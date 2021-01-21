У видео ФБК о "дворце Путина" более 60 млн просмотров

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал уже более 60 млн просмотров. Двухчасовой видеофильм ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей фонда, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в России, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.
Реакция Кремля на расследование о "дворце Путина"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании ответил, что "ничего нового" в фильме "не представлено". Он также заявил , что подобные материалы являются "лохотроном" и создаются "жуликами" для изъятия денег у населения.
ЕС и НАТО призвали освободить Навального
Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше".
Навальный обвиняет в попытке своего убийства Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. С призывом об освобождении Навального выступили ЕС, НАТО, Германия, США и другие страны.
Сторонники Алексея Навального и сочувствующие ему намерены провести 23 января в Москве и других городах России и Европы акции протеста с призывами освободить оппозиционера и других политических заключенных. Российские власти пытаются не допустить массовых демонстраций, запланированных на субботу.
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Автор: Максим Нелюбин
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.
Автор: Елена Гункель