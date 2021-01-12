 Дело ″Ив Роше″: суд рассмотрит замену срока Навальному 29 января | Новости из Германии о России | DW | 13.01.2021

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Россия

Дело "Ив Роше": суд рассмотрит замену срока Навальному 29 января

Симоновский районный суд рассмотрит ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний по делу "Ив Роше" в конце января. Сам Навальный планирует 17 января вернуться в Россию.

Алексей Навальный

Алексей Навальный (фото из архива)

Симоновский районный суд Москвы в конце января рассмотрит обращение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России об изменении оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу косметологической компании "Ив Роше". Об этом в среду, 13 января, сообщило сетевое издание "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-службу суда.

По ее данным, рассмотрение представления ФСИН намечено на 29 января.

До этого Навальный сообщил, что 17 января планирует вернуться в Россию из Германии.

Ходатайство ФСИН было зарегистрировано в Симоновском районном суде 11 января. Аннулировать условный срок предлагалось, в частности, по статьям "о неисполнении возложенных обязанностей, уклонении от возмещения вреда или совершении нового преступления". Сам Навальный, находящийся на реабилитации в Германии, напоминал, что его срок истек 30 декабря прошлого года.

Дело против Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Сам Лепр отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима.

Решения ЕСПЧ

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

Позднее, 9 апреля 2019 года, ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорилось в постановлении суда.

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    Автор: Марина Барановская


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