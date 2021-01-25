"Это большая ошибка": немецкие депутаты о задержаниях на митингах в РФ

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", 23 января в России на несогласованных с властями акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального было задержано не менее 3700 человек. Десятки демонстрантов получили травмы, а одна женщина попала в реанимацию после того, как сотрудник ОМОНа ударил ее в живот.

Жесткие действия российских силовиков во время протестов вызвали в Германии широкий резонанс , в том числе и в политических кругах. Представители трех фракций бундестага считают это недопустимым и призывают власти ЕС потребовать освобождения Навального.

"Задержания демонстрантов - признак слабости Кремля"

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции блока консервативных партий ХДС/ХСС, Юрген Хардт (Jürgen Hardt) назвал задержание такого количества демонстрантов "постыдным".

Юрген Хардт

"Я считаю постыдным и то, что российские власти не реагируют на критику со стороны Навального, а вместо этого сажают его в тюрьму. Это признак слабости и большая ошибка", - отметил Хардт в беседе с DW. Он подчеркнул, что Россия заслуживает демократии и правового государства - в том числе и при Владимире Путине в роли президента.

По мнению Хардта, министры иностранных дел ЕС должны выступить с четким заявлением о том, что арест Навального является противозаконным и что оппозиционер должен быть освобожден, как и люди, задержанные 23 января.

"Насилие абсолютно неприемлемо"

Похожей точки зрения придерживается и депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt).

Рената Альт

"Я была шокирована размахом насилия, которое было применено против демонстрантов", - рассказывает она. "У граждан России есть право на свободу собраний, закрепленное конституцией, и они воспользовались этим правом. То, что против них было применено насилие, а активистов задерживали еще накануне, под надуманными предлогами, - абсолютно неприемлемо", - подчеркивает парламентарий и призывает политиков - в том числе и на уровне ЕС - требовать освобождения Алексея Навального.

"Туалетные ершики как символ коррупции"

Мнение Регины Альт разделяет и депутат от партии Союз-90/"зеленые", внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге, Омид Нурипур (Omid Nouripour). "Чрезвычайная и неуверенная в себе реакция Кремля, с более чем тремя тысячами задержанных, показывает, насколько там боятся протестов", - полагает он.

А то, что разоблачительное видео Навального о якобы принадлежащем Путину дворце в Геленджике уже посмотрели без малого 90 млн человек, свидетельствует о высоком уровне недовольства политикой властей в РФ , уверен политик. "Туалетные ершики на демонстрациях как символ коррупции и самообогащения показывают, что люди сыты по горло и что им плохо", - отмечает парламентарий.

На его взгляд, в сложившейся ситуации Берлин должен сделать две вещи. Во-первых, четко дать понять Кремлю, что после нападок на оппозицию, включая применение насилия против демонстрантов, именно российские власти несут полную ответственность за жизнь и здоровье задержанных. Во-вторых, Германия должна положить конец проекту газопровода "Северный поток - 2". "Очевидно, что мы имеем дело с партнером, которому мы не можем доверить нашу энергетическую безопасность", - уверен политик.

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