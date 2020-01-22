Санкций не будет, Боррель летит в Москву? Реакция ЕС на протесты в России

Совет ЕС считает арест оппозиционера Алексея Навального и разгон демонстраций, прошедших в РФ в минувшие выходные, "абсолютно неприемлемым". "Мы осуждаем массовые задержания и жестокость полиции во время акций протеста в минувшие выходные. Мы призываем Россию освободить Алексея Навального и (других. - Ред.) задержанных", - об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел в Брюсселе.

Арест Навального и разгон протестов: введет ли ЕС санкции

Такой стала общая реакция всех стран Евросоюза на последние события в России. О новых санкциях в отношении РФ Боррель во время итоговой пресс-конференции после встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран ЕС не упомянул, хотя до этого ряд государств ЕС, в частности Польша и Литва, выступили за введение дополнительных ограничений.

Глава европейской дипломатии признал, что некоторые страны поднимали вопрос о том, как реагировать на арест Навального и задержание около 3,5 тысяч протестующих, но никакого решения не принял. "Сегодня не было никаких предложений и, как результат, никаких решений", - пояснил Боррель.

Жозеп Боррель

Дело в том, что введение санкций Евросоюзом - это длительный и сложный процесс. Инициировать его могут только государства-члены союза, подав соответствующие предложения. 22 января, после ареста Навального и накануне протестов в РФ, структуры ЕС в Брюсселе не получили никаких новых предложений о санкциях, касающихся дела Навального, сообщил источник DW. 25 января, исходя из слов Борреля, никаких предложений тоже не поступило. "Но будьте уверены: Совет ЕС готов реагировать, как того будут требовать обстоятельства", - добавил глава европейской дипломатии.

Зачем Боррель едет в Москву

Жозеп Боррель объявил, что в первую неделю февраля он посетит Москву, куда его уже давно приглашал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Этот визит он назвал хорошей возможностью "донести четкие месседжи о нынешней ситуации". "Мы будем обсуждать все вопросы, и Навального тоже", - отметил Боррель, но отказался отвечать на вопрос, будет ли он требовать встречи с оппозиционером. "Но, конечно же, я был бы очень счастлив увидеть господина Навального", - добавил он.

Главная же причина поездки Борреля - это намерение Евросоюза провести стратегический пересмотр всех отношений с Россией. Займутся этим главы государств и правительств стран ЕС на саммите, запланированном на 25-26 марта. Боррель считает, что ему вначале следует обсудить отношения ЕС-Россия с Лавровым, перед тем, как за этот вопрос возьмутся лидеры стран ЕС.

Требования освободить Навального

Тема Навального и протестов в России была первой в обширной повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, первого в 2021 году. Из-за этого заседание продлилось на пару часов дольше обычного. И министры, прибывая на заседание в Брюсселе, в первую очередь, говорили о ней. Из восьми глав МИДов, пожелавших сделать заявление, не упомянул Навального один только хорватский министр.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) начал свою речь с требования официального Берлина освободить Навального, а также мирных протестующих, задержанных российскими силовиками на протестах в выходные. "Согласно Конституции РФ, каждый в России имеет право выражать свое мнение и выходить на демонстрации... Принципы верховенства права должны действовать и там - Россия всегда брала на себя такие обязательства", - подчеркнул Мас.

Призывали освободить Навального и мирных протестующих также и другие министры. "Освобождение Навального стало бы началом и благоприятной возможностью для новых, лучших отношений ЕС и России. Это было бы хорошо для России, Европы и всего мира", - отметил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Он выразил мнение, что с помощью полицейских дубинок долго продержаться при власти против воли народа невозможно. "В России стремление к демократии возьмет верх. Я верю, что автократия падет, как в свое время пала (Берлинская. - Ред.) стена... Мы хотели бы и сегодня, и завтра говорить не о санкциях, а о сотрудничестве с Россией", - сказал Ассельборн.

Призывы к новым санкциям за арест Навального

"Лично я думаю, что перемены витают в воздухе в России. И это то, что заставляет господина Путина так нервничать", - заявил новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В этом он видит причину задержания 3,5 тысяч протестующих, и жены Алексея Навального Юлии.

Ландсбергис был одним из тех министров, кто считает нужным усилить санкции в отношении России. "Я думаю, что ЕС должен очень четко и решительно дать понять, что это неприемлемо. Я считаю, у нас есть эффективный механизм - глобальный режим санкций Евросоюза за нарушения прав человека", - отметил литовский министр. Вместе с ним, ранее за санкции против ответственных за аресты на демонстрациях выступили также главы МИД Латвии и Эстонии.

Призывал обсудить дополнительные санкции и глава МИД Румынии Богдан Ауреску. А его словацкий коллега Иван Корчок, назвавший Навального "важным политическим лидером", считает, что ЕС следует обсудить не только то, как реагировать на арест Навального, но и "в целом будущее наших отношений с Россией, которую мы считаем важным партнером".

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