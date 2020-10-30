Навальный возвращается в Россию. Что говорят об этом в Германии
Алексей Навальный 17 января летит в Россию. С конца августа 2020 года он после отравления лечился и проходил реабилитацию в Германии. DW - о реакции в ФРГ на его решение вернуться домой.
Алексей Навальный
"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - лаконично сообщил в Telegram и в Twitter Алексей Навальный в среду, 13 января. Для немецких информационных агентств эта новость стала сенсацией. Сенсацией потому, что в России Навальному грозит тюрьма. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России добивается замены ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". А Следственный комитет РФ (СК РФ) возбудил в отношении оппозиционного политика новое уголовное дело - на этот раз о мошенничестве в особо крупном размере.
Для самого же Навального, по его собственным словам, вопрос возвращаться или нет "не стоял никогда". "Просто потому, - пояснил он, - что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить". В видеообращении, опубликованном в Instagram, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уточнил: "Приехать в Германию - это был не мой выбор, это - классная страна, но здесь я оказался не по своей воле".
В клинике "Шарите" Навальный провел 32 дня
Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание 20 августа прошлого года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Навальный находился в искусственной коме 19 суток в клинике "Шарите"
Более двух недель россиянин находился в искусственной коме, из которой его вывели 7 сентября, и тогда же начали постепенно прекращать процедуру искусственной вентиляции легких. 10 сентября состояние Навального значительно улучшилось, к нему вернулась память, он начал говорить. А 15 сентября Алексей Навальный уже сам впервые выступил в соцсетях. В сообщении, выложенном в Twitter его пресс-секретарем Кирой Ярмыш, политик сообщил, что идет на поправку и уже целый день мог дышать без посторонней помощи.
Из стационара клиники "Шарите", в которой Навальный находился в общей сложности 32 дня, в том числе 24 в реанимационном отделении, его выписали 22 сентября. Пресс-служба клиники в тот день сообщила: "Учитывая предыдущее течение и нынешнее состояние пациента, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления можно будет установить лишь в дальнейшем".
Сколько стоило лечение Навального и кто его оплатил
После выписки Алексей Навальный опубликовал в Instagram свою фотографию и пост, в котором рассказал о ближайших планах по реабилитации: "Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге".
Навальный во время лечения в "Шарите"
Позднее - 14 октября - Навальный рассказал в Instagram, кто и в каком объеме оплачивал его доставку в Германию и лечение в "Шарите". Расходы состояли из трех частей: оплата самолета, на котором его перевезли в Германию, стоимость лечения непосредственно в больнице, а также лечение, реабилитация и проживание после выхода из "Шарите". "Самолет стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин. Финальный счет за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым (руководителем "Яндекс.Браузера". - Ред.)", - написал Алексей Навальный.
В тот момент было еще не ясно, сколько будет стоить последующая реабилитация, поскольку никто не знал, сколько времени потребуется Навальному, чтобы восстановить здоровье. "Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", - указал политик. "Спасибо огромное этим замечательным людям, как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы", - написал Навальный.
Реабилитация в Шварцвальде
Далее Навальный проходил курс реабилитации в немецком Шварцвальде - в общине Ибах района Вальдсхут. Об этом сообщил бургомистр Ибаха Хельмут Кайзер (Helmut Kaiser). Вначале, правда, он не называл имени российского политика, но прозрачно намекал на официальной интернет-странице общины, в которой, мол, "находится вместе с семьей один отдыхающий, публичная персона, представляющая общественный интерес и требующая высокого уровня личной охраны".
Позднее бургомистр перестал темнить, а в среду, 13 января, рассказал корреспонденту информационного агентства dpa, что Навальный снимал в Ибахе комфортабельные апартаменты, "много ходил пешком и бегал трусцой". Перед отъездом он поблагодарил Кайзера за радушный прием и сказал, что в этом местечке он нашел покой и что Шварцвальд останется в его памяти навсегда.
Шварцвальд - горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Он известен, в частности, минеральными источниками, послужившими основой множества курортов, включая знаменитый Баден-Баден.
Навальному предлагали остаться в Германии
Пока Навальный еще лежал в "Шарите" его навестила канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Как отмечал тогда еженедельник Der Spiegel, визит к Навальному стал свидетельством того, насколько энергично Меркель вступается за Навального и не готова спустить дело на тормозах. Тот факт, что федеральный канцлер лично посетила российского оппозиционного политика, должен стать для российского правительства сигналом, что Берлин не пойдет на компромиссы в этом деле и намерен выяснить истинную подоплеку случившегося, указывал еженедельник.
Немецкие политики предлагали предоставить Алексею Навальному политическое убежище
Некоторые немецкие политики предлагали даже предоставить Алексею Навальному политическое убежище. "Пришло время подумать о том, что можно предложить Навальному политическое убежище. Не думаю, что он может отправиться в поездку в Россию, не подвергая себя опасности быть арестованным. Нельзя исключать и новую попытку отравления", - говорила депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) в интервью DW.
Бывший координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler) в беседе с DW высоко оценивал шансы Навального получить в Германии убежище, но с самого начала сомневался, что тот воспользуется ими. "Он заявлял, что его миссия заключается в борьбе с коррупцией и с российской элитой, которую он неоднократно критиковал. Он очень эффективно выполнял свою работу в России. А находясь в Германии, он не сможет так же продолжать этим заниматься", - отметил Эрлер.
Официальный Берлин о заявлении Навального
Официальный представитель канцлера Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) на правительственной пресс-конференции 13 января отказалась комментировать решение Навального вернуться в Россию и оценивать риск, которому он тем самым себя подвергает. "Мы приняли заявление Навального к сведению", - сказала Деммер и выразила удовлетворение тем фактом, что российский оппозиционер поправился в Германии после того, как в России его предположительно пытались отравить. О дальнейших же планах Навального она предложила спросить у него самого.
Смотрите также:
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Слежка за Навальным: о чем не договорились Путин с Песковым
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что у Навального мания преследования. Странно, полагает Сергей Елкин, ведь сам Путин ранее признал, что за Навальным следят спецслужбы.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина
Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?
Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма
Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Санкции за отравление Навального. Кому готовиться?
Палата представителей Конгресса США призвала Вашингтон ввести санкции против виновных в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин с вариациями на тему американо-российского агитпропа.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто виноват в отравлении Навального? Универсальный ответ Кремля
Берлин призывает Москву прояснить, как боевой яд "Новичок" попал в организм Алексея Навального, и кто к этому причастен. У властей РФ давно заготовлен ответ, напоминает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
"Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы: кто такие Майк и Ник?
Минск опубликовал якобы перехваченный разговор Берлина и Варшавы. На записи некие Майк и Ник говорят, что Навального не отравили. Кто поставил шпионскую пьесу, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии?
Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Интервью Путина телеканалу "Россия": сказки в телеэфире
В интервью "России-1" Владимир Путин не сказал ни слова об отравлении Навального. Карикатурист Сергей Елкин о том, насколько далеким от реальности было выступление президента РФ.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навального не могут отправить в Германию
Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?
Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный?
В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Обыски в штабах Навального: продолжение следует?
Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование"
Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии?
Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе?
Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?
Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Как власти могут компенсировать Навальному запрет на выезд из России
Алексей Навальный хотел вылететь на заседание ЕСПЧ в Страсбург. Но в аэропорту выяснилось, что покидать РФ ему нельзя. Карикатурист Сергей Елкин так предложил компенсировать ущерб оппозиционеру.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального, или При чем тут Воронеж
Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Золотов против Навального: кто заказчик?
Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта
Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Арест Навального как выход из любой ситуации
Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая
Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Какое слово не может произнести Владимир Путин
Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Мощный ответ Медведева Навальному
Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ
Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина
Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ
Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального: все белыми нитками шито
Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный снова на свободе
Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст
В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Как задерживали Навального
Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Как Путин по Навальному скучал
Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Интернет-рейтинг Time: а где же Путин?
Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал
Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".