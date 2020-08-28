Эксперт Bellingcat: пусть Кремль докажет, что мы ошиблись

Расследование журналистов портала Bellingcat, в котором впервые были названы имена предполагаемых исполнителей покушения на российского оппозиционера Алексея Навального - сотрудников ФСБ России, - вызвало огромный резонанс в мировых СМИ. Один из авторов публикации Христо Грозев рассказал в интервью DW о том, как журналисты получили доступ к личным данным силовиков и почему для отравления, как и в случае Скрипалей, был использован яд из семейства "Новичок".
- Господин Грозев, ваше расследование базируется на анализе данных авиапассажиров и биллинга мобильных телефонов предполагаемых отравителей. Неужели получить доступ к данным сотрудников российских спецслужб так просто?
- Я не уверен, что это будет возможно и после публикации нашего расследования, но да, до сих пор это реально было так. Сотрудники ФСБ, причастные к отравлению Навального, - это очень обособленная, закрытая мини-группа, о которой, скорее всего, не знают даже многие их коллеги. При этом сам факт того, что группа очень сильно засекречена, ограничивает и возможности ее членов координировать с другими спецслужбами работу по стиранию своих данных. Это наше объяснение.
- Получается, что сотрудники ФСБ пользовались обычными телефонами, номера которых не имеют никаких дополнительных пометок и защиты в биллинговых системах? Значит, такого агента можно "пробить", как любого другого абонента?
- Говорить о том, что их можно "пробить", сложно. Потому что каждая попытка получить биллинги - это достаточно чувствительное дело. И сотрудники, которые помогают узнать эти данные, подвергаются риску.
Журналист-расследователь портала Bellingcat Христо Грозев
В очень чувствительных поездках сотрудники ФСБ не пользуются личными номерами телефонов, потому что именно по ним можно получить биллинг. А вот по специальным телефонам, которые они используют только в поездках, - нет. И мы даже не пробовали получить детализацию звонков по этим номерам, потому что, во-первых, считаем, что это слишком опасно для источников. А во-вторых, потому, что предполагаем, что эти телефонные номера, скорее всего, будут иметь пометки. Вместо этого мы воспользовались халатностью агентов и тем, что они часто звонили по личным телефонам и во время работы.
- Говоря об источниках, вы подразумеваете ваших индивидуальных информаторов или те же базы данных в интернете, доступ к которым может получить любой желающий?
- Любой желающий может найти такие источники, потому что они широко рекламируют свои возможности в интернете. Этих людей можно нанять, можно купить у них базы данных. Но у нас есть и моральные принципы, мы не можем рисковать их жизнями и безопасностью, даже если они открыто торгуют такими данными. К тому же, мы работаем только с источниками, которые понимают, какому риску подвергаются.
- Как вы относитесь к тому, что журналистов Bellingcat иногда обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ и другими западными спецслужбами, говоря, что иным способом они просто не могли бы получить доступ ко всем тем секретным материалам, о которых пишут?
- Наши расследования прозрачны. Мы всегда стараемся либо внутри, либо в сопутствующем материале описать нашу методологию. Просто мы - не российские журналисты-расследователи, которые начали применять российские методы. Очень надеюсь, что ЦРУ и другие службы тоже пользуются этими средствами, но не уверен в этом. Ведь западные страны выбирают организации, которые должны стать объектами санкций, именно на основании информации от своей разведки. А мы в ходе расследования обнаружили не попавшие под санкции российские институты, которые занимаются разработкой запрещенных химических веществ под прикрытием каких-то абсурдных программ, - например, научный центр "Сигнал" в Москве. Так что я подозреваю, что западная разведка не добралась до той информации, которую мы опубликовали.
- Алексей Навальный рассказал, что он сам и другие сотрудники ФБК сотрудничали с вами на определенных этапах подготовки расследования. Расскажите об этом.
- Это был последний этап расследования. Именно тогда, месяц назад, мы обратились к господину Навальному, чтобы заполнить информационные "дырки" в нашем понимании его жизни и понять, что могла бы эта группа агентов ФСБ делать рядом с ним в определенный момент. Например, 6 июля мы увидели непонятную для нас вспышку разговоров, с одной стороны, между ФСБ и НЦ "Сигнал", а с другой, - внутри находящейся в фокусе нашего внимания группы сотрудников ФСБ. К тому моменту мы уже знали, что эта группа специализируется на химии и отравлениях.
Поэтому мы спросили Навального: "Мы думаем, что нашли команду, которая вас отравила, но мы не понимаем некоторых вещей. Можете ли вы сказать нам, случилось ли что-то необычное 6 июля?" Навальный ответил, что именно в этот день стало очень плохо его жене.
- Вы встречались с Навальным в Германии или общались с ним другими способами?
- Мы приезжали в Германию.
- Ранее вы занимались расследованием отравлений Сергея Скрипаля и болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и нашли определенное сходство этих случаев с отравлением Навального.
- Это так. ГРУ и ФСБ - это разные группы с разной субординацией, но, судя по всему, они пользуются одним и тем же комплектом институтов, которые разрабатывают для них яды и помогают их применять. По нашим данным, НЦ "Сигнал" общается с ГРУ, когда готовится операция за рубежом, как в случае со Скрипалями, а с ФСБшниками - когда планируется операция внутри России. Кроме того, сотрудники обеих спецслужб имеют похожие формы второй идентичности. Но я думаю, что это используют все спецслужбы.
- Что касается примененного яда - во всех трех случаях речь шла о разных модификациях "Новичка"?
- В случаях со Скрипалями и Навальным это было доказано официальными результатами анализов независимых лабораторий. В случае с Гебревым действие яда было тоже очень похоже на последствия отравления "Новичком". Мы читали результаты болгарской и финских лабораторий, но они не были окончательными, потому что их сотрудники не искали целенаправленно следы "Новичка". Чтобы получить ответ на вопрос, использовался ли этот яд для отравления Гебрева, Болгария должна обратиться с официальным запросом в ОЗХО, однако до сих пор этого не произошло.
- Как можно объяснить, что после шумихи вокруг "Новичка", после отравления Скрипаля российские спецслужбы снова прибегли именно к этому яду?
- Я думаю, дело в том, что никто не собирался реально расследовать отравление Навального. Видимо, он должен был умереть в России, и тогда появилась бы сфабрикованная лабораторная экспертиза - и она уже есть, - которая говорила бы о том, что в его организме никакого яда нет. О "Новичке" не стало бы известно, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, медики не вкололи бы Навальному атропин сразу после приземления, и если бы Навальный чудом не был отправлен на лечение в Германию.
- Вы следите за реакцией российских властей на публикацию вашего расследования?
- Мы очень надеемся получить внятную реакцию. Чтобы нам сказали: было не так, потому что было вот так. Например, что Александров и Осипов были там, чтобы помогать Навальному, если что-то с ним случится. Однако до сих пор все, что мы получили, это один твит от представителя России в ООН, в котором говорится: "Как может быть, что Bellingcat выяснили правду?" Или какой-то сарказм. Мы готовы продолжить наше расследование или внести в него исправления, если Кремль скажет что-то существенное и не будет прятаться. После того, что мы показали, Кремль должен доказать, что все эти совпадения - случайны. Они должны объяснить, почему мы ошиблись.
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Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
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Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
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Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.
Автор: Елена Гункель