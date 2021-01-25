"Это большая ошибка": немецкие депутаты о задержаниях на митингах в РФ
Во время акций в поддержку Алексея Навального в РФ 23 января были задержаны тысячи участников. Как отреагировали на это в бундестаге? Депутаты поделились с DW своим мнением.
На акции протеста в Москве 23 января
По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", 23 января в России на несогласованных с властями акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального было задержано не менее 3700 человек. Десятки демонстрантов получили травмы, а одна женщина попала в реанимацию после того, как сотрудник ОМОНа ударил ее в живот.
Жесткие действия российских силовиков во время протестов вызвали в Германии широкий резонанс , в том числе и в политических кругах. Представители трех фракций бундестага считают это недопустимым и призывают власти ЕС потребовать освобождения Навального.
Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции блока консервативных партий ХДС/ХСС, Юрген Хардт (Jürgen Hardt) назвал задержание такого количества демонстрантов "постыдным".
Юрген Хардт
"Я считаю постыдным и то, что российские власти не реагируют на критику со стороны Навального, а вместо этого сажают его в тюрьму. Это признак слабости и большая ошибка", - отметил Хардт в беседе с DW. Он подчеркнул, что Россия заслуживает демократии и правового государства - в том числе и при Владимире Путине в роли президента.
По мнению Хардта, министры иностранных дел ЕС должны выступить с четким заявлением о том, что арест Навального является противозаконным и что оппозиционер должен быть освобожден, как и люди, задержанные 23 января.
"Насилие абсолютно неприемлемо"
Похожей точки зрения придерживается и депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt).
Рената Альт
"Я была шокирована размахом насилия, которое было применено против демонстрантов", - рассказывает она. "У граждан России есть право на свободу собраний, закрепленное конституцией, и они воспользовались этим правом. То, что против них было применено насилие, а активистов задерживали еще накануне, под надуманными предлогами, - абсолютно неприемлемо", - подчеркивает парламентарий и призывает политиков - в том числе и на уровне ЕС - требовать освобождения Алексея Навального.
"Туалетные ершики как символ коррупции"
Мнение Регины Альт разделяет и депутат от партии Союз-90/"зеленые", внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге, Омид Нурипур (Omid Nouripour). "Чрезвычайная и неуверенная в себе реакция Кремля, с более чем тремя тысячами задержанных, показывает, насколько там боятся протестов", - полагает он.
А то, что разоблачительное видео Навального о якобы принадлежащем Путину дворце в Геленджике уже посмотрели без малого 90 млн человек, свидетельствует о высоком уровне недовольства политикой властей в РФ , уверен политик. "Туалетные ершики на демонстрациях как символ коррупции и самообогащения показывают, что люди сыты по горло и что им плохо", - отмечает парламентарий.
На его взгляд, в сложившейся ситуации Берлин должен сделать две вещи. Во-первых, четко дать понять Кремлю, что после нападок на оппозицию, включая применение насилия против демонстрантов, именно российские власти несут полную ответственность за жизнь и здоровье задержанных. Во-вторых, Германия должна положить конец проекту газопровода "Северный поток - 2". "Очевидно, что мы имеем дело с партнером, которому мы не можем доверить нашу энергетическую безопасность", - уверен политик.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль
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