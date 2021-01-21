У видео ФБК о "дворце Путина" более 60 млн просмотров

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал уже более 60 млн просмотров. Двухчасовой видеофильм ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей фонда, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в России, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Реакция Кремля на расследование о "дворце Путина"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании ответил, что "ничего нового" в фильме "не представлено". Он также заявил , что подобные материалы являются "лохотроном" и создаются "жуликами" для изъятия денег у населения.

ЕС и НАТО призвали освободить Навального

Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше".

Навальный обвиняет в попытке своего убийства Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. С призывом об освобождении Навального выступили ЕС, НАТО, Германия, США и другие страны.

Сторонники Алексея Навального и сочувствующие ему намерены провести 23 января в Москве и других городах России и Европы акции протеста с призывами освободить оппозиционера и других политических заключенных. Российские власти пытаются не допустить массовых демонстраций, запланированных на субботу.

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