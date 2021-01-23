"Разбили голову, выбили зуб": истории задержанных на митингах в поддержку Навального

Поддержать главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, вышли жители 125 городов. На несогласованных с властями акциях в субботу, 23 января, по данным ОВД-Инфо, задержали не менее 3711 человек и уже возбудили как минимум 15 уголовных дел. Многие задержанные по-прежнему находятся в ОВД и судах. Десятки человек получили травмы, одна женщина попала в реанимацию после того, как сотрудник ОМОНа ударил ее в живот. По просьбе DW участники московской акции, которые уже вышли из ОВД, рассказали о своих задержаниях.

Первые задержания на Пушкинской площади

21-летнюю Ирину увели в автозак в самом начале митинга на Пушкинской площади. Туда она пришла целенаправленно, но без плаката и другой символики. "Я спокойно стояла, никого не трогала. Может, пару раз что-то крикнула. Видимо, когда начались задержания, я просто попалась под руку. Меня не били, но я попыталась вырваться. Видимо, зря - немного повредила руку. Когда вели в автозак, было очень страшно. Но потом я успокоилась", - вспоминает Ирина.

На акции в поддержку Навального

Ее вместе с другими задержанными отвезли в ОВД "Тверское", отобрали телефон и уговаривали подписать протокол "о мелком хулиганстве" и "об участии в несанкционированном митинге". Девушка отказалась. В итоге ее отпустили около восьми вечера, ничего не упомянув про суд или какое-либо наказание. "Я сразу позвонила другу и попросила меня забрать. Я не знаю, накажут ли меня. Я до сих пор не могу прийти в себя", - сказала девушка.

Как зачищали Трубную площадь

Брат с сестрой, 28-летний оператор Дмитрий и 24-летняя режиссер Варя Койфман, весь митинг старались держаться за руки. "У нас был план - если задержат, идем в автозак вместе", - сказала Варя. Сначала они были на Пушкинской площади, потом, когда силовики вытеснили оттуда протестующих, оказались на Страстном бульваре. "Мы были впереди, когда толпу окружили омоновцы. Я снимал весь замес на телефон. Страшно не было. Если прилетит, то поболит и пройдет. Несравнимо с тем, что можно упустить такое", - объяснил DW Дмитрий.

Дмитрий Койфман на акции в поддержку Навального

После они с сестрой отправились на Трубную площадь. Там им навстречу выскочил отряд омоновцев. Дмитрий понял, что идут к нему, что сейчас его задержат. Тогда он быстро подошел к ограждению. Одной рукой схватился за него, а второй убрал телефон в карман, чтобы тот не выпал. Дмитрия оттащили к автозаку, порвав при этом куртку, обыскали, сфотографировали и оставили сидеть внутри.

Его сестру Варвару не задержали, но девушка все равно пострадала. "Диму начали оттягивать, я до последнего держала его за руку, но в итоге отпустила его. Знаете, как в романтических фильмах. Я упала на асфальт, поднялась, отошла, но оказалась между автозаком и омоновцами. Мне стало очень страшно, я не знала, что делать. И тут ко мне подошел еще один полицейский и со всей силой ударил мне дубинкой по руке. Было очень больно. Я увидела друзей за ограждением, и они буквально втащили меня к себе", - вспоминает девушка. Затем она поехала в трамвпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения, включая сотрясение мозга и растяжение руки. Она готовится писать заявление в прокуратуру на полицейских.

Дмитрия же повезли в ОВД "Левобережный 23". Он обратил внимание, что по сравнению с его первым задержание в 2017 году, в этот раз полицейские в отделении были лучше подготовлены и "система по протестным" теперь отлажена. Оформили быстро: шаблоны протоколов, бумажки, подписи. Тем не менее, из ОВД он вышел только к полуночи: "Часов пять мы торчали там и ждали, когда кто-то сверху даст разрешение нас выпустить". На выходе из ОВД Дмитрий заметил на земле три больших пакета с продуктами от волонтеров, которые почему-то не разрешили передать.

Бойня у СИЗО "Матросская тишина"

23-летний Кирилл приехал из Санкт-Петербурга навестить бабушку в Подмосковье. О митинге узнал уже после того, как купил билеты и решил сходить. Это была его первая протестная акция. "Я давно хотел выйти на акцию, еще после фильма "Он вам не Димон". Но раньше все как-то не складывалось. Теперь меня воодушевил видеоролик Noize MC, я его фанат", - рассказал Кирилл DW. Его задержали в самом конце протестной акции на подходе к СИЗО "Матросская тишина", где под арестом находится оппозиционер Алексей Навальный. Туда он пришел с митингующими, с которыми познакомился на Трубной площади.

Задержание участника акции в поддержку Навального

"Мне, как я потом уже понял, очень повезло. Мы были у СИЗО одними из первых и нас спокойно и вежливо задержали на пустой улице. Но потом пришли другие митингующие, которых начали уже жестко винтить. Одному парню выбили зуб, других били по ногам. В нашу машину попал несовершеннолетний с рассеченной головой. Скорую помощь омоновцы не вызвали. Дали нам аптечку. Водой, которая у нас была, мы смыли парню кровь, а одна из задержанных девушек забинтовала ему голову", - вспоминает Кирилл.

К девяти вечера его отвезли в ОВД в районе Выхино и выпустили с шаблонным протоколом около трех часов утра. Но Кирилл дождался своих новых знакомых, вместе с которыми его задержали. Они вместе решили "отпраздновать и закончить вечер на хорошей ноте". После второй банки пива спонтанно купили билеты и отправились к Кириллу в гости в Санкт-Петербург.

Смотрите также: