю.

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