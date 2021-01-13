Навальный и его возвращение в Россию. Что пишут немецкие СМИ

Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию. Накануне во Фрайбурге он записал видеообращение, в котором сказал, что вопрос "возвращаться или нет" не стоял перед ним никогда. После лечения в берлинской клинике "Шарите", куда политика в состоянии комы привезли спецрейсом бундесвера 22 августа, он проходил реабилитацию в немецком Шварцвальде.

Тем временем у российских властей к Навальному все больше претензий: Следственный комитет РФ возбудил в отношении политика новое уголовное дело о мошенничестве, а ФСИН добивается замены условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

В связи с этим немецкие комментаторы опасаются, что сразу по приезду в Россию Навальному может грозить тюрьма. Но выгодно ли Кремлю арестовывать оппозиционера или лучше оставить его на свободе? Здесь мнения немецких журналистов разделились.

Tagesspiegel: Навальный сразу же окажется в тюрьме

В статье "Отравленное приглашение" берлинская газета Tagesspiegel выражает сомнение в том, что возвращение Навального рейсом авиакомпании "Победа" действительно окажется "победоносным".

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в декабре заявил, что нет никаких препятствий для его возвращения. Это было отравленное - хотя на этот раз и не "Новичком" - приглашение", - пишет автор комментария Франк Херольд (Frank Herold).

Вернувшийся домой Навальный сразу же, вероятно, окажется в тюрьме, считает комментатор. "Он это, конечно, знает, но он также знает, что выбора у него нет. Он должен вернуться, если хочет продолжать играть важную роль в российской политике. В изгнании он может ее потерять. Как это случилось с Гарри Каспаровым и Михаилом Ходорковским: Владимир Путин успешно вывел их из игры".

Der Spiegel: Арест Навального может дорого стоить Кремлю

В своей статье "Рискованное возвращение Навального" журнал Der Spiegel сравнивает российского политика с боксером, который объявил о своем возвращении на сцену после серьезного нокаута.

Автор статьи Кристиан Эш (Christian Esch) пишет, что, вероятно, за возвращением Навального последует его арест. "Изгнание или тюрьма - вот тот вопрос, который стоял перед ним, и он сделал свой выбор. Но его арест будет дорого стоить Кремлю", считает Эш.

Карикатура Сергея Елкина, посвященная заявлению Алексея Навального о возвращении на родину. Он планирует вернуться в Москву рейсом авиакомпании "Победа"

"C точки зрения Кремля, Навальный в немецкой ссылке более безобиден, чем Навальный в российской тюрьме. Во-первых, так легче убедить народ в том, что этот человек - инструмент Запада. А во-вторых, не в интересах Кремля делать из Навального мученика", - пишет Der Spiegel.

Россияне, которые сейчас в большинстве своем равнодушны к Навальному, могут начать сочувствовать политику, если тому придется отбывать длительное тюремное заключение, считает автор статьи.

Die Welt: Кремль может оставить Навального на свободе

"Навальный возвращается в Россию - что планирует Путин?" Статья с таким заголовком вышла накануне в газете Die Welt. В ней журналист Павел Локшин (Pavel Lokshin) задается вопросом, как отреагирует Кремль на возвращение оппозиционера.

"Навальный явно хочет навязать Кремлю свою игру. Он верит, что, приехав в Москву, может только выиграть. Если его арестуют в аэропорту перед камерами крупнейших международных телеканалов и посадят за решетку, это продемонстрирует страх режима и разоблачит Россию как классическую автократию. Если он останется на свободе, то продолжит свою деятельность, и все равно будет выглядеть победителем".

Кремль может прибегнуть к такому абсурдному, на первый взгляд, варианту, как оставить Навального на свободе, пишет Локшин. Этим он бы "подчеркнул незначительность Навального".

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