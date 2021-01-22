"Аквадискотека века": Тысячи берлинцев поддержали Навального

В немецкой столице марш в поддержку Алексея Навального 23 января стал одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города - по данным полиции, в нем приняли участие не менее 3 тысяч человек. Разрешенный властями марш прошел через весь центр города: от ведомства канцлера мимо здания Рейхстага к российскому посольству на бульваре Унтер-ден-Линден и оттуда к Бранденбургских воротам.

На пути движения было несколько остановок и импровизированных митингов. Звуковая аппаратура на тележке, учитывая многочисленность собрания, выглядела скорее издевательством. Слышно было очень плохо. Но недостаток звука ведущий митинга активист Андрей Зайцев компенсировал энергией - из-за его "кричалок" порой атмосфера по ходу движения напоминала футбольную.

Сюрприз для всех

То, что митинг станет таким многочисленным, не ожидал никто, и меньше всего сами организаторы. Когда 19 января активист Константин Шерстюк на сайте полиции заполнил заявление на проведение митинга, он указал его численность в 50 человек. Поскольку начало марша должно было проходить в особо охраняемой правительственной зоне у ведомства канцлера, акцию пришлось согласовывать и в федеральном МВД - проблем тут не возникло.

Марш на Унтер-ден-Линден

Через несколько дней с Константином связалась полиция и попросила его представить концепцию соблюдения коронавирусной безопасности: политические акции в Германии разрешают только при условии ношения масок и соблюдения дистанции в полтора метра. Поначалу для марша даже не хотели перекрывать берлинские улицы: не было уверенности, что он наберет хотя бы сто человек.

"Основные права граждан соблюдаются в Германии, несмотря на локдаун", - обьясняет Константин легкость согласования марша. В итоге он поставил полицию перед сложной задачей: улицы перекрывались практически по ходу движению марша, полиция перебросила в центр города подкрепление. Полиция нервничала, но санкций не применяла. Марш не разгоняли даже в тех случаях, когда его участники явно не соблюдали правило полутора метров.

"Аквадискотека" и "Убийцы"

Звуковая аппаратура не позволила провести полноценный митинг, но его в данном случае и не требовалось: цель собрания была ясна, толпа то и дело скандировала слово "отпускай". Среди других лозунгов: "Путин - вор", "Россия без Путина", классический протестный "Россия будет свободной" и "Свободу Юлии" - после новости о задержании Юлии Навальной. Особенно громко скандировали, когда проходили мимо домов, где живут сотрудники российского посольства, которое ведущий позднее назвал "филиалом ада в Германии".

После выхода на главную улицу немецкой столицы - Унтер-ден-Линден - как организаторам, так и полиции пришлось импровизировать, чтобы не допустить пробки в центре Берлина. Колонна растянулась на полкилометра. Большинство ее составляли русскоязычные берлинцы 20-40 лет, многие пришли с детьми.

Участница берлинской акции с плакатом

О том, что все происходит именно в Берлине, где уже несколько месяцев закрыты все увеселительные заведения, напоминал креативный характер плакатов. Порой происходящее напоминало карнавал. На одних плакатах Гарри Поттер просил, чтобы судьба провела его мимо "склада грязи", на других проходила "Аквадискотека века" (его автор надела купальник прямо на куртку), над собравшимися развевался громадный сделанный из золотой фольги флаг "Free Nawalny". Были плакаты и серьезнее: красноречивый плакат "Убийцы", который несла молодая девушка. Около четырех часов по Берлину акция закончилась у Бранденбургских ворот: собравшиеся разъехались греться по домам, день был промозглый.

Смотрите также: