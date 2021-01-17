Глава МИД ФРГ Мас призвал незамедлительно освободить Навального

Министр внутренних дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал власти РФ незамедлительно освободить известного российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного по возвращении на родину из Германии вечером 17 января. "Алексей Навальный после выздоровления по собственной воле и сознательно вернулся в Россию, которую он считает своей личной и политической родиной. То, что российские власти задержали его сразу по прибытии, абсолютно необъяснимо", - заявил Мас утром в понедельник, 18 января.

Германский министр напомнил России, что ее собственная конституция и международные обязательства обязывают ее соблюдать принципы правового государства и защищать права человека. "Эти принципы, естественно, должны распространяться и на Алексея Навального. Он должен быть незамедлительно освобожден", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

По словам Маса, Навальный стал жертвой тяжелого отравления на российской территории. "Мы по-прежнему ожидаем, что Россия сделает все возможное для того, чтобы расследовать это покушение в полном объеме и привлечь преступников к ответственности", - указал министр иностранных дел ФРГ.

К Алексею Навальному не пускают адвоката

Между тем, как сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, к политику, который находится в одном из отделений полиции в Химках, до сих пор не пускают адвоката.

Отравление Навального

Алексей Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан правоохранительными органами. Представители ФСИН обосновали это тем, что 44-летний Навальный находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше". Он останется под стражей до решения суда.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Москва отвергает эти обвинения. Навальный, несмотря на угрозу его жизни, неоднократно заявлял, что его место - в России, где он намерен продолжать свою борьбу против "системы Путина".

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