Навальный возвращается в Россию. Что говорят об этом в Германии

"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - лаконично сообщил в Telegram и в Twitter Алексей Навальный в среду, 13 января. Для немецких информационных агентств эта новость стала сенсацией. Сенсацией потому, что в России Навальному грозит тюрьма. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России добивается замены ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". А Следственный комитет РФ (СК РФ) возбудил в отношении оппозиционного политика новое уголовное дело - на этот раз о мошенничестве в особо крупном размере.

Для самого же Навального, по его собственным словам, вопрос возвращаться или нет "не стоял никогда". "Просто потому, - пояснил он, - что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить". В видеообращении, опубликованном в Instagram, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уточнил: "Приехать в Германию - это был не мой выбор, это - классная страна, но здесь я оказался не по своей воле".

В клинике "Шарите" Навальный провел 32 дня

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание 20 августа прошлого года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный находился в искусственной коме 19 суток в клинике "Шарите"

Более двух недель россиянин находился в искусственной коме, из которой его вывели 7 сентября, и тогда же начали постепенно прекращать процедуру искусственной вентиляции легких. 10 сентября состояние Навального значительно улучшилось, к нему вернулась память, он начал говорить. А 15 сентября Алексей Навальный уже сам впервые выступил в соцсетях. В сообщении, выложенном в Twitter его пресс-секретарем Кирой Ярмыш, политик сообщил, что идет на поправку и уже целый день мог дышать без посторонней помощи.

Из стационара клиники "Шарите", в которой Навальный находился в общей сложности 32 дня, в том числе 24 в реанимационном отделении, его выписали 22 сентября. Пресс-служба клиники в тот день сообщила: "Учитывая предыдущее течение и нынешнее состояние пациента, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления можно будет установить лишь в дальнейшем".

Сколько стоило лечение Навального и кто его оплатил

После выписки Алексей Навальный опубликовал в Instagram свою фотографию и пост, в котором рассказал о ближайших планах по реабилитации: "Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге".

Навальный во время лечения в "Шарите"

Позднее - 14 октября - Навальный рассказал в Instagram, кто и в каком объеме оплачивал его доставку в Германию и лечение в "Шарите". Расходы состояли из трех частей: оплата самолета, на котором его перевезли в Германию, стоимость лечения непосредственно в больнице, а также лечение, реабилитация и проживание после выхода из "Шарите". "Самолет стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин. Финальный счет за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым (руководителем "Яндекс.Браузера". - Ред.)", - написал Алексей Навальный.

В тот момент было еще не ясно, сколько будет стоить последующая реабилитация, поскольку никто не знал, сколько времени потребуется Навальному, чтобы восстановить здоровье. "Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", - указал политик. "Спасибо огромное этим замечательным людям, как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы", - написал Навальный.

Реабилитация в Шварцвальде

Далее Навальный проходил курс реабилитации в немецком Шварцвальде - в общине Ибах района Вальдсхут. Об этом сообщил бургомистр Ибаха Хельмут Кайзер (Helmut Kaiser). Вначале, правда, он не называл имени российского политика, но прозрачно намекал на официальной интернет-странице общины, в которой, мол, "находится вместе с семьей один отдыхающий, публичная персона, представляющая общественный интерес и требующая высокого уровня личной охраны".

Позднее бургомистр перестал темнить, а в среду, 13 января, рассказал корреспонденту информационного агентства dpa, что Навальный снимал в Ибахе комфортабельные апартаменты, "много ходил пешком и бегал трусцой". Перед отъездом он поблагодарил Кайзера за радушный прием и сказал, что в этом местечке он нашел покой и что Шварцвальд останется в его памяти навсегда.

Шварцвальд - горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Он известен, в частности, минеральными источниками, послужившими основой множества курортов, включая знаменитый Баден-Баден.

Навальному предлагали остаться в Германии

Пока Навальный еще лежал в "Шарите" его навестила канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Как отмечал тогда еженедельник Der Spiegel, визит к Навальному стал свидетельством того, насколько энергично Меркель вступается за Навального и не готова спустить дело на тормозах. Тот факт, что федеральный канцлер лично посетила российского оппозиционного политика, должен стать для российского правительства сигналом, что Берлин не пойдет на компромиссы в этом деле и намерен выяснить истинную подоплеку случившегося, указывал еженедельник.

Немецкие политики предлагали предоставить Алексею Навальному политическое убежище

Некоторые немецкие политики предлагали даже предоставить Алексею Навальному политическое убежище. "Пришло время подумать о том, что можно предложить Навальному политическое убежище. Не думаю, что он может отправиться в поездку в Россию, не подвергая себя опасности быть арестованным. Нельзя исключать и новую попытку отравления", - говорила депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) в интервью DW.

Бывший координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler) в беседе с DW высоко оценивал шансы Навального получить в Германии убежище, но с самого начала сомневался, что тот воспользуется ими. "Он заявлял, что его миссия заключается в борьбе с коррупцией и с российской элитой, которую он неоднократно критиковал. Он очень эффективно выполнял свою работу в России. А находясь в Германии, он не сможет так же продолжать этим заниматься", - отметил Эрлер.

Официальный Берлин о заявлении Навального

Официальный представитель канцлера Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) на правительственной пресс-конференции 13 января отказалась комментировать решение Навального вернуться в Россию и оценивать риск, которому он тем самым себя подвергает. "Мы приняли заявление Навального к сведению", - сказала Деммер и выразила удовлетворение тем фактом, что российский оппозиционер поправился в Германии после того, как в России его предположительно пытались отравить. О дальнейших же планах Навального она предложила спросить у него самого.

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