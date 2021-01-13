Алексей Навальный: "Я совершенно счастлив, что прилетел. Я не боюсь"

Алексей Навальный заявил, что счастлив, что вернулся в Россию, и не боится за свою судьбу на родине. В аэропорту Шереметьево, где приземлился лайнер авиакомпании "Победа", доставивший его из Берлина в российскую столицу, в воскресенье, 17 января, Навальный пообщался с журналистами, выступив на фоне баннера с изображением Кремля и государственного флага России.

Навальный начал с того, что извинился перед пассажирами рейса "Победы", перенаправленного в последний момент был для посадки в аэропорт Шереметьево, а также теми людьми, которые пострадали от того, что из-за его приезда была перекрыта дорога к аэропорту Внуково и ограничены подъезды к Шереметьево.

Навальный о российской власти

Навальный назвал российские власти "ничтожными ворами" и "людьми, занимающимися какой-то ерундой", подразумевая, что они поставили под угрозу безопасность многих людей, перенаправив его рейс из Внуково в Шереметьево .

Он поблагодарил врачей, медсестер и всех остальных людей, оказавших ему помощь во время лечения в Германии от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок", но добавил, что очень рад тому, что наконец-то вернулся на родину. "Я могу сказать, что совершенно счастлив, что прилетел, и это мой лучший день за последние пять месяцев", - сказал политик.

Комментируя предположения о том, что на родине его, скорее всего, ждет арест, политик отметил: "Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, чтобы я выбирал, возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает, как нужно здесь бороться".

Навальный о деле "Ив Роше"

"Я не боюсь. Я с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, потому что я знаю, что я прав, знаю, что все уголовные дела против меня сфабрикованы", - заявил Навальный. При этом оппозиционер напомнил, что его собираются посадить по делу, по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее вынес решение в его пользу.

Алексей Навальный и его жена Юлия во время прохождения паспортного контроля в Шереметьево

В рамках так называемого дела "Ив Роше" 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Алексея Навального и его брата Олега. Оппозиционного политика приговорили к 3,5 годам тюрьмы условно, а Олега Навального - к 3,5 годам общего режима. Позже, в октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор московского суда был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела.

Вскоре после брифинга Навального задержали.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года, находясь на борту самолета, совершавшего перелет из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) сообщили о подозрении на отравление, однако омские врачи заявили об отсутствии в организме политика отравляющих веществ. Благодаря усилиям жены Навального Юлии и сторонников оппозиционера его удалось направить на лечение в Берлин, в клинику "Шарите".

Анализы, проведенные лабораторией бундесвера, подтвердили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.

Впоследствии отравление Навального "Новичком" независимо друг от друга подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а также специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Возращение Навального в Россию

13 января 2021 года Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января рейсом "Победы", который должен приземлиться во Внуково. Вскоре после этого

ФСИН заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Ведомство попросило назначить политику реальный срок, заявив, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции. Навальный осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании "Ив Роше" и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании.

29 декабря 2020 года Следственный комитет (СК) возбудил против Навального также дело о мошенничестве.

Ведомство заявило, что политик растратил часть пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. В тот же день Навального объявили в розыск, однако об этом стало известно только после того, как политик объявил о возвращении в Россию.

Хроника событий вокруг возвращения оппозиционера Алексея Навального из Берлина в Москву

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