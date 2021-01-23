В Москве за участие в акции 23 января арестованы 30 человек

В Москве арестовали 30 человек за участие в масштабной акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального. "Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января", - сообщили ТАСС в понедельник, 23 января, в пресс-службе Московского городского суда.

По данным агентства, речь идет об арестах на срок от 7 до 15 суток и о штрафах в размере от 10 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Массовые акции в поддержку Навального в России

23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционера обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.

По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, по всей России в ходе протестов 23 января было задержано 3770 человек. В одной только Москве был задержан 1481 человек, еще 567 задержанных правозащитники насчитали в Санкт-Петербурге. Всего задержания, по данным мониторингового издания, произведены в 120 годах России, а также в аннексированном Россией Крыму - в Симферополе и Севастополе. Большинству задержанных вменяются административные статьи о нарушении правил участия в акции и о создании помех городской инфраструктуре.

Смотрите также: