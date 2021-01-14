Возвращение в Россию - риск. Как реагируют в ФРГ на решение Навального

Для немецких политиков и экспертов решение Алексея Навального вернуться в Россию после почти пятимесячного пребывания в Германии, о котором он сообщил накануне в своих социальных сетях, не стало сюрпризом.

"Навальный много раз заявлял о том, что он не по доброй воле покинул Россию, что он собирается вернуться и продолжить свою работу", - сказал в беседе с DW бывший координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler). Он назвал поступок политика последовательным, отметив, что, бесспорно, его возвращение - большой риск. "Это игра ва-банк", - считает Эрлер.

Немецкие эксперты о решении Навального вернуться в Россию

"Это очень смелый шаг", прокомментировала решение о возвращении оппозиционного политика в Россию эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt). "Он всегда заявлял, что не хочет становиться оппозиционным политиком в изгнании", - заметила она, добавив, что понимает, почему он принял такое решение и выразив беспокойство за его безопасность в России.

Гернот Эрлер

"Верным решением" назвал возвращение Навального на родину и эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt). Это решение показывает его волю "не сдаваться в борьбе за создание эффективной оппозиции в России, за свободу и свободу слова". Хардт выразил надежду, что у Навального это получится.

"Алексей Навальный реально оценивает то, что его ожидает и вполне осознанно идет на это, он знает о ситуации, в которой к нему будут применены репрессивные меры", - считает немецкий политолог и эксперт по России Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder). Он назвал это решение "мужественным", добавив, что "на такое способны лишь совсем немногие".

Отравление Навального - "удар по доверию между Россией и Западом"

Отравление Навального вкупе с чередой других политических событий, таких как убийство полевого чеченского командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, строительство газопровода "Северный поток-2" и создание для этого специального фонда в земле Мекленбург - Передняя Померания, должны способствовать пересмотру российско-немецких отношений, считает Рената Альт.

Рената Альт

История с Навальным "нанесла сильный удар по доверию в отношениях между Россией и Западом", заявил эксперт по вопросам внешней политики фракции СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid). "Мы поняли, что на Россию нельзя полагаться, что она не брезгует никакими средствами для того, чтобы устранить оппозиционеров", - сказал он в интервью DW.

"Мы понимали это и ранее, до случившегося с Навальным, - сказал политик, - но этот случай сделал наше понимание еще более четким". По его словам, сейчас ни для кого не новость, что "российские спецслужбы предпринимают попытки подорвать демократическое устройство за рубежом, эмигрантов убивают прямо в центре Берлина, российские хакеры атакуют государственные учреждения, и не только в Германии". "Все это омрачает российско-европейские отношения", - добавил Шмид.

И, тем не менее, Германия продолжит диалог с Россией. "В вопросе разоружения, в кризисах в Сирии и Ливии мы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве с Россией", - сказал социал-демократ.

Россия не заинтересована в расследовании отравления Навального

Опрошенные DW политики и эксперты выразили надежду, что дело Навального все-таки будет расследовано. Прозрачное расследование этого дела в интересах российского народа, считает Ренате Альт: "Благодаря тщательной работе расследователей Bellingcat, у нас теперь есть все факты. Мы четко знаем, кто совершил это покушение. Поэтому очень важно начать соответствующее расследование, чтобы виновные понесли наказание".

Нильс Шмид

Однако желание российской стороны прояснить это преступление "не очень ярко выражено", считает Нильс Шмид. "Мы видим это не только в деле Навального, но и в деле об убийстве ( Хангошвили. - Ред.) в малом Тиргартене. Это наводит на мысль о том, что за этим стоят государственные органы, или, по крайней мере, они к этому причастны".

Схожую точку зрения выразил Юрген Хардт. "Мы знаем, что это нападение могло быть совершено при поддержке государственных органов, - сказал он. - Поэтому, я предполагаю, что Кремль в состоянии установить, кто несет ответственность за попытку убийства Навального". В интересах ли Кремля это установить - это уже другой вопрос. Со своей стороны депутат призывает правительство России начать это расследование.

Германия продолжит следить за Навальным

В Германии будут продолжать наблюдать за судьбой политика после его возвращения в Москву, говорят депутаты. "Важно четко дать понять, что Алексею и его семье всегда рады в Германии", - заявила Рената Альт. Она и ее партия свободных демократов ранее неоднократно высказывалась за предоставление политического убежища политику.

Судьба Алексея Навального давно перестала быть внутренним делом России, считает Ханс-Хеннинг Шрёдер. Если политика задержат по прибытии в аэропорту Внуково, это вызовет реакцию везде: и в ЕС, и в США, уверен эксперт. "Будет выражен протест и, возможно, последуют новые санкции против конкретных лиц", - добавил он.

Арест Навального сразу по возвращении сильно навредит имиджу России, считает Гернот Эрлер. "Вопрос в том, важен ли этот имидж российским политикам. У нас уже есть примеры, в том числе и в деле отравления Навального, что это не так и важно для них", - добавил он.

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